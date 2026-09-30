O‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish bekor qilindi: Endi vaucher beriladi

·37·O‘zbekiston
O‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish bekor qilindi: Endi vaucher beriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish tizimi bekor qilindi va o‘rniga kasbiy rivojlanish vaucherlari joriy etildi.
  • Endi pedagoglar o‘z xohishiga ko‘ra, 18 soatdan 72 soatgacha bo‘lgan muddatda ixtiyoriy malaka oshirish kurslarini tanlab, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan vaucherlar orqali o‘qishlari mumkin.
  • Ushbu islohot o‘qituvchilarning ovoragarchiligini kamaytirib, ularga o‘z malakalarini mustaqil va samarali oshirish imkonini beradi.

O‘zbekistonda pedagoglarning yillar davomida noroziligiga va ortiqcha ovoragarchiligiga sabab bo‘lib kelgan bir oylik majburiy malaka oshirish tizimi tubdan bekor qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tgan muloqotda ma’lum qilinishicha, endi o‘qituvchilarning poytaxt Toshkentga yoki viloyat markazlariga borib, maktabdagi dars jarayonidan uzilgan holda 30 kunlik kurslarda o‘tirishi shart bo‘lmaydi. Buning o‘rniga sohaga ilg‘or bozor mexanizmlari joriy etilib, pedagoglarga toifa sinovi natijalariga asosan o‘zi xohlagan muassasada 18 soatdan 72 soatgacha ixtiyoriy va mustaqil malaka oshirish imkonini beruvchi maxsus kasbiy rivojlanish vaucherlari beriladi.

Ushbu ta’lim xarajatlari to‘lig‘icha davlat budjeti tomonidan qoplab beriladi. Prezident ushbu tarixiy islohotga tayyorgarlik jarayoni haqida to‘xtalar ekan: «Bu majlisga juda qiynalib tayyorgarlik qildik. Xuddi sizlar bilan birga yurgandek bo‘lishga harakat qildim. Bular — sizlarning og‘ir masalalaringiz. Albatta, qiyin bo‘ladi. Lekin mana shu manfaatni joyiga qo‘ysak, o‘zgarish bo‘ladi», deya muallimlarning hayotiy muammolarini yengillashtirish bosh maqsad ekanini ta’kidladi.

«Ovoragarchilikka barham, ixtiyoriy tanlov va bepul vaucher»: 5 ta asosiy yangilik

Pedagoglarning malaka oshirish tizimidagi inqilobiy o‘zgarishlar bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Bir oylik majburiy kurslar bekor qilindi: Pedagoglarning bir oy davomida poytaxt yoki viloyat markazlariga qatnab o‘qish tartibi butunlay tugatildi;

  • Kasbiy rivojlanish vaucheri tizimi: O‘qituvchilarga o‘z malakasini oshirishi uchun davlat tomonidan moliyalashtiriladigan maxsus vaucherlar ajratiladi;

  • 18 soatdan 72 soatgacha mustaqil ta’lim: Kurs davomiyligi toifa sinovlari natijasiga qarab 18–72 soat qilib belgilanadi va ixtiyoriy formatda o‘tiladi;

  • O‘qish joyini tanlash erkinligi: Muallim endilikda qaysi markazda, qanday formatda (onlayn yoki oflayn) malaka oshirishni o‘zi mustaqil hal qiladi;

  • Davlat rahbarining samimiy e’tirofi: Prezident mazkur qaror pedagoglarning eng og‘ir og‘riqli nuqtalarini bartaraf etish uchun chuqur tahlil bilan qabul qilinganini bildirdi.

Eski majburiy malaka oshirish tartibi va yangi vaucher tizimi tasnifi

Pedagoglar uchun yaratilayotgan yangi sharoitlarning qiyosiy tahlil jadvali:

Tahlil mezonlari va parametrlar

Eski amaliyot (Bekor qilingan tartib)

Yangi qabul qilingan tizim (Islohot)

Kurslarning davomiyligi

Roppa-rosa 1 oy (30 kunlik uzluksiz o‘qish)

18 soatdan 72 soatgacha moslashuvchan grafik

Joylashuv va qatnov majburiyati

Poytaxt yoki viloyat markazidagi institutga borish

O‘qituvchi o‘zi xohlagan qulay joyda va muassasada

Dars jarayonidan uzilish holati

Maktabdagi o‘quvchilar va darsdan 1 oy uzilish

O‘quv jarayoniga xalaqit bermaydigan grafik

Moliyalashtirish mexanizmi

Muayyan institutlar uchun cheklangan budjet

Davlat tomonidan beriladigan kasbiy vaucher

O‘quv dasturining shakli

Qoliplashgan yagona standart dasturlar

Toifa sinovi natijasi va muallim ehtiyojiga ko‘ra

Pedagog uchun erkinlik darajasi

Majburiy, ma’muriy bosimga asoslangan

To‘liq ixtiyoriy, mustaqil va raqobatbardosh

Ta’lim va ijtimoiy ekspertiza: Nega vaucher tizimi soxta malaka oshirishni yo‘qotadi?

Ta’lim sohasi ekspertlari, pedagog-metodistlar va jamoatchilik tahlilchilarining xulosalari:

  • «Formal o‘qishlar va qog‘ozbozlikka chek qo‘yiladi»: Ilgarigi bir oylik malaka oshirish kurslari aksar hollarda nomigagina o‘tkazilib, o‘qituvchini asosiy ishidan chalg‘itar, oilasi va maktabidan uzoqlashtirar edi; endi mablag‘ va tanlov o‘qituvchining qo‘liga berilishi malaka oshirish muassasalari o‘rtasida raqobatni vujudga keltiradi — sifatsiz o‘qitgan markazga hech kim vaucher olib bormaydi;

  • Vaqt va resurslarning keskin tejalishi: Muallimning yo‘l kirasi, ijara xarajatlari va sarsongarchiligi bartaraf bo‘ladi; 18–72 soatlik ixcham dasturlar pedagogning faqat o‘ziga kerakli, zaif nuqtalarini rivojlantirishga qaratiladi;

  • Prezident bayonotidagi siyosiy iroda: Davlat rahbarining ta’lim tizimidagi byurokratiyani ochiq tan olishi va manfaatni o‘qituvchining o‘ziga qaratishi — Yangi O‘zbekistonda maktab muallimini chinakam erkin va hurmatli insonga aylantirishning amaliy isbotidir.

Sizningcha, bir oylik majburiy malaka oshirishning bekor qilinishi va davlat vaucherlarining joriy etilishi maktablardagi dars berish sifatiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Muallimlar o‘z ustida ishlashi uchun yana qanday byurokratik to‘siqlarni olib tashlash zarur deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha fidoyi ustozlarimiz uchun muhim xushxabar bo‘lgan ushbu tahlilni hamkasblaringiz bilan baham ko‘ring!

Shavkat Mirziyoyevpedagoglar malaka oshirish vaucherlariO‘zbekiston ta’lim islohotlariToshkent pedagoglar markazlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

54 ming amaldor maoshi KPIga bog‘lanadi: yangi tizimda nima o‘zgaradi?54 ming amaldor maoshi KPIga bog‘lanadi: yangi tizimda nima o‘zgaradi?5 avgust 10:41«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31Bolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindiBolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindiKecha 13:47Maktab darsliklarida 1200 dan ortiq xato: O‘zbekistonda ta’lim tubdan yangilanmoqda!Maktab darsliklarida 1200 dan ortiq xato: O‘zbekistonda ta’lim tubdan yangilanmoqda!Kecha 16:35Eski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladiEski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladi21 iyun 11:07Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi