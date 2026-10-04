Markaziy bank banklarni ogohlantirdi: omonatchilar puli bo‘yicha muhim talab

·59·O‘zbekiston
Markaziy bank banklarni ogohlantirdi: omonatchilar puli bo‘yicha muhim talab
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Markaziy bank tijorat banklarida aniqlangan omonat shartnomalaridagi mijozning o‘z mablag‘ini muddatidan oldin qaytarib olish huquqini cheklovchi bandlarni qayta ko‘rib chiqishni talab qildi.
  • Ushbu bandlar, jumladan, ommaviy tartibsizliklar, mitinglar, bosqinchilik va bankning to‘lovga qobiliyatsizlik davri kabi holatlarda bankning javobgarligini cheklashni nazarda tutadi.

Tijorat banklarida omonat saqlayotgan fuqarolar uchun muhim ma’lumot: ayrim banklarning omonat shartnomalarida mijozning o‘z mablag‘ini muddatidan oldin qaytarib olish huquqini cheklashi mumkin bo‘lgan bandlar aniqlandi.

Markaziy bank o‘rganishlar natijasida bunday shartlar amaldagi qonunchilik talablariga zid bo‘lishi mumkinligini qayd etib, tijorat banklaridan omonat shartnomalarini qayta ko‘rib chiqishni talab qildi.

Ayrim shartnomalarda qanday bandlar aniqlandi?

Markaziy bank ma’lum qilishicha, ayrim omonat shartnomalarida bank o‘z ixtiyoriga bog‘liq bo‘lmagan muayyan holatlar yuzaga kelganda omonat mablag‘ini muddatidan oldin qaytarish bo‘yicha javobgar bo‘lmasligi nazarda tutilgan.

Jumladan, shartnomalarda quyidagi holatlar tilga olingan:

  • ommaviy tartibsizliklar;

  • miting va ko‘cha harakatlari;

  • ko‘chalardagi ommaviy namoyishlar;

  • bosqinchilik holatlari;

  • bankning to‘lovga qobiliyatsizlik davri.

Bunday bandlar omonatchining o‘z mablag‘ini talab qilib olish imkoniyatini cheklashi mumkinligi sababli Markaziy bank e’tiborini tortgan.

Qonunchilikda omonatchining huquqi qanday?

Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, omonat turidan qat’i nazar, bank omonatchining talabi bilan omonat summasini yoki uning bir qismini qaytarishi shart.

Demak, omonat shartnomasiga kiritilgan har qanday band qonunchilikda belgilangan omonatchining huquqlarini cheklay olmaydi.

Omonat shartnomasida iste’molchi huquqlarini cheklaydigan va qonunchilikka zid bo‘lgan shartlar mavjud bo‘lsa, bunday shartlar haqiqiy hisoblanmaydi.

Banklarga aniq talab qo‘yildi

Markaziy bank tijorat banklaridan amaldagi omonat shartnomalarini to‘liq inventarizatsiyadan o‘tkazishni talab qildi.

Bunda banklar:

  1. omonat shartnomalaridagi barcha bandlarni qayta ko‘rib chiqishi;

  2. mijozlar huquqini cheklovchi shartlarni aniqlashi;

  3. qonunchilikka zid bandlarni bartaraf etishi;

  4. aniqlangan kamchiliklarni zudlik bilan tuzatishi lozim.

Bu talab banklar bilan omonatchilar o‘rtasidagi shartnomaviy munosabatlarda qonunchilik talablariga rioya etilishini ta’minlashga qaratilgan.

Omonatchilar nimani bilishi kerak?

Markaziy bankning bildirishi omonatchilar uchun ham muhim signal hisoblanadi. Agar fuqaro bankka omonat joylashtirgan bo‘lsa, shartnoma shartlari bilan tanishishi va o‘z huquqlarini bilishi muhim.

Ayniqsa, omonatni muddatidan oldin qaytarish, mablag‘ni qisman yechib olish va bunday holatlarda bankning majburiyatlariga oid bandlarga e’tibor qaratish zarur.

Eng muhimi, shartnomadagi har qanday band qonunchilikda kafolatlangan iste’molchi huquqlarini cheklash uchun asos bo‘la olmaydi.

Xulosa

Markaziy bank aniqlagan holatlar omonat shartnomalarini faqat imzo qo‘yish uchun o‘qib chiqish emas, balki undagi huquq va majburiyatlarni tushunish qanchalik muhimligini yana bir bor ko‘rsatmoqda.

Ayrim banklardagi shartnomalar qayta ko‘rib chiqilishi va qonunchilikka zid bo‘lgan cheklovlar bartaraf etilishi kerak. Bu jarayonda esa omonatchining o‘z mablag‘ini qaytarib olishga oid qonuniy huquqlari asosiy mezon bo‘lib qoladi.

Markaziy bankomonat shartnomalaritijorat banklariqonuniy huquqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!8 sentabr 09:58Endi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinEndi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkin26 avgust 14:331 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi24 sentabr 08:23Ustozlarga bayram tuhfasi: 208 nafar o‘qituvchiga 616 million so‘mdan mukofot berildiUstozlarga bayram tuhfasi: 208 nafar o‘qituvchiga 616 million so‘mdan mukofot berildi30 sentabr 10:39O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?8 sentabr 14:14O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiO‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindi7 sentabr 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi