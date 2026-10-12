Sirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan Doniyor Baxtiyorovich Kadirov (Qodirov) Sirdaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi.
Hudud boshqaruviga davlat hokimiyati va huquq-tartibot yo‘nalishida katta tajribaga ega bo‘lgan rahbar jalb etildi.
Yangi hokim haqida nima ma’lum?
Doniyor Qodirov viloyat rahbarligiga kelgunga qadar davlat boshqaruvining markaziy apparatida mas’ul lavozimlarda ishlab kelgan:
Prezident administratsiyasidagi faoliyati: U mazkur tayinlovga qadar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining Jamoat xavfsizligi va qonun ustuvorligi bo‘yicha departamenti rahbari lavozimida faoliyat yuritgan;
Yangi vazifalar: Sirdaryo viloyati rahbari sifatida unga hududda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish, investitsiyalarni jalb etish hamda qonun ustuvorligini ta’minlash bo‘yicha muhim vazifalar yuklatiladi.
Tayinlov hududiy boshqaruv samaradorligini oshirish hamda viloyatdagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan.
Izohlar 0
…