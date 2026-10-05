74 mingdan ortiq yoshlarning xalqaro imtihon xarajatini davlat qoplab berdi

·46·O‘zbekiston
74 mingdan ortiq yoshlarning xalqaro imtihon xarajatini davlat qoplab berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 74 102 nafar yoshga xalqaro imtihon xarajatlari uchun 151 milliard so‘m kompensatsiya to‘lab berildi.
  • Ushbu imkoniyatdan foydalanganlar orasida qizlar soni (38 503 nafar) yigitlardan (35 599 nafar) ko‘proqni tashkil etadi.
  • Eng ko‘p talab IELTS imtihoniga bo‘lib, 54 mingdan ortiq yoshning xarajatlari uchun 125 milliard so‘m yo‘naltirilgan.
  • Kompensatsiya olganlarning qariyb 80 foizi 14–23 yoshdagilardir.

O‘zbekistonda xalqaro sertifikat olishga intilayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yo‘lga qo‘yilgan tizim o‘z natijasini bermoqda. Hozirgacha xalqaro imtihonlarda yuqori natija ko‘rsatgan 74 102 nafar yoshga 151 milliard so‘m miqdorida imtihon xarajatlari qoplab berildi.

E’tiborlisi, ushbu imkoniyatdan foydalanganlar orasida qizlar soni yigitlardan ko‘p. Kompensatsiya olganlarning 38 503 nafari qizlar, 35 599 nafari yigitlarni tashkil etgan.

Eng katta talab IELTS'ga

Yoshlar orasida davlat kompensatsiyasidan foydalanish bo‘yicha eng ommabop xalqaro imtihon — IELTS bo‘lmoqda.

Hozirgacha 54 mingdan ortiq yoshning IELTS imtihoni uchun qilgan xarajatlari qoplab berilgan. Bu maqsadga 125 milliard so‘m yo‘naltirilgan.

Raqamlar IELTS'ga bo‘lgan qiziqish boshqa xalqaro imtihonlarga nisbatan ancha yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.

SAT ham yoshlar e’tiborida

Xalqaro ta’lim imkoniyatlari uchun muhim hisoblangan SAT imtihonini topshirgan yoshlar ham ushbu tizimdan foydalanmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, SAT bo‘yicha 9 mingdan ortiq yoshga imtihon xarajatlari uchun kompensatsiya berilgan.

Bu esa yoshlarning nafaqat til bilimini tasdiqlovchi sertifikatlarga, balki xorijiy oliy ta’lim muassasalariga kirishda muhim bo‘lgan xalqaro testlarga ham qiziqishi ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Kompensatsiya olganlarning 80 foizi — 14–23 yoshdagilar

Tizimdagi yana bir e’tiborli jihat — yoshlarning xalqaro sertifikatlarga tayyorgarlikni juda erta boshlayotganidir.

Kompensatsiya olganlarning qariyb 80 foizi 14–23 yoshdagilar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Demak, xalqaro imtihonlarga qiziqish universitetni tamomlash arafasida emas, balki maktab davrining o‘zida shakllanmoqda.

Bu tendensiya yoshlar orasida xorijiy tillarni o‘rganish, xalqaro sertifikatlarga ega bo‘lish va kelgusida xorijiy yoki xalqaro talablar asosida ta’lim olishga intilish kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.

74 mingdan ortiq yoshlarning xalqaro imtihon xarajatini davlat qoplab berdi

Qizlar faolligi alohida e’tiborga molik

Statistikada qizlarning faolligi ham yaqqol ko‘rinadi.

Jami kompensatsiya olgan 74 102 nafar yoshning 38 503 nafari qizlar bo‘lib, ularning soni yigitlarnikidan qariyb 3 ming nafarga ko‘p.

Bu esa xalqaro imtihonlarga tayyorgarlik va sertifikat olish masalasida qizlarning ham faol ishtirok etayotganini ko‘rsatadi.

Davlat yoshlarning xalqaro imkoniyatlarini qo‘llab-quvvatlamoqda

Xalqaro sertifikatlar bugungi ta’lim va mehnat bozorida yoshlar uchun muhim imkoniyatlardan biriga aylanib bormoqda.

Biroq bunday imtihonlarni topshirish xarajatlari ayrim oilalar uchun sezilarli moliyaviy yuk bo‘lishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, yuqori natija ko‘rsatgan yoshlarga imtihon xarajatlarining kompensatsiya qilinishi ularning bilim va ko‘nikmalarini xalqaro darajada tasdiqlash imkoniyatini kengaytiradi.

Hozirgacha 74 mingdan ortiq yoshning ushbu imkoniyatdan foydalangani esa tizimga talab yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.

Eng muhimi, raqamlar bir haqiqatni namoyon etmoqda: xalqaro sertifikat olishga intilish endi faqat universitet bosqichida emas, maktab yoshidan boshlanmoqda.

IELTSSATXalqaro sertifikatlarO‘zbekistonda yoshlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqidaShavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqida24 sentabr 14:50Xususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiXususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasi19 sentabr 18:20Talabalar uchun tarixiy islohot: 185 ming yigit-qizga o‘qish paytida oylik to‘lanadiTalabalar uchun tarixiy islohot: 185 ming yigit-qizga o‘qish paytida oylik to‘lanadi29 sentabr 13:40Oliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul jarayonlari rasman boshlandiOliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul jarayonlari rasman boshlandi5 iyun 12:29Yoshlar uchun yangi imkoniyatlar: ipoteka, taʼlim, startaplarga keng imtiyozlar...Yoshlar uchun yangi imkoniyatlar: ipoteka, taʼlim, startaplarga keng imtiyozlar...21 aprel 07:53Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)Bugun 21:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi