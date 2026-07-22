Onlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladi
O‘zbekistonda elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish bo‘yicha yangi xabardor qilish tartibini joriy etish taklif qilinmoqda. Nizom loyihasiga ko‘ra, operatorlar ish boshlashdan oldin maxsus axborot tizimi orqali vakolatli organga elektron xabarnoma yuborishi shart bo‘ladi.
Talablarga to‘liq javob bergan tadbirkorlarga bir ish kuni ichida QR-kodli elektron tasdiqnoma rasmiylashtirilishi rejalashtirilgan.
Xabarnomasiz ishlash taqiqlanishi mumkin
Loyihaga muvofiq, elektron tijorat operatori vakolatli organni xabardor qilmasdan turib faoliyat yurita olmaydi.
Xabarnoma operator ish boshlashidan avval elektron shaklda yuborilishi kerak. Ushbu jarayon uchun maxsus axborot tizimi ishga tushirilishi nazarda tutilgan.
Shu tariqa, davlat elektron tijorat sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan operatorlar haqida yagona va yangilanib boradigan ma’lumotlar bazasini shakllantirishi mumkin.
Ariza OneID orqali yuboriladi
Xabarnoma Yagona identifikatsiya tizimi — OneID orqali taqdim etiladi. Unda operator haqidagi asosiy ma’lumotlar ko‘rsatilishi lozim.
Jumladan:
yuridik shaxsning to‘liq nomi;
soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami;
yuridik manzili;
rahbar haqidagi ma’lumotlar;
bank rekvizitlari;
faoliyat uchun zarur boshqa ma’lumotlar.
Belgilangan talablarga muvofiq yuborilgan xabarnoma shu kunning o‘zida qabul qilinishi rejalashtirilgan.
Tasdiqnoma bir ish kunida tayyorlanadi
Xabarnoma qabul qilingach, operatorga bir ish kuni ichida QR-kodga ega elektron tasdiqnoma rasmiylashtiriladi.
QR-kod orqali operator haqidagi ma’lumotlarni tekshirish va uning vakolatli organni belgilangan tartibda xabardor qilganini aniqlash mumkin bo‘lishi kutilmoqda.
Loyihada tasdiqnomaning amal qilish muddati va uni yangilash tartibiga oid qoidalar ham belgilanishi mumkin.
Operatorlarga qanday talablar qo‘yiladi?
Elektron tijorat operatorlari O‘zbekistonda yuridik shaxs sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tgan bo‘lishi kerak.
Shuningdek, ular:
elektron tijorat to‘g‘risidagi qonunchilikka;
shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish talablariga;
iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qoidalariga;
reklama va soliq qonunchiligiga rioya etishi lozim.
Operator xizmat ko‘rsatish uchun zarur axborot tizimiga ega bo‘lishi hamda onlayn nazorat-kassa yoki virtual kassadan foydalanish imkoniyatini ta’minlashi talab etiladi.
Qoidabuzarlik faoliyatni to‘xtatishga olib kelishi mumkin
Nizom loyihasida elektron tijorat operatorlari faoliyatini nazorat qilish mexanizmlari ham nazarda tutilgan.
Agar operator belgilangan talablarni buzsa, vakolatli organ uning faoliyatini vaqtincha to‘xtatishi mumkin. Jiddiy yoki takroriy qoidabuzarliklarda esa faoliyat sud qarori asosida tugatilishi ko‘zda tutilmoqda.
Faoliyatini o‘z xohishi bilan yakunlayotgan operator ham bu haqda maxsus tizim orqali vakolatli organni xabardor qilishi kerak bo‘ladi.
Hujjat hali loyiha bosqichida
Mazkur tartib hozircha nizom loyihasida nazarda tutilgan bo‘lib, amaldagi yakuniy qoida hisoblanmaydi.
Hujjat qabul qilinsa, marketpleyslar, internet-do‘konlar va elektron savdoga xizmat ko‘rsatuvchi boshqa operatorlar uchun faoliyatni boshlashdan oldin elektron xabarnoma yuborish majburiy bo‘lishi mumkin.
…