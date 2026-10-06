MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur YouTube blogeri Jimmi Donaldson, ya'ni MrBeast, 9-oktyabr kuni Markaziy Osiyodagi ilk tashrifi doirasida Toshkentga keladi.
- Uning O‘zbekistondagi jamoatchilik tadbirida ishtirok etish imkoniyati bor, ammo ro‘yxatdan o‘tganlar orasidan tasodifiy tanlangan 18 yoshdan katta shaxslargina qatnashishi mumkin.
- Tadbirda interaktiv dastur, o‘yinlar, viktorinalar va g‘oliblarga sovg‘alar taqdim etilishi rejalashtirilgan.
Dunyodagi eng mashhur YouTube blogerlaridan biri, MrBeast nomi bilan tanilgan Jimmi Donaldson 9 oktyabr kuni Toshkentga keladi. Eng qizig‘i, uning O‘zbekistondagi jamoatchilik tadbirida ishtirok etish imkoniyati bor — ammo barcha xohlovchilar emas, balki ro‘yxatdan o‘tganlar orasidan tasodifiy tanlangan ishtirokchilargina uchrashuvga kiritiladi.
Tadbir O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi tashabbusi bilan tashkil etilmoqda. Bu MrBeast'ning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi bo‘ladi.
Tadbirda kimlar ishtirok eta oladi?
Uchrashuvda ishtirok etish bepul, biroq muayyan talablar bor.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tadbirda 18 yoshdan katta va 9 oktyabr kuni Toshkentda shaxsan bo‘la oladigan ishtirokchilar qatnashishi mumkin. Ro‘yxatdan o‘tishning o‘zi tadbirga kirishni kafolatlamaydi.
Ro‘yxatdan o‘tganlar orasidan ishtirokchilar kompyuter orqali tasodifiy tarzda saralanadi. Tanlangan shaxslarga tadbir tafsilotlari va shaxsiy QR-kod yuboriladi.
Tadbirga joylar shaxsiy hisoblanadi. Ularni boshqa odamga berish, sotish yoki almashtirish mumkin emas.
Ro‘yxatdan o‘tish qachon yakunlanadi?
Ro‘yxatdan o‘tish 6 oktyabr kuni soat 12:00 da boshlangan va 8 oktyabr soat 12:00 gacha davom etadi. Har bir ishtirokchi faqat bir marta ariza berishi mumkin. Dublikat yoki avtomatlashtirilgan arizalar saralashdan oldin chiqarib tashlanadi.
Rasmiy ro‘yxatdan o‘tish platformasida pasport yoki ID-karta, faol elektron pochta manzili va O‘zbekiston telefon raqami talab qilinadi.
MrBeast muxlislarni qanday dastur kutmoqda?
Tashkilotchilar uchrashuvni oddiy muloqot shaklida emas, balki interaktiv dastur tarzida o‘tkazishni rejalashtirgan.
Ishtirokchilarni turli o‘yinlar va viktorinalar kutmoqda. Xususan, MrBeast va uning faoliyati haqida kam ma’lum bo‘lgan faktlarga bag‘ishlangan savol-javoblar ham tashkil etiladi. G‘oliblarga qimmatbaho sovg‘alar berilishi aytilgan.
Nega MrBeast'ning Toshkentga tashrifi muhim?
Jimmi Donaldson YouTube platformasidagi eng yirik kontent yaratuvchilaridan biri hisoblanadi. U masshtabli loyihalar, katta budjetli videolar, musobaqalar va ko‘p sonli ishtirokchilar qatnashadigan shou formatlari bilan tanilgan. Uning kanallari 500 milliondan ortiq obunachini qamrab oladi.
O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi MrBeast tashrifi mahalliy YouTube ijodkorlari uchun ham yangi imkoniyatlar ochishi, ularni xalqaro media muhitiga yaqinlashtirishi va kontent yaratish standartlarini oshirishga turtki berishi mumkinligini ta’kidlagan.
Eng muhim ogohlantirish
Tashkilotchilar muxlislarni soxta havolalar va MrBeast yoki uning vakillari nomidan tarqatiladigan takliflardan ehtiyot bo‘lishga chaqirgan.
Tadbirga kirish uchun hech qanday to‘lov talab qilinmaydi. Shuningdek, tashkilotchilar bank kartasi ma’lumotlari yoki xavfsizlik kodlarini so‘ramasligini bildirgan.
Shuning uchun MrBeast'ni Toshkentda ko‘rish imkoniyati katta qiziqish uyg‘otgan bo‘lsa-da, tadbirga kirish kafolatlangan emas: yakuniy ishtirokchilar faqat talablarga javob beruvchi arizalar orasidan tasodifiy ravishda tanlanadi.
Bu tashrif esa nafaqat mashhur blogerning O‘zbekistonga kelishini, balki mahalliy ijodkorlar uchun global YouTube maydoniga chiqish imkoniyatlari tobora kengayayotganini ham ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…