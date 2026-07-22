Onlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladi

·33·O‘zbekiston
Onlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladi

O‘zbekistonda elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish bo‘yicha yangi xabardor qilish tartibini joriy etish taklif qilinmoqda. Nizom loyihasiga ko‘ra, operatorlar ish boshlashdan oldin maxsus axborot tizimi orqali vakolatli organga elektron xabarnoma yuborishi shart bo‘ladi.

Talablarga to‘liq javob bergan tadbirkorlarga bir ish kuni ichida QR-kodli elektron tasdiqnoma rasmiylashtirilishi rejalashtirilgan.

Xabarnomasiz ishlash taqiqlanishi mumkin

Loyihaga muvofiq, elektron tijorat operatori vakolatli organni xabardor qilmasdan turib faoliyat yurita olmaydi.

Xabarnoma operator ish boshlashidan avval elektron shaklda yuborilishi kerak. Ushbu jarayon uchun maxsus axborot tizimi ishga tushirilishi nazarda tutilgan.

Shu tariqa, davlat elektron tijorat sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan operatorlar haqida yagona va yangilanib boradigan ma’lumotlar bazasini shakllantirishi mumkin.

Ariza OneID orqali yuboriladi

Xabarnoma Yagona identifikatsiya tizimi — OneID orqali taqdim etiladi. Unda operator haqidagi asosiy ma’lumotlar ko‘rsatilishi lozim.

Jumladan:

  • yuridik shaxsning to‘liq nomi;

  • soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami;

  • yuridik manzili;

  • rahbar haqidagi ma’lumotlar;

  • bank rekvizitlari;

  • faoliyat uchun zarur boshqa ma’lumotlar.

Belgilangan talablarga muvofiq yuborilgan xabarnoma shu kunning o‘zida qabul qilinishi rejalashtirilgan.

Tasdiqnoma bir ish kunida tayyorlanadi

Xabarnoma qabul qilingach, operatorga bir ish kuni ichida QR-kodga ega elektron tasdiqnoma rasmiylashtiriladi.

QR-kod orqali operator haqidagi ma’lumotlarni tekshirish va uning vakolatli organni belgilangan tartibda xabardor qilganini aniqlash mumkin bo‘lishi kutilmoqda.

Loyihada tasdiqnomaning amal qilish muddati va uni yangilash tartibiga oid qoidalar ham belgilanishi mumkin.

Operatorlarga qanday talablar qo‘yiladi?

Elektron tijorat operatorlari O‘zbekistonda yuridik shaxs sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tgan bo‘lishi kerak.

Shuningdek, ular:

  • elektron tijorat to‘g‘risidagi qonunchilikka;

  • shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish talablariga;

  • iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qoidalariga;

  • reklama va soliq qonunchiligiga rioya etishi lozim.

Operator xizmat ko‘rsatish uchun zarur axborot tizimiga ega bo‘lishi hamda onlayn nazorat-kassa yoki virtual kassadan foydalanish imkoniyatini ta’minlashi talab etiladi.

Qoidabuzarlik faoliyatni to‘xtatishga olib kelishi mumkin

Nizom loyihasida elektron tijorat operatorlari faoliyatini nazorat qilish mexanizmlari ham nazarda tutilgan.

Agar operator belgilangan talablarni buzsa, vakolatli organ uning faoliyatini vaqtincha to‘xtatishi mumkin. Jiddiy yoki takroriy qoidabuzarliklarda esa faoliyat sud qarori asosida tugatilishi ko‘zda tutilmoqda.

Faoliyatini o‘z xohishi bilan yakunlayotgan operator ham bu haqda maxsus tizim orqali vakolatli organni xabardor qilishi kerak bo‘ladi.

Hujjat hali loyiha bosqichida

Mazkur tartib hozircha nizom loyihasida nazarda tutilgan bo‘lib, amaldagi yakuniy qoida hisoblanmaydi.

Hujjat qabul qilinsa, marketpleyslar, internet-do‘konlar va elektron savdoga xizmat ko‘rsatuvchi boshqa operatorlar uchun faoliyatni boshlashdan oldin elektron xabarnoma yuborish majburiy bo‘lishi mumkin.

O'zbekistonOneID
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiPrezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiKecha, 20:16Namanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiKecha, 19:49150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?Kecha, 19:25Endi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qEndi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qKecha, 11:56Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiBesh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiKecha, 11:52O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda22.07, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi