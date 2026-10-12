Sirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradi

·41·O‘zbekiston
Sirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan Doniyor Baxtiyorovich Kadirov (Qodirov) Sirdaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi.

Hudud boshqaruviga davlat hokimiyati va huquq-tartibot yo‘nalishida katta tajribaga ega bo‘lgan rahbar jalb etildi.

Yangi hokim haqida nima ma’lum?

Doniyor Qodirov viloyat rahbarligiga kelgunga qadar davlat boshqaruvining markaziy apparatida mas’ul lavozimlarda ishlab kelgan:

  • Prezident administratsiyasidagi faoliyati: U mazkur tayinlovga qadar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining Jamoat xavfsizligi va qonun ustuvorligi bo‘yicha departamenti rahbari lavozimida faoliyat yuritgan;

  • Yangi vazifalar: Sirdaryo viloyati rahbari sifatida unga hududda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish, investitsiyalarni jalb etish hamda qonun ustuvorligini ta’minlash bo‘yicha muhim vazifalar yuklatiladi.

Tayinlov hududiy boshqaruv samaradorligini oshirish hamda viloyatdagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan.

Doniyor QodirovSirdaryo viloyatiO‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniSirdaryo viloyati hokimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandiErkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi9 oktabr 19:38Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandiErkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandi9 oktabr 19:51Alisher Qodirov: “Mahluq-pedofil qamoqda mehribon bo‘lib qolmaydi”Alisher Qodirov: “Mahluq-pedofil qamoqda mehribon bo‘lib qolmaydi”28 sentabr 11:27O‘zbekistonliklar uy-joyni rekord darajada xarid qilmoqda: Qaysi hududlarda sotuv oshdi?O‘zbekistonliklar uy-joyni rekord darajada xarid qilmoqda: Qaysi hududlarda sotuv oshdi?24 sentabr 08:43Botir Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandiBotir Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandiKecha 23:37O‘zbekistonda mudofaa vaziri o‘zgardi: Shuhrat Xolmuhammedov lavozimidan ozod etildiO‘zbekistonda mudofaa vaziri o‘zgardi: Shuhrat Xolmuhammedov lavozimidan ozod etildiKecha 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)