Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- YouTube'ning eng mashhur blogeri MrBeast (Jimmi Donaldson)
- O'zbekistonga tashrif buyurdi va Toshkent xalqaro aeroportida samimiy kutib olindi.
- 500 milliondan ortiq obunachiga ega bo'lgan blogerning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi katta sensatsiyaga sabab bo'ldi.
YouTube platformasi tarixidagi eng mashhur va eng ko‘p obunachiga ega kontent yaratuvchisi, amerikalik bloger MrBeast (Jimmi Donaldson) rasmiy tashrif bilan O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahriga yetib keldi. 500 milliondan ortiq global auditoriyaga ega yulduzning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi nafaqat mamlakatdagi millionlab yoshlar, balki butun mintaqa internet hamjamiyatida haqiqiy sensatsiyaga aylandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda jahon darajasidagi blogerning Toshkent xalqaro aeroporti terminalidan chiqib kelishi va uni samimiy kutib olish lahzalari muhrlangan dastlabki eksklyuziv kadrlar tarqaldi.
Samimiy tabassum va qo‘l berib ko‘rishish: MrBeast Toshkentda qanday kutib olindi?
Tarqalgan foto va videolavhalardan ko‘rish mumkinki, Jimmi Donaldson o‘ziga xos sodda, kamtarona obraz — qora rangli tolstovka, oq kepka va shortikda ko‘rinish bergan:
Iliq munosabat: MrBeast kutib oluvchilar bilan ochiq chehra, tabassum va yuksak kayfiyatda ko‘rishib, o‘zbek muxlislariga qo‘l berib salomlashgan;
Aeroportdan chiqish: Bloger va uning guruhi xavfsizlik xizmati hamda tashkilotchilar hamrohligida aeroportning VIP terminalidan chiqib, maxsus ajratilgan kortejga yo‘l olgan;
Ochiq muloqot: Dunyoning eng boy va mashhur internet yulduzlaridan biri bo‘lishiga qaramay, Donaldson o‘zini nihoyatda erkin va do‘stona tutgan.
Tashrif tafsilotlari: Poytaxtda nimalar kutilmoqda?
MrBeast'ning O‘zbekistonga tashrifi tasodifiy bo‘lmay, maxsus dastur doirasida amalga oshirilmoqda:
Tashkilotchi: Ushbu misli ko‘rilmagan tashrif O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi (ACDF) tomonidan uyushtirildi;
Yopiq va maxsus uchrashuv: Toshkentda bloger ishtirokida maxsus interaktiv tadbir rejalashtirilgan bo‘lib, unda faqat oldindan ro‘yxatdan o‘tgan va tasodifiy tanlov orqali saralab olingan cheklangan sonli muxlislar ishtirok etadi;
Qimmatbaho sovrinlar va o‘yinlar: MrBeast uslubiga xos tarzda viktorinalar, qiziqarli topshiriqlar va sovrinli chiqishlar o‘tkazilishi kutilmoqda.
Global e’tibor va turizm salohiyati
Yarim milliarddan ziyod obunachiga ega superyulduzning Toshkentga kelishi O‘zbekistonning raqamli olam va media maydondagi nufuzini keskin oshiradi:
Mamlakat targ‘iboti: Jahon miqyosidagi eng yirik kontentmeykerning O‘zbekistondan turib tayyorlaydigan har qanday videosi yoki storisi mamlakat turizmi va madaniyatini butun dunyoga tanitishda katta turtki bo‘ladi;
Yoshlar va kreativ industriya: Bu voqea mahalliy kontent yaratuvchilari va blogerlar hamjamiyati uchun ham xalqaro maydon bilan integratsiyalashuvda yangi to‘lqinni boshlab berdi.
Hozirda millionlab muxlislarning nigohi MrBeast'ning Toshkentdagi navbatdagi qadamlari, u tayyorlaydigan ehtimoliy chellenjlar va kutilayotgan syurprizlarga qaratilgan.
Izohlar 0
…