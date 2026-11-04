Shavkat Mirziyoyev aholi daromadini oshirish bo‘yicha qat’iy talab qo‘ydi

·8·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev aholi daromadini oshirish bo‘yicha qat’iy talab qo‘ydi

O‘zbekistonda aholi farovonligini oshirish va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha hisobdorlik tizimi tubdan o‘zgarmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatida soha mas’ullariga qog‘ozdagi balandparvoz raqamlar emas, balki aholi cho‘ntagidagi real daromad asosiy mezon bo‘lishi kerakligini qat’iy ta’kidladi: «Bundan buyon “kambag‘al oila qolmadi” degan hisobot o‘tmaydi».

Davlatimiz rahbari mas’ul idoralar oldiga xorijda arzon ishchi kuchi bo‘lib qolayotgan vatandoshlarimizni zamonaviy kasb-hunarlarga o‘qitish hamda ularni yuqori maoshli ish o‘rinlariga joylashtirish bo‘yicha aniq topshiriqlar yukladi.

Hududdagi real manzara: Raqamlar nimani ko‘rsatmoqda?

Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar aholi bandligi va daromad darajasida hal etilishi lozim bo‘lgan qator jiddiy muammolar mavjudligini ko‘rsatdi:

  • Xorijdan qaytganlar bandligi: Chet eldan qaytib kelgan 24 ming nafar fuqaro haligacha doimiy daromad keltiruvchi ish bilan ta’minlanmagan;

  • Ishsizlik ko‘lami: Viloyat bo‘yicha ishsiz fuqarolar soni qariyb 40 ming nafarni tashkil etmoqda;

  • Past daromadli qatlam: Yana 270 ming nafar aholining daromadi o‘rtacha ko‘rsatkichdan pastligicha qolmoqda.

Tumanlar kesimida yangi strategiya: 270 ming fuqaro daromadi ko‘tariladi

Prezident topshirig‘iga muvofiq, endilikda muammoga umumiy emas, balki har bir oila va mahalla kesimida individual yondashiladi:

  • Daromadni o‘rtacha darajaga olib chiqish: Daromadi past bo‘lgan 270 ming nafar aholini bosqichma-bosqich o‘rtacha va undan yuqori ko‘rsatkichga yetkazish bo‘yicha tumanlar kesimida aniq manzilli rejalar ishlab chiqiladi;

  • Kasbga tayyorlash va yuqori maosh kafolati: Xorijda past maoshga mehnat qilayotgan fuqarolarni bozor talablariga mos yangi kasblarga o‘qitish va yuqori daromadli sohalarga yo‘naltirish mexanizmlari ishga tushiriladi;

  • Hisobotbozlikka barham berish: Hudud rahbarlarining faoliyatiga kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha taqdim etilgan ma’lumotlar orqali emas, fuqarolarning real turmush sifati va daromadlarining amaliy o‘sishiga qarab baho beriladi.

Shavkat MirziyoyevKambag‘allikni qisqartirishBuxoro viloyatiAholi bandligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqdaPrezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqdaBugun 16:44Buxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslarBuxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslarBugun 16:37Ishli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyatIshli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyat1 oktabr 13:04Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)24 sentabr 13:23Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!18 sentabr 18:08Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildi5 sentabr 11:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor