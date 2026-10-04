Zafar Hoshimov Prezident Administratsiyasidagi guruhni boshqaradi

·4·O‘zbekiston
Zafar Hoshimov Prezident Administratsiyasidagi guruhni boshqaradi

Prezident Administratsiyasi huzurida inson kapitalini rivojlantirish va uzluksiz ta’lim strategiyasi bo‘yicha umummilliy konsepsiyani ishlab chiqadigan maxsus ishchi guruh tashkil etilmoqda. Guruhga tadbirkor Zafar Hoshimov jamoatchilik asosida rahbarlik qiladi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi ma’lum qildi.

Yangi ishchi guruhning asosiy vazifasi inson kapitalini rivojlantirish hamda uzluksiz ta’lim strategiyasi bo‘yicha umummilliy konsepsiyani ishlab chiqishdan iborat.

Guruh tarkibiga ta’lim muassasalarini tashkil etish va samarali tizimlarni yo‘lga qo‘yish tajribasiga ega tadbirkorlar, soha mutaxassislari, olimlar hamda xalqaro ekspertlar jalb qilinadi.

Bu tashabbus ta’lim sohasida yangi yondashuvlarni joriy etish, ta’limni mehnat bozori talablariga moslashtirish, raqobatni kuchaytirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish vazifalari bilan bog‘liq.

Zafar Hoshimov mazkur guruhga jamoatchilik asosida rahbarlik qiladi. U tadbirkor va «Korzinka» supermarketlar tarmog‘i asoschisi hisoblanadi.

Shu bilan birga, guruh ishi doirasida ta’lim tizimining turli bosqichlari va uzluksiz ta’lim bo‘yicha yondashuvlarni qamrab olgan umummilliy konsepsiya ishlab chiqilishi rejalashtirilgan.

Zafar HoshimovKorzinkainson kapitalini rivojlantirishuzluksiz ta’lim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildiO‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildi21 avgust 06:42Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?4 avgust 16:57Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandiPrezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandi13 avgust 22:53Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaBaxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqda18 iyun 22:00Endi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlariEndi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlariBugun 07:54Muddati o‘tgan mahsulot sotganlarga jarima miqdori keskin oshiriladiMuddati o‘tgan mahsulot sotganlarga jarima miqdori keskin oshiriladiKecha 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi