Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)

·137·O‘zbekiston
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • YouTube'ning eng mashhur blogeri MrBeast (Jimmi Donaldson)
  • O'zbekistonga tashrif buyurdi va Toshkent xalqaro aeroportida samimiy kutib olindi.
  • 500 milliondan ortiq obunachiga ega bo'lgan blogerning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi katta sensatsiyaga sabab bo'ldi.

YouTube platformasi tarixidagi eng mashhur va eng ko‘p obunachiga ega kontent yaratuvchisi, amerikalik bloger MrBeast (Jimmi Donaldson) rasmiy tashrif bilan O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahriga yetib keldi. 500 milliondan ortiq global auditoriyaga ega yulduzning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi nafaqat mamlakatdagi millionlab yoshlar, balki butun mintaqa internet hamjamiyatida haqiqiy sensatsiyaga aylandi.

Ijtimoiy tarmoqlarda jahon darajasidagi blogerning Toshkent xalqaro aeroporti terminalidan chiqib kelishi va uni samimiy kutib olish lahzalari muhrlangan dastlabki eksklyuziv kadrlar tarqaldi.

Samimiy tabassum va qo‘l berib ko‘rishish: MrBeast Toshkentda qanday kutib olindi?

Tarqalgan foto va videolavhalardan ko‘rish mumkinki, Jimmi Donaldson o‘ziga xos sodda, kamtarona obraz — qora rangli tolstovka, oq kepka va shortikda ko‘rinish bergan:

  • Iliq munosabat: MrBeast kutib oluvchilar bilan ochiq chehra, tabassum va yuksak kayfiyatda ko‘rishib, o‘zbek muxlislariga qo‘l berib salomlashgan;

  • Aeroportdan chiqish: Bloger va uning guruhi xavfsizlik xizmati hamda tashkilotchilar hamrohligida aeroportning VIP terminalidan chiqib, maxsus ajratilgan kortejga yo‘l olgan;

  • Ochiq muloqot: Dunyoning eng boy va mashhur internet yulduzlaridan biri bo‘lishiga qaramay, Donaldson o‘zini nihoyatda erkin va do‘stona tutgan.

Tashrif tafsilotlari: Poytaxtda nimalar kutilmoqda?

MrBeast'ning O‘zbekistonga tashrifi tasodifiy bo‘lmay, maxsus dastur doirasida amalga oshirilmoqda:

  • Tashkilotchi: Ushbu misli ko‘rilmagan tashrif O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi (ACDF) tomonidan uyushtirildi;

  • Yopiq va maxsus uchrashuv: Toshkentda bloger ishtirokida maxsus interaktiv tadbir rejalashtirilgan bo‘lib, unda faqat oldindan ro‘yxatdan o‘tgan va tasodifiy tanlov orqali saralab olingan cheklangan sonli muxlislar ishtirok etadi;

  • Qimmatbaho sovrinlar va o‘yinlar: MrBeast uslubiga xos tarzda viktorinalar, qiziqarli topshiriqlar va sovrinli chiqishlar o‘tkazilishi kutilmoqda.

Global e’tibor va turizm salohiyati

Yarim milliarddan ziyod obunachiga ega superyulduzning Toshkentga kelishi O‘zbekistonning raqamli olam va media maydondagi nufuzini keskin oshiradi:

  • Mamlakat targ‘iboti: Jahon miqyosidagi eng yirik kontentmeykerning O‘zbekistondan turib tayyorlaydigan har qanday videosi yoki storisi mamlakat turizmi va madaniyatini butun dunyoga tanitishda katta turtki bo‘ladi;

  • Yoshlar va kreativ industriya: Bu voqea mahalliy kontent yaratuvchilari va blogerlar hamjamiyati uchun ham xalqaro maydon bilan integratsiyalashuvda yangi to‘lqinni boshlab berdi.

Hozirda millionlab muxlislarning nigohi MrBeast'ning Toshkentdagi navbatdagi qadamlari, u tayyorlaydigan ehtimoliy chellenjlar va kutilayotgan syurprizlarga qaratilgan.

MrBeastToshkentACDFYouTube
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkinMrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin6 oktabr 19:53MrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiMrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdi5 oktabr 17:15Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi8 avgust 05:31MrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadiMrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadi6 oktabr 16:09Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)Bugun 00:02Tramp O‘zbekistonga tashrif buyurish istagini bildirdiTramp O‘zbekistonga tashrif buyurish istagini bildirdiKecha 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari