Kasbiy ta’limda yangi davr: qabul, baholash va pedagoglarni ishga olish bo‘yicha yangi nizom

·37·O‘zbekiston
Kasbiy ta’limda yangi davr: qabul, baholash va pedagoglarni ishga olish bo‘yicha yangi nizom
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda kasbiy ta’lim tizimini zamon talablariga moslashtirish va sifatini oshirish maqsadida 2026-yil 29-sentabrdagi 526-son Vazirlar Mahkamasi qarori bilan yangi nizomlar tasdiqlandi.
  • Ushbu nizomlar kasbiy ta’lim muassasalarining faoliyat yuritish tartibi, o‘qishga qabul qilish, pedagoglarni ishga olish va o‘quvchilar bilimini baholash kabi muhim jarayonlarni tartibga soladi.

O‘zbekistonda o‘rta bo‘g‘in mutaxassislarini tayyorlash tizimini zamon talablariga moslashtirish, kasb-hunar ta’limi sifatini mehnat bozori ehtiyojlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘lash maqsadida keng qamrovli yangi huquqiy baza joriy etildi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 29 sentyabrdagi 526-son qarori bilan sohadagi muhim jarayonlarni tartibga soluvchi bir qator fundamental nizomlar rasman tasdiqlandi.

Ushbu yangi hujjatlar mamlakatdagi barcha kasbiy ta’lim tashkilotlari uchun yagona va majburiy standartlarni belgilab beradi.

Hukumat qarori bilan nimalar tasdiqlandi?

Yangi qaror doirasida tizimning to‘rtta asosiy yo‘nalishi bo‘yicha batafsil nizomlar kuchga kirdi:

  • Kasbiy ta’lim to‘g‘risidagi nizom: Muassasalarning umumiy faoliyat yuritish tartibini belgilaydi;

  • O‘qishga qabul qilish tartibi: Abituriyentlar va yoshlarni tashkilotlarga qabul qilishning yangi shaffof algoritmlari;

  • Pedagog kadrlarni tanlov asosida ishga olish: Sohaga faqat malakali va sinovdan o‘tgan mutaxassislarni jalb qilish mexanizmi;

  • O‘quvchilar bilimini baholash tartibi: Nazariyadan ko‘ra amaliy ko‘nikma va kompetensiyalarni aniqlashga yo‘naltirilgan yangi baholash mezonlari.

Mehnat bozori va «hayot davomida ta’lim olish» tamoyili

Hujjat talablariga ko‘ra, kasbiy ta’lim jarayoni endilikda shunchaki nazariy dasturlarga emas, balki quyidagi ustuvor yo‘nalishlarga qat’iy tayanadi:

  • Ish beruvchilar buyurtmasi: Mutaxassislar iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari, texnik va texnologik trendlar hamda ish beruvchilarning real takliflari asosida o‘qitiladi;

  • Uzluksiz ta’lim: «Hayot davomida ta’lim olish» konsepsiyasi amalga kiritilib, fuqarolar istalgan yoshda o‘z malakasini oshirish yoki yangi mutaxassislikni egallash imkoniyatiga ega bo‘ladi;

  • Bosqichli ta’lim tizimi: Kasbiy ta’lim tashkilotlarida boshlang‘ich, o‘rta hamda o‘rta maxsus kasbiy ta’lim dasturlari yo‘lga qo‘yiladi. Texnikumlar esa bevosita o‘rta bo‘g‘in kadrlarini tayyorlash, amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish va ishlab chiqarish ta’limi ustalarining malakasini uzluksiz oshirish markaziga aylanadi.

Aniq atamalar va inklyuziv ta’lim kafolati

Nizomda ilk bor sohadagi bir qator muhim tushunchalarga huquqiy aniqlik kiritildi. Jumladan, «akademik qarzdor», «buyurtmachi texnikum», «kvalifikatsiya», «kompetensiya» va «ko‘nikma» kabi atamalarning chegaralari aniq belgilandi.

Bundan tashqari, hujjatda nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun inklyuziv ta’lim dasturlarini rivojlantirishga alohida urg‘u berilgan:

  • Moslashtirilgan maxsus o‘quv rejalari ishlab chiqiladi;

  • Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va qo‘shimcha psixologik-moddiy qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘riladi.

3 oylik muddat va shaxsiy nazorat

Yangi nizomlar qabul qilinishi munosabati bilan avvalgi bir qator eskirgan hukumat hujjatlari o‘z kuchini yo‘qotgan deb topildi.

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga uch oy muddatda barcha idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni ushbu qarorga to‘liq muvofiqlashtirish hamda jamoatchilikka keng tushuntirish ishlarini olib borish yuklatildi. Qarorning to‘liq va benuqson ijro etilishini nazorat qilish esa shaxsan oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo‘ng‘irotboy Sharipov zimmasiga yuklandi.

Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 29 sentyabrdagi 526-son qaroriKasbiy ta’lim to‘g‘risidagi nizomOliy ta’limfan va innovatsiyalar vazirligiQo‘ng‘irotboy Sharipov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:312000 dollardan yuqori maosh va yangi davlat mukofoti: Prezident pedagoglar bilan uchrashdi2000 dollardan yuqori maosh va yangi davlat mukofoti: Prezident pedagoglar bilan uchrashdi1 oktabr 16:34Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ballSertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ball4 iyun 15:38Oliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul jarayonlari rasman boshlandiOliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul jarayonlari rasman boshlandi5 iyun 12:29Yangi madaniyat klasterlari va taʼlim islohotlari yoʻlga qoʻyiladiYangi madaniyat klasterlari va taʼlim islohotlari yoʻlga qoʻyiladi24 aprel 09:49Ishdan bo‘shatilganlarga uchinchi oy uchun ham pul to‘lanadiIshdan bo‘shatilganlarga uchinchi oy uchun ham pul to‘lanadiBugun 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi