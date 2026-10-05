74 mingdan ortiq yoshlarning xalqaro imtihon xarajatini davlat qoplab berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 74 102 nafar yoshga xalqaro imtihon xarajatlari uchun 151 milliard so‘m kompensatsiya to‘lab berildi.
- Ushbu imkoniyatdan foydalanganlar orasida qizlar soni (38 503 nafar) yigitlardan (35 599 nafar) ko‘proqni tashkil etadi.
- Eng ko‘p talab IELTS imtihoniga bo‘lib, 54 mingdan ortiq yoshning xarajatlari uchun 125 milliard so‘m yo‘naltirilgan.
- Kompensatsiya olganlarning qariyb 80 foizi 14–23 yoshdagilardir.
O‘zbekistonda xalqaro sertifikat olishga intilayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yo‘lga qo‘yilgan tizim o‘z natijasini bermoqda. Hozirgacha xalqaro imtihonlarda yuqori natija ko‘rsatgan 74 102 nafar yoshga 151 milliard so‘m miqdorida imtihon xarajatlari qoplab berildi.
E’tiborlisi, ushbu imkoniyatdan foydalanganlar orasida qizlar soni yigitlardan ko‘p. Kompensatsiya olganlarning 38 503 nafari qizlar, 35 599 nafari yigitlarni tashkil etgan.
Eng katta talab IELTS'ga
Yoshlar orasida davlat kompensatsiyasidan foydalanish bo‘yicha eng ommabop xalqaro imtihon — IELTS bo‘lmoqda.
Hozirgacha 54 mingdan ortiq yoshning IELTS imtihoni uchun qilgan xarajatlari qoplab berilgan. Bu maqsadga 125 milliard so‘m yo‘naltirilgan.
Raqamlar IELTS'ga bo‘lgan qiziqish boshqa xalqaro imtihonlarga nisbatan ancha yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.
SAT ham yoshlar e’tiborida
Xalqaro ta’lim imkoniyatlari uchun muhim hisoblangan SAT imtihonini topshirgan yoshlar ham ushbu tizimdan foydalanmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, SAT bo‘yicha 9 mingdan ortiq yoshga imtihon xarajatlari uchun kompensatsiya berilgan.
Bu esa yoshlarning nafaqat til bilimini tasdiqlovchi sertifikatlarga, balki xorijiy oliy ta’lim muassasalariga kirishda muhim bo‘lgan xalqaro testlarga ham qiziqishi ortib borayotganini ko‘rsatadi.
Kompensatsiya olganlarning 80 foizi — 14–23 yoshdagilar
Tizimdagi yana bir e’tiborli jihat — yoshlarning xalqaro sertifikatlarga tayyorgarlikni juda erta boshlayotganidir.
Kompensatsiya olganlarning qariyb 80 foizi 14–23 yoshdagilar hissasiga to‘g‘ri keladi.
Demak, xalqaro imtihonlarga qiziqish universitetni tamomlash arafasida emas, balki maktab davrining o‘zida shakllanmoqda.
Bu tendensiya yoshlar orasida xorijiy tillarni o‘rganish, xalqaro sertifikatlarga ega bo‘lish va kelgusida xorijiy yoki xalqaro talablar asosida ta’lim olishga intilish kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.
Qizlar faolligi alohida e’tiborga molik
Statistikada qizlarning faolligi ham yaqqol ko‘rinadi.
Jami kompensatsiya olgan 74 102 nafar yoshning 38 503 nafari qizlar bo‘lib, ularning soni yigitlarnikidan qariyb 3 ming nafarga ko‘p.
Bu esa xalqaro imtihonlarga tayyorgarlik va sertifikat olish masalasida qizlarning ham faol ishtirok etayotganini ko‘rsatadi.
Davlat yoshlarning xalqaro imkoniyatlarini qo‘llab-quvvatlamoqda
Xalqaro sertifikatlar bugungi ta’lim va mehnat bozorida yoshlar uchun muhim imkoniyatlardan biriga aylanib bormoqda.
Biroq bunday imtihonlarni topshirish xarajatlari ayrim oilalar uchun sezilarli moliyaviy yuk bo‘lishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, yuqori natija ko‘rsatgan yoshlarga imtihon xarajatlarining kompensatsiya qilinishi ularning bilim va ko‘nikmalarini xalqaro darajada tasdiqlash imkoniyatini kengaytiradi.
Hozirgacha 74 mingdan ortiq yoshning ushbu imkoniyatdan foydalangani esa tizimga talab yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.
Eng muhimi, raqamlar bir haqiqatni namoyon etmoqda: xalqaro sertifikat olishga intilish endi faqat universitet bosqichida emas, maktab yoshidan boshlanmoqda.
Izohlar 0
…