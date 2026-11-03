OTMlarda “Xavfsiz talaba” ilovasini o‘rnatish talab qilinmoqda: vazirlik holatni o‘rganmoqda

·50·Jamiyat
OTMlarda “Xavfsiz talaba” ilovasini o‘rnatish talab qilinmoqda: vazirlik holatni o‘rganmoqda

O‘zbekistondagi ayrim oliy ta’lim muassasalarida talabalardan “Xavfsiz talaba” ilovasini o‘rnatish so‘ralayotgani, bunga rozi bo‘lmaganlar esa darslarga kiritilmayotgani haqida murojaatlar tarqaldi.

Jumladan, Toshkent davlat yuridik universiteti talabalaridan biri ilovani o‘rnatish hozircha majburiy qilinmagan bo‘lsa-da, ma’muriyat uni yuklab olishni so‘rayotganini bildirgan. Shuningdek, ilovani o‘rnatmagan talabalar ro‘yxati shakllantirilishi va ularga tanbeh berilishi mumkinligi haqida gap-so‘zlar tarqalgan.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetida esa ayrim talabalar kirish joyida ilovani o‘rnatishga majburlanayotgani aytilgan. Jarayon sabab ba’zi talabalar darsga kechikib, davomatga “NB” qo‘yilganini bildirishgan. Dars vaqtida ham mas’ullar auditoriyalarga kirib, ilovani o‘rnatmagan talabalardan o‘rnidan turishni talab qilayotgani haqida xabarlar bor.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi ham ikki haftadan buyon kirish joyida turli APK ilovalarini o‘rnatish taklif qilinayotganini ma’lum qilgan.

Talabalar ilovaning maqsadi va uni o‘rnatish zarurati yetarlicha tushuntirilmayotganidan norozi bo‘lmoqda.

Mazkur holat yuzasidan Ta’lim va ilm-fan vazirligi munosabat bildirib, rahbariyat tomonidan vaziyatni tezkor o‘rganish bo‘yicha topshiriq berilganini ma’lum qildi. Ayni paytda ishchi guruh tekshiruvni boshlagan.

Vazirlik ta’lim jarayoni uzluksizligi va talabalarning ta’lim olish huquqi ta’minlanishi shartligini ta’kidladi.

Xavfsiz talabaOliy ta’limfan va innovatsiyalar vazirligiTDYUUO‘zDJTU
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Xavfsiz talaba” mojarosi: Ilovani o‘rnatmaganlarni darsga kiritmagan dekan ishdan olindi“Xavfsiz talaba” mojarosi: Ilovani o‘rnatmaganlarni darsga kiritmagan dekan ishdan olindiBugun 20:42Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdiToshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi7 oktabr 14:01Kasbiy ta’limda yangi davr: qabul, baholash va pedagoglarni ishga olish bo‘yicha yangi nizomKasbiy ta’limda yangi davr: qabul, baholash va pedagoglarni ishga olish bo‘yicha yangi nizom5 oktabr 13:39Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradi2 sentabr 12:45Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaOliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqda10 iyul 11:05Farg‘onada tergovchi 100 ming dollar pora olayotganda ushlandiFarg‘onada tergovchi 100 ming dollar pora olayotganda ushlandiBugun 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi