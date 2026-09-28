Toshkentning ikki tumanida sovuq suv o‘chirildi: qachon qayta berilishi ma’lum qilindi

·35·O‘zbekiston
Toshkentning ikki tumanida sovuq suv o‘chirildi: qachon qayta berilishi ma’lum qilindi

Toshkentning Yunusobod va Olmazor tumanlarida rejali ishlar sabab ayrim hududlarda sovuq suv ta’minoti vaqtincha to‘xtatildi. Cheklovlar turar joylar bilan birga qator ta’lim va tibbiyot muassasalariga ham ta’sir qiladi.

Yunusobod tumanida quyidagi manzillarda suv ta’minoti vaqtincha to‘xtatilgan:

-4, 6, 11–14, 17–19-mavzelar;

-Chinobod va Yangi Shahar hududlari;

-Azimtepa, Farog‘at va Kulolqo‘rg‘on ko‘chalari hamda ularga tutash hududlar.

Suv ta’minotidagi cheklovlar Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, 271-maktab, "Temurbeklar maktabi", bolalar va nefrologiya shifoxonalari, shuningdek, harbiy gospital faoliyatiga ham ta’sir qiladi.

Olmazor tumanida esa quyidagi mahallalarda suv ta’minoti vaqtincha to‘xtatilgan:

"Ahil";

"Moyariq";

"Nihol";

"Yuqori Beshqo‘rg‘on". Rejali ishlar yakunlangach, suv ta’minotini 29-sentyabr kuni soat 15:00 da tiklash rejalashtirilgan.

Aholiga vaqtinchalik cheklovlarni inobatga olib, zarur suv zaxirasini tayyorlab qo‘yish tavsiya etiladi.

YunusobodOlmazorToshkent arxitektura-qurilish universitetisuv ta’minoti cheklovlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldiToshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldi17 iyul 18:25Toshkentda ofitsiant kanalga tushib ketgan bolani qutqarib qoldiToshkentda ofitsiant kanalga tushib ketgan bolani qutqarib qoldi23 sentabr 20:03Yunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaYunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safida26 iyun 16:07Toshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdiToshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdi3 avgust 01:26Olmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiOlmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladi7 iyul 11:22Olmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdiOlmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdi18 iyun 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi