O‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildi
O'zbekistonda noturar joy va tijorat binolarini ijaraga berishda tadbirkorlar hamda mulkdorlar manfaatlarini teng himoya qiluvchi alohida huquqiy rejim joriy etilishi mumkin. Tashabbus «Korzinka» supermarketlar tarmog'i asoschisi Zafar Hoshimov tomonidan ilgari surilib, ijara haqini asossiz oshirish, shartnomalarni bir tomonlama bekor qilish va norasmiy to'lovlar muammolarini hal etishga qaratilgan.
O‘zbekistonda noturar joy va tijorat binolarini ijaraga oluvchi tadbirkorlar hamda mulkdorlar manfaatlarini teng himoya qiluvchi alohida huquqiy rejim joriy etilishi mumkin. «Korzinka» supermarketlar tarmog‘i asoschisi Zafar Hoshimov tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus ko‘plab biznes egalari duch kelayotgan asossiz narx oshishi va shartnomalarni bir tomonlama bekor qilish muammolariga chek qo‘yishga qaratilgan.
Tadbirkorlar duch kelayotgan asosiy og‘riqli nuqtalar
Biznes amaliyotida keng tarqalgan muammo shundaki, ijarachi bo‘sh yoki xaroba binoni ijaraga olib, uni o‘z hisobidan ta’mirlaydi, reklama va marketing orqali mijozlar oqimini shakllantiradi. Ammo qisqa muddatli shartnoma tufayli savdo nuqtasi daromad keltira boshlagach, bino egasi ijara narxini asossiz keskin oshiradi yoki ijarachini chiqarib yuborib, tayyor biznes muhitini o‘zlashtirib oladi.
Shuningdek, shartnomada rasman kam summa ko‘rsatilib, qolgan qismini naqd «konvertda» to‘lash amaliyoti har ikki tomonni huquqiy himoyasiz qoldirmoqda.
Tijorat ijarasidagi yangi tashabbusning asosiy yo‘nalishlari
Yo‘nalish
Ko‘zda tutilayotgan mexanizm va o‘zgarishlar
Shartnoma muddatlari
Tijorat ijarasi shartnomalarining muddati va huquqiy barqarorligini oshirish
Investitsiyalar himoyasi
Binoni ta’mirlash, jihozlash va rivojlantirishga kiritilgan mablag‘larni kafolatlash
Narx va bekor qilish nazorati
Ijara haqini keskin ko‘tarish va shartnomani asossiz bekor qilishdan qonuniy himoya
Shaffoflik
Norasmiy («konvertdagi») to‘lovlardan voz kechib, ijara bozorini «soyadan» to‘liq chiqarish
Prezident topshirig‘i
Hukumatga 2 oy muddatda aniq qonuniy takliflarni ishlab chiqish vazifasi yuklandi
Prezident qo‘llovi va ikki oylik muddat
Prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur tashabbusni ma’qullab, hukumatga ikki oy muddatda biznes hamjamiyati vakillari bilan keng jamoatchilik muhokamasini o‘tkazish hamda tijorat ijarasining maxsus huquqiy rejimini joriy etish bo‘yicha aniq takliflar paketini tayyorlashni topshirdi. Hozirda ushbu masala qonun loyihasi sifatida muhokama bosqichida turibdi.
Sizningcha, tijorat ijarasi uchun alohida qonun qabul qilinishi ijaraga beruvchi mulkdorlar va biznes egalari o‘rtasidagi munosabatlarni haqiqatan ham adolatli qila oladimi?
O‘z tajribangiz va takliflaringizni izohlarda qoldiring hamda biznes sohasidagi barcha hamkorlaringizga ushbu muhim tashabbusni darhol ulashing!
…