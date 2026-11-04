Shavkat Mirziyoyev aholi daromadini oshirish bo‘yicha qat’iy talab qo‘ydi
O‘zbekistonda aholi farovonligini oshirish va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha hisobdorlik tizimi tubdan o‘zgarmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatida soha mas’ullariga qog‘ozdagi balandparvoz raqamlar emas, balki aholi cho‘ntagidagi real daromad asosiy mezon bo‘lishi kerakligini qat’iy ta’kidladi: «Bundan buyon “kambag‘al oila qolmadi” degan hisobot o‘tmaydi».
Davlatimiz rahbari mas’ul idoralar oldiga xorijda arzon ishchi kuchi bo‘lib qolayotgan vatandoshlarimizni zamonaviy kasb-hunarlarga o‘qitish hamda ularni yuqori maoshli ish o‘rinlariga joylashtirish bo‘yicha aniq topshiriqlar yukladi.
Hududdagi real manzara: Raqamlar nimani ko‘rsatmoqda?
Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar aholi bandligi va daromad darajasida hal etilishi lozim bo‘lgan qator jiddiy muammolar mavjudligini ko‘rsatdi:
Xorijdan qaytganlar bandligi: Chet eldan qaytib kelgan 24 ming nafar fuqaro haligacha doimiy daromad keltiruvchi ish bilan ta’minlanmagan;
Ishsizlik ko‘lami: Viloyat bo‘yicha ishsiz fuqarolar soni qariyb 40 ming nafarni tashkil etmoqda;
Past daromadli qatlam: Yana 270 ming nafar aholining daromadi o‘rtacha ko‘rsatkichdan pastligicha qolmoqda.
Tumanlar kesimida yangi strategiya: 270 ming fuqaro daromadi ko‘tariladi
Prezident topshirig‘iga muvofiq, endilikda muammoga umumiy emas, balki har bir oila va mahalla kesimida individual yondashiladi:
Daromadni o‘rtacha darajaga olib chiqish: Daromadi past bo‘lgan 270 ming nafar aholini bosqichma-bosqich o‘rtacha va undan yuqori ko‘rsatkichga yetkazish bo‘yicha tumanlar kesimida aniq manzilli rejalar ishlab chiqiladi;
Kasbga tayyorlash va yuqori maosh kafolati: Xorijda past maoshga mehnat qilayotgan fuqarolarni bozor talablariga mos yangi kasblarga o‘qitish va yuqori daromadli sohalarga yo‘naltirish mexanizmlari ishga tushiriladi;
Hisobotbozlikka barham berish: Hudud rahbarlarining faoliyatiga kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha taqdim etilgan ma’lumotlar orqali emas, fuqarolarning real turmush sifati va daromadlarining amaliy o‘sishiga qarab baho beriladi.
Izohlar 0
…