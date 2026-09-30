O‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish bekor qilindi: Endi vaucher beriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish tizimi bekor qilindi va o‘rniga kasbiy rivojlanish vaucherlari joriy etildi.
- Endi pedagoglar o‘z xohishiga ko‘ra, 18 soatdan 72 soatgacha bo‘lgan muddatda ixtiyoriy malaka oshirish kurslarini tanlab, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan vaucherlar orqali o‘qishlari mumkin.
- Ushbu islohot o‘qituvchilarning ovoragarchiligini kamaytirib, ularga o‘z malakalarini mustaqil va samarali oshirish imkonini beradi.
O‘zbekistonda pedagoglarning yillar davomida noroziligiga va ortiqcha ovoragarchiligiga sabab bo‘lib kelgan bir oylik majburiy malaka oshirish tizimi tubdan bekor qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tgan muloqotda ma’lum qilinishicha, endi o‘qituvchilarning poytaxt Toshkentga yoki viloyat markazlariga borib, maktabdagi dars jarayonidan uzilgan holda 30 kunlik kurslarda o‘tirishi shart bo‘lmaydi. Buning o‘rniga sohaga ilg‘or bozor mexanizmlari joriy etilib, pedagoglarga toifa sinovi natijalariga asosan o‘zi xohlagan muassasada 18 soatdan 72 soatgacha ixtiyoriy va mustaqil malaka oshirish imkonini beruvchi maxsus kasbiy rivojlanish vaucherlari beriladi.
Ushbu ta’lim xarajatlari to‘lig‘icha davlat budjeti tomonidan qoplab beriladi. Prezident ushbu tarixiy islohotga tayyorgarlik jarayoni haqida to‘xtalar ekan: «Bu majlisga juda qiynalib tayyorgarlik qildik. Xuddi sizlar bilan birga yurgandek bo‘lishga harakat qildim. Bular — sizlarning og‘ir masalalaringiz. Albatta, qiyin bo‘ladi. Lekin mana shu manfaatni joyiga qo‘ysak, o‘zgarish bo‘ladi», deya muallimlarning hayotiy muammolarini yengillashtirish bosh maqsad ekanini ta’kidladi.
«Ovoragarchilikka barham, ixtiyoriy tanlov va bepul vaucher»: 5 ta asosiy yangilik
Pedagoglarning malaka oshirish tizimidagi inqilobiy o‘zgarishlar bo‘yicha eng muhim faktlar:
Bir oylik majburiy kurslar bekor qilindi: Pedagoglarning bir oy davomida poytaxt yoki viloyat markazlariga qatnab o‘qish tartibi butunlay tugatildi;
Kasbiy rivojlanish vaucheri tizimi: O‘qituvchilarga o‘z malakasini oshirishi uchun davlat tomonidan moliyalashtiriladigan maxsus vaucherlar ajratiladi;
18 soatdan 72 soatgacha mustaqil ta’lim: Kurs davomiyligi toifa sinovlari natijasiga qarab 18–72 soat qilib belgilanadi va ixtiyoriy formatda o‘tiladi;
O‘qish joyini tanlash erkinligi: Muallim endilikda qaysi markazda, qanday formatda (onlayn yoki oflayn) malaka oshirishni o‘zi mustaqil hal qiladi;
Davlat rahbarining samimiy e’tirofi: Prezident mazkur qaror pedagoglarning eng og‘ir og‘riqli nuqtalarini bartaraf etish uchun chuqur tahlil bilan qabul qilinganini bildirdi.
Eski majburiy malaka oshirish tartibi va yangi vaucher tizimi tasnifi
Pedagoglar uchun yaratilayotgan yangi sharoitlarning qiyosiy tahlil jadvali:
Tahlil mezonlari va parametrlar
Eski amaliyot (Bekor qilingan tartib)
Yangi qabul qilingan tizim (Islohot)
Kurslarning davomiyligi
Roppa-rosa 1 oy (30 kunlik uzluksiz o‘qish)
18 soatdan 72 soatgacha moslashuvchan grafik
Joylashuv va qatnov majburiyati
Poytaxt yoki viloyat markazidagi institutga borish
O‘qituvchi o‘zi xohlagan qulay joyda va muassasada
Dars jarayonidan uzilish holati
Maktabdagi o‘quvchilar va darsdan 1 oy uzilish
O‘quv jarayoniga xalaqit bermaydigan grafik
Moliyalashtirish mexanizmi
Muayyan institutlar uchun cheklangan budjet
Davlat tomonidan beriladigan kasbiy vaucher
O‘quv dasturining shakli
Qoliplashgan yagona standart dasturlar
Toifa sinovi natijasi va muallim ehtiyojiga ko‘ra
Pedagog uchun erkinlik darajasi
Majburiy, ma’muriy bosimga asoslangan
To‘liq ixtiyoriy, mustaqil va raqobatbardosh
Ta’lim va ijtimoiy ekspertiza: Nega vaucher tizimi soxta malaka oshirishni yo‘qotadi?
Ta’lim sohasi ekspertlari, pedagog-metodistlar va jamoatchilik tahlilchilarining xulosalari:
«Formal o‘qishlar va qog‘ozbozlikka chek qo‘yiladi»: Ilgarigi bir oylik malaka oshirish kurslari aksar hollarda nomigagina o‘tkazilib, o‘qituvchini asosiy ishidan chalg‘itar, oilasi va maktabidan uzoqlashtirar edi; endi mablag‘ va tanlov o‘qituvchining qo‘liga berilishi malaka oshirish muassasalari o‘rtasida raqobatni vujudga keltiradi — sifatsiz o‘qitgan markazga hech kim vaucher olib bormaydi;
Vaqt va resurslarning keskin tejalishi: Muallimning yo‘l kirasi, ijara xarajatlari va sarsongarchiligi bartaraf bo‘ladi; 18–72 soatlik ixcham dasturlar pedagogning faqat o‘ziga kerakli, zaif nuqtalarini rivojlantirishga qaratiladi;
Prezident bayonotidagi siyosiy iroda: Davlat rahbarining ta’lim tizimidagi byurokratiyani ochiq tan olishi va manfaatni o‘qituvchining o‘ziga qaratishi — Yangi O‘zbekistonda maktab muallimini chinakam erkin va hurmatli insonga aylantirishning amaliy isbotidir.
Sizningcha, bir oylik majburiy malaka oshirishning bekor qilinishi va davlat vaucherlarining joriy etilishi maktablardagi dars berish sifatiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Muallimlar o‘z ustida ishlashi uchun yana qanday byurokratik to‘siqlarni olib tashlash zarur deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha fidoyi ustozlarimiz uchun muhim xushxabar bo‘lgan ushbu tahlilni hamkasblaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…