Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi

·36·Jamiyat
Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi davlat-xususiy sheriklik asosida qurilgan talabalar turar joyi hali rasman foydalanishga topshirilmagani, kadastr hujjatlari va zarur ruxsatlar rasmiylashtirilmagani sababli talabalar undan chiqarildi.
  • Tadbirkor tomonidan ayrim talabalar tegishli yo‘llanmasiz va Toshkent davlat texnika universitetiga aloqador bo‘lmagan boshqa OTM talabalari ham ushbu yotoqxonaga joylashtirilgani aniqlangan.

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent davlat texnika universiteti talabalarining talabalar turar joyidan chiqarib yuborilgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi munosabat bildirdi.

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, Toshkent shahridagi Talabalar shaharchasida davlat-xususiy sheriklik asosida qurilgan mazkur talabalar turar joyi hali rasman foydalanishga topshirilmagan. Obyektning kadastr hujjatlari rasmiylashtirilmagan, undan foydalanish uchun zarur ruxsatlar ham olinmagan. Shu sababli talabalarni unga rasmiy tartibda joylashtirish mumkin bo‘lmagan.

Amaldagi tartibga ko‘ra, talabalar turar joyiga joylashish uchun talaba Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz orqali ariza topshirib, belgilangan tartibda yo‘llanma olishi kerak. Biroq tadbirkor tomonidan ayrim talabalar mazkur obyektga tegishli yo‘llanmasiz joylashtirilgani aniqlangan. Shuningdek, Toshkent davlat texnika universitetiga aloqador bo‘lmagan boshqa OTM talabalari ham ushbu yotoqxonaga joylashtirilgan.

Holat aniqlangach, talabalar xavfsizligini ta’minlash maqsadida ularning barchasi obyektdan chiqarilgan. Toshkent davlat texnika universiteti talabalari universitetning mavjud bo‘sh talabalar turar joylariga vaqtincha joylashtirilgan. Boshqa OTM talabalari esa tegishli mas’ullar orqali o‘z ta’lim muassasalariga qaytarilgan.

Vazirlik xorijiy talabalarni ham tegishli ruxsat hujjatlarisiz foydalanishga topshirilmagan obyektga joylashtirish mumkin emasligini ma’lum qildi. Shu sababli ular ham xavfsizlik choralari doirasida yotoqxonadan chiqarilgan.

Ayni paytda obyektning kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish va undan foydalanish uchun zarur ruxsatlarni olish ishlari davom etmoqda. Bundan tashqari, binoda issiq suv va isitish tizimlari hali to‘liq ishga tushirilmagan.

Vazirlikning bildirishicha, mazkur obyektning rasmiy ochilish marosimi ham hali o‘tkazilmagan. Qurilish ishlari belgilangan muddatda to‘liq yakunlanmagani sababli avgust oyidagi ochilish tadbirlari doirasida undan foydalanish boshlanmagan.

Barcha zarur hujjatlar rasmiylashtirilib, tegishli ruxsatlar olingach, obyekt foydalanishga topshiriladi va talabalarni joylashtirish amaldagi tartib asosida amalga oshiriladi.

Shuningdek, avval mazkur obyektga joylashtirilgan talabalardan undirilgan to‘lovlar tadbirkor tomonidan 100 foiz miqdorida qaytarib berilgan.

Vazirlik universitet va o‘zi talabalar ushbu obyektga belgilangan tartibga rioya qilinmagan holda joylashtirilganidan oldindan xabardor bo‘lmaganini bildirdi. Holat aniqlanganidan so‘ng talabalar xavfsizligi va qonuniy manfaatlarini ta’minlash bo‘yicha tegishli choralar ko‘rilgan.

Toshkent davlat texnika universitetiOliy ta’limfan va innovatsiyalar vazirligiTalabalar turar joyimy.gov.uz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kasbiy ta’limda yangi davr: qabul, baholash va pedagoglarni ishga olish bo‘yicha yangi nizomKasbiy ta’limda yangi davr: qabul, baholash va pedagoglarni ishga olish bo‘yicha yangi nizom5 oktabr 13:391 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi24 sentabr 08:23Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin17 sentabr 19:441 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi18 avgust 16:01Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda4 avgust 17:11Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiTalabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandi1 avgust 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi