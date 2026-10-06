Shavkat Mirziyoyev BMTning oliy mukofoti — Agricola medali bilan taqdirlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) bosh direktori Syuy Dun’yuy bilan uchrashuvda tashkilotning eng oliy mukofoti — Agricola medali bilan taqdirlandi.
- Ushbu mukofot O‘zbekiston Prezidentining mintaqada va xalqaro miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, agrar tarmoqni rivojlantirish yo‘lidagi islohotlari va yutuqlarining yuksak e’tirofi sifatida taqdim etildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 oktyabr kuni mamlakatimizga tashrif buyurgan BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) bosh direktori Syuy Dun’yuyni qabul qildi. Xalqaro nufuzli tashkilot rahbari Butunjahon paxta kuniga bag‘ishlangan xalqaro anjuman hamda dengizga chiqish imkoni bo‘lmagan rivojlanayotgan davlatlarning agro-oziq-ovqat tizimlari bo‘yicha ikkinchi forumida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan.
Muzokaralar chog‘ida oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, agrar sohaga ilg‘or ilm-fan va sun’iy intellektni jalb etish hamda strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish masalalari atroflicha muhokama qilindi.
Tarixiy voqelik: FAO Kengashiga a’zolik va Toshkentdagi xalqaro xab
Uchrashuvda O‘zbekiston va FAO o‘rtasidagi so‘nggi yillardagi amaliy hamkorlik misli ko‘rilmagan darajaga ko‘tarilgani alohida ta’kidlandi:
27 ta qo‘shma loyiha: Ikki tomonlama munosabatlar doirasida yangi besh yillik dastur qabul qilingan bo‘lib, ayni paytda qiymati yuqori bo‘lgan 27 ta loyiha faol amalga oshirilmoqda;
Ilk bor FAO Kengashida: O‘zbekiston o‘z tarixida ilk marotaba 2028—2029 yillar davri uchun tashkilotning asosiy boshqaruv organi — FAO Kengashi tarkibiga saylandi;
Agroinnovatsiyalar xabi: Ertaga Toshkent shahrida dengizga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish imkoniyati bo‘lmagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mo‘ljallangan keng qamrovli Agroinnovatsiyalar xabi rasman ishga tushiriladi;
Sun’iy intellekt va yashil moliya: Muloqot chog‘ida qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish, ekin maydonlari va suv resurslarini boshqarishga sun’iy intellektni (AI) joriy qilish hamda xalqaro «iqlim moliyasi» mablag‘larini jalb etishga kelishib olindi.
Shavkat Mirziyoyevga Agricola oliy medali topshirildi
Samimiy va do‘stona ruhda kechgan muloqot yakunida Syuy Dun’yuy davlatimiz rahbariga tashkilotning eng oliy mukofoti — Agricola medalini tantanali ravishda topshirdi:
E’tirof sababi: Mukofot O‘zbekiston Prezidentining mintaqada va xalqaro miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlash, agrar tarmoq hamda suv tejovchi zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish yo‘lidagi qat’iy islohotlari va yutuqlarining yuksak e’tirofi ramzi sifatida taqdim etildi;
Mukofot tarixi: BMTning FAO tuzilmasi tomonidan 1977 yilda ta’sis etilgan mazkur nufuzli medal jahonda ochlikka barham berish, qashshoqlikni qisqartirish va barqaror oziq-ovqat zanjirlarini shakllantirishga beqiyos hissa qo‘shgan dunyoning ko‘zga ko‘ringan davlat va jamoat arboblariga beriladi.
Mazkur voqelik O‘zbekistonning global ekologik va oziq-ovqat diplomatiyasidagi o‘rni tobora mustahkamlanib borayotganini xalqaro maydonda yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…