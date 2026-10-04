O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?

·65·O‘zbekiston
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?

O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7,1 mln so‘mni tashkil etdi. Hisobot davrida nominal ish haqi 18,4 foizga, inflyatsiya ta’siri hisobga olingan real ish haqi esa 10,9 foizga oshgan.

Eng yuqori o‘rtacha ish haqi moliya sohasida — 19,1 mln so‘mni tashkil etgan. Keyingi o‘rinlarda aloqa sohasi bo‘lib, bu yo‘nalishda o‘rtacha ish haqi 17,4 mln so‘mga teng.

Eng past ko‘rsatkich esa qishloq xo‘jaligi va ijtimoiy xizmatlar sohasida qayd etilgan. Xususan, qishloq xo‘jaligida o‘rtacha ish haqi 3,5 mln so‘m, ijtimoiy xizmatlarda esa 4,7 mln so‘mni tashkil qilgan.

Agar o‘rtacha ish haqi 22 ish kuni va kuniga 8 soatlik ish rejimi asosida hisoblab chiqilsa, bir kunlik daromad taxminan 322,7 ming so‘m, bir soatlik daromad 40,3 ming so‘mga to‘g‘ri keladi.

Shuningdek, hisob-kitoblarga ko‘ra, o‘rtacha ish haqi har daqiqaga 672 so‘m, har soniyaga esa qariyb 11,2 so‘mdan to‘g‘ri keladi.

O‘zbekiston iqtisodiyotio‘rtacha oylik ish haqiStatistika agentligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pensiyalar 7 foizga oshishi mumkin: ish haqini hisoblash davri 20 yilga uzaytiriladiPensiyalar 7 foizga oshishi mumkin: ish haqini hisoblash davri 20 yilga uzaytiriladi26 sentabr 07:21Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkinPensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin22 iyul 11:37O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdiO‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdi25 iyul 18:08O‘zbekistonda o‘rtacha oylik maosh oshdi, hududlar o‘rtasida farq kattaO‘zbekistonda o‘rtacha oylik maosh oshdi, hududlar o‘rtasida farq katta28 aprel 11:50Oʻzbekistonda eng yuqori va eng past maoshli sohalar...Oʻzbekistonda eng yuqori va eng past maoshli sohalar...29 aprel 17:3154 ming amaldor maoshi KPIga bog‘lanadi: yangi tizimda nima o‘zgaradi?54 ming amaldor maoshi KPIga bog‘lanadi: yangi tizimda nima o‘zgaradi?5 avgust 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin