MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin

·27·O‘zbekiston
MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur YouTube blogeri Jimmi Donaldson, ya'ni MrBeast, 9-oktyabr kuni Markaziy Osiyodagi ilk tashrifi doirasida Toshkentga keladi.
  • Uning O‘zbekistondagi jamoatchilik tadbirida ishtirok etish imkoniyati bor, ammo ro‘yxatdan o‘tganlar orasidan tasodifiy tanlangan 18 yoshdan katta shaxslargina qatnashishi mumkin.
  • Tadbirda interaktiv dastur, o‘yinlar, viktorinalar va g‘oliblarga sovg‘alar taqdim etilishi rejalashtirilgan.

Dunyodagi eng mashhur YouTube blogerlaridan biri, MrBeast nomi bilan tanilgan Jimmi Donaldson 9 oktyabr kuni Toshkentga keladi. Eng qizig‘i, uning O‘zbekistondagi jamoatchilik tadbirida ishtirok etish imkoniyati bor — ammo barcha xohlovchilar emas, balki ro‘yxatdan o‘tganlar orasidan tasodifiy tanlangan ishtirokchilargina uchrashuvga kiritiladi.

Tadbir O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi tashabbusi bilan tashkil etilmoqda. Bu MrBeast'ning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi bo‘ladi.

Tadbirda kimlar ishtirok eta oladi?

Uchrashuvda ishtirok etish bepul, biroq muayyan talablar bor.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tadbirda 18 yoshdan katta va 9 oktyabr kuni Toshkentda shaxsan bo‘la oladigan ishtirokchilar qatnashishi mumkin. Ro‘yxatdan o‘tishning o‘zi tadbirga kirishni kafolatlamaydi.

Ro‘yxatdan o‘tganlar orasidan ishtirokchilar kompyuter orqali tasodifiy tarzda saralanadi. Tanlangan shaxslarga tadbir tafsilotlari va shaxsiy QR-kod yuboriladi.

Tadbirga joylar shaxsiy hisoblanadi. Ularni boshqa odamga berish, sotish yoki almashtirish mumkin emas.

Ro‘yxatdan o‘tish qachon yakunlanadi?

Ro‘yxatdan o‘tish 6 oktyabr kuni soat 12:00 da boshlangan va 8 oktyabr soat 12:00 gacha davom etadi. Har bir ishtirokchi faqat bir marta ariza berishi mumkin. Dublikat yoki avtomatlashtirilgan arizalar saralashdan oldin chiqarib tashlanadi.

Rasmiy ro‘yxatdan o‘tish platformasida pasport yoki ID-karta, faol elektron pochta manzili va O‘zbekiston telefon raqami talab qilinadi.

MrBeast muxlislarni qanday dastur kutmoqda?

Tashkilotchilar uchrashuvni oddiy muloqot shaklida emas, balki interaktiv dastur tarzida o‘tkazishni rejalashtirgan.

Ishtirokchilarni turli o‘yinlar va viktorinalar kutmoqda. Xususan, MrBeast va uning faoliyati haqida kam ma’lum bo‘lgan faktlarga bag‘ishlangan savol-javoblar ham tashkil etiladi. G‘oliblarga qimmatbaho sovg‘alar berilishi aytilgan.

Nega MrBeast'ning Toshkentga tashrifi muhim?

Jimmi Donaldson YouTube platformasidagi eng yirik kontent yaratuvchilaridan biri hisoblanadi. U masshtabli loyihalar, katta budjetli videolar, musobaqalar va ko‘p sonli ishtirokchilar qatnashadigan shou formatlari bilan tanilgan. Uning kanallari 500 milliondan ortiq obunachini qamrab oladi.

O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi MrBeast tashrifi mahalliy YouTube ijodkorlari uchun ham yangi imkoniyatlar ochishi, ularni xalqaro media muhitiga yaqinlashtirishi va kontent yaratish standartlarini oshirishga turtki berishi mumkinligini ta’kidlagan.

Eng muhim ogohlantirish

Tashkilotchilar muxlislarni soxta havolalar va MrBeast yoki uning vakillari nomidan tarqatiladigan takliflardan ehtiyot bo‘lishga chaqirgan.

Tadbirga kirish uchun hech qanday to‘lov talab qilinmaydi. Shuningdek, tashkilotchilar bank kartasi ma’lumotlari yoki xavfsizlik kodlarini so‘ramasligini bildirgan.

Shuning uchun MrBeast'ni Toshkentda ko‘rish imkoniyati katta qiziqish uyg‘otgan bo‘lsa-da, tadbirga kirish kafolatlangan emas: yakuniy ishtirokchilar faqat talablarga javob beruvchi arizalar orasidan tasodifiy ravishda tanlanadi.

Bu tashrif esa nafaqat mashhur blogerning O‘zbekistonga kelishini, balki mahalliy ijodkorlar uchun global YouTube maydoniga chiqish imkoniyatlari tobora kengayayotganini ham ko‘rsatadi.

MrBeastToshkentO‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasiYouTube bloger
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadiMrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadiBugun 16:09MrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiMrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiKecha 17:15Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...14 sentabr 17:01Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari10 sentabr 15:49Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildi25 avgust 11:04Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildi12 sentabr 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi