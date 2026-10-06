Shavkat Mirziyoyev BMTning oliy mukofoti — Agricola medali bilan taqdirlandi

·29·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev BMTning oliy mukofoti — Agricola medali bilan taqdirlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) bosh direktori Syuy Dun’yuy bilan uchrashuvda tashkilotning eng oliy mukofoti — Agricola medali bilan taqdirlandi.
  • Ushbu mukofot O‘zbekiston Prezidentining mintaqada va xalqaro miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, agrar tarmoqni rivojlantirish yo‘lidagi islohotlari va yutuqlarining yuksak e’tirofi sifatida taqdim etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 oktyabr kuni mamlakatimizga tashrif buyurgan BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) bosh direktori Syuy Dun’yuyni qabul qildi. Xalqaro nufuzli tashkilot rahbari Butunjahon paxta kuniga bag‘ishlangan xalqaro anjuman hamda dengizga chiqish imkoni bo‘lmagan rivojlanayotgan davlatlarning agro-oziq-ovqat tizimlari bo‘yicha ikkinchi forumida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan.

Muzokaralar chog‘ida oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, agrar sohaga ilg‘or ilm-fan va sun’iy intellektni jalb etish hamda strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish masalalari atroflicha muhokama qilindi.

Tarixiy voqelik: FAO Kengashiga a’zolik va Toshkentdagi xalqaro xab

Uchrashuvda O‘zbekiston va FAO o‘rtasidagi so‘nggi yillardagi amaliy hamkorlik misli ko‘rilmagan darajaga ko‘tarilgani alohida ta’kidlandi:

  • 27 ta qo‘shma loyiha: Ikki tomonlama munosabatlar doirasida yangi besh yillik dastur qabul qilingan bo‘lib, ayni paytda qiymati yuqori bo‘lgan 27 ta loyiha faol amalga oshirilmoqda;

  • Ilk bor FAO Kengashida: O‘zbekiston o‘z tarixida ilk marotaba 2028—2029 yillar davri uchun tashkilotning asosiy boshqaruv organi — FAO Kengashi tarkibiga saylandi;

  • Agroinnovatsiyalar xabi: Ertaga Toshkent shahrida dengizga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish imkoniyati bo‘lmagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mo‘ljallangan keng qamrovli Agroinnovatsiyalar xabi rasman ishga tushiriladi;

  • Sun’iy intellekt va yashil moliya: Muloqot chog‘ida qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish, ekin maydonlari va suv resurslarini boshqarishga sun’iy intellektni (AI) joriy qilish hamda xalqaro «iqlim moliyasi» mablag‘larini jalb etishga kelishib olindi.

Shavkat Mirziyoyevga Agricola oliy medali topshirildi

Samimiy va do‘stona ruhda kechgan muloqot yakunida Syuy Dun’yuy davlatimiz rahbariga tashkilotning eng oliy mukofoti — Agricola medalini tantanali ravishda topshirdi:

  • E’tirof sababi: Mukofot O‘zbekiston Prezidentining mintaqada va xalqaro miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlash, agrar tarmoq hamda suv tejovchi zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish yo‘lidagi qat’iy islohotlari va yutuqlarining yuksak e’tirofi ramzi sifatida taqdim etildi;

  • Mukofot tarixi: BMTning FAO tuzilmasi tomonidan 1977 yilda ta’sis etilgan mazkur nufuzli medal jahonda ochlikka barham berish, qashshoqlikni qisqartirish va barqaror oziq-ovqat zanjirlarini shakllantirishga beqiyos hissa qo‘shgan dunyoning ko‘zga ko‘ringan davlat va jamoat arboblariga beriladi.

Mazkur voqelik O‘zbekistonning global ekologik va oziq-ovqat diplomatiyasidagi o‘rni tobora mustahkamlanib borayotganini xalqaro maydonda yana bir bor isbotladi.

Shavkat MirziyoyevFAOSyuy Dun’yuyAgaroinnovatsiyalar xabi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar8 sentabr 21:44Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)8 sentabr 22:01O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!28 sentabr 14:45Prezident qoraqalpog‘istonlik parashaxmatchiga uy, mashina va 50 ming dollar sovg‘a qildiPrezident qoraqalpog‘istonlik parashaxmatchiga uy, mashina va 50 ming dollar sovg‘a qildi30 sentabr 11:41Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev bir-birlarini oliy ordenlar bilan taqdirladiShavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev bir-birlarini oliy ordenlar bilan taqdirladi23 avgust 21:01Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiShavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandi8 sentabr 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi