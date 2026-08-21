O‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildi

·14·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildi
Qisqacha

O'zbekistonda noturar joy va tijorat binolarini ijaraga berishda tadbirkorlar hamda mulkdorlar manfaatlarini teng himoya qiluvchi alohida huquqiy rejim joriy etilishi mumkin. Tashabbus «Korzinka» supermarketlar tarmog'i asoschisi Zafar Hoshimov tomonidan ilgari surilib, ijara haqini asossiz oshirish, shartnomalarni bir tomonlama bekor qilish va norasmiy to'lovlar muammolarini hal etishga qaratilgan.

O‘zbekistonda noturar joy va tijorat binolarini ijaraga oluvchi tadbirkorlar hamda mulkdorlar manfaatlarini teng himoya qiluvchi alohida huquqiy rejim joriy etilishi mumkin. «Korzinka» supermarketlar tarmog‘i asoschisi Zafar Hoshimov tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus ko‘plab biznes egalari duch kelayotgan asossiz narx oshishi va shartnomalarni bir tomonlama bekor qilish muammolariga chek qo‘yishga qaratilgan.

Tadbirkorlar duch kelayotgan asosiy og‘riqli nuqtalar

Biznes amaliyotida keng tarqalgan muammo shundaki, ijarachi bo‘sh yoki xaroba binoni ijaraga olib, uni o‘z hisobidan ta’mirlaydi, reklama va marketing orqali mijozlar oqimini shakllantiradi. Ammo qisqa muddatli shartnoma tufayli savdo nuqtasi daromad keltira boshlagach, bino egasi ijara narxini asossiz keskin oshiradi yoki ijarachini chiqarib yuborib, tayyor biznes muhitini o‘zlashtirib oladi.

Shuningdek, shartnomada rasman kam summa ko‘rsatilib, qolgan qismini naqd «konvertda» to‘lash amaliyoti har ikki tomonni huquqiy himoyasiz qoldirmoqda.

Tijorat ijarasidagi yangi tashabbusning asosiy yo‘nalishlari

Yo‘nalish

Ko‘zda tutilayotgan mexanizm va o‘zgarishlar

Shartnoma muddatlari

Tijorat ijarasi shartnomalarining muddati va huquqiy barqarorligini oshirish

Investitsiyalar himoyasi

Binoni ta’mirlash, jihozlash va rivojlantirishga kiritilgan mablag‘larni kafolatlash

Narx va bekor qilish nazorati

Ijara haqini keskin ko‘tarish va shartnomani asossiz bekor qilishdan qonuniy himoya

Shaffoflik

Norasmiy («konvertdagi») to‘lovlardan voz kechib, ijara bozorini «soyadan» to‘liq chiqarish

Prezident topshirig‘i

Hukumatga 2 oy muddatda aniq qonuniy takliflarni ishlab chiqish vazifasi yuklandi

Prezident qo‘llovi va ikki oylik muddat

Prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur tashabbusni ma’qullab, hukumatga ikki oy muddatda biznes hamjamiyati vakillari bilan keng jamoatchilik muhokamasini o‘tkazish hamda tijorat ijarasining maxsus huquqiy rejimini joriy etish bo‘yicha aniq takliflar paketini tayyorlashni topshirdi. Hozirda ushbu masala qonun loyihasi sifatida muhokama bosqichida turibdi.

Sizningcha, tijorat ijarasi uchun alohida qonun qabul qilinishi ijaraga beruvchi mulkdorlar va biznes egalari o‘rtasidagi munosabatlarni haqiqatan ham adolatli qila oladimi?

O‘z tajribangiz va takliflaringizni izohlarda qoldiring hamda biznes sohasidagi barcha hamkorlaringizga ushbu muhim tashabbusni darhol ulashing!

O'zbekistonZafar HoshimovKorzinkaShavkat Mirziyoyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi 7 ta muhim tamoyil qonunga kiritildiTadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi 7 ta muhim tamoyil qonunga kiritildiBugun, 06:49Tadbirkorlar uchun muhim yangilik: jarimani bo‘lib to‘lash va qaytarib olish mumkinTadbirkorlar uchun muhim yangilik: jarimani bo‘lib to‘lash va qaytarib olish mumkinBugun, 06:4521 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:0421 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda21 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:1320 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi20 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19.08, 18:36Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?19.08, 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda