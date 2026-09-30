Shavkat Mirziyoyev ustoz va murabbiylar bilan uchrashdi

·1·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev ustoz va murabbiylar bilan uchrashdi

O‘qituvchi va murabbiylar kuni arafasida Prezident Shavkat Mirziyoyev «Yangi O‘zbekiston» universitetida ustoz va murabbiylar bilan uchrashdi. Uchrashuvda ta’lim sohasidagi islohotlar, pedagoglarning jamiyatdagi o‘rni va yoshlar tarbiyasi masalalariga e’tibor qaratildi.

Davlat rahbari universitet ta’lim tizimiga yangi yondashuv va mazmun olib kirishini ta’kidlab, barcha pedagoglarni kasb bayrami bilan tabrikladi.

Shavkat Mirziyoyev ustozlarning yoshlar tarbiyasidagi o‘rniga to‘xtalib, o‘qituvchini mehr, ezgulik va ma’rifat bilan bog‘ladi.

«O‘qituvchi — mehr daryosi, o‘qituvchi — ezgulik bulog‘i, o‘qituvchi — ma’rifat quyoshi! Ustozlar bugun yoshlar qalbiga qadayotgan ma’rifat va ezgulik urug‘ining hosilidan ertaga butun jamiyat bahramand bo‘ladi», dedi Prezident.

Davlat rahbari buyuk ajdodlarimiz kamoloti ortida ularga ta’lim bergan ustozlar turganini ham qayd etdi. U Imomi Buxoriy, Beruniy, Amir Temur va Alisher Navoiy kabi tarixiy shaxslarning shakllanishida muallimlarning o‘rni borligini ta’kidladi.

Prezident ustozlarni «odamiylik bog‘ining bog‘bonlari» deb atab, umrini yosh avlod ta’limi va tarbiyasiga bag‘ishlagan barcha o‘qituvchi va murabbiylarga hurmat va minnatdorlik bildirdi.

Ta’lim sohasida yangi avlod darsliklarini joriy etish, oliy ta’lim muassasalari va korxonalar hamkorligida dual ta’limni rivojlantirish kabi ishlar ham davom ettirilmoqda.

Shavkat MirziyoyevIslohotlarYangi O‘zbekistonO‘qituvchi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?25 iyun 13:47Prezident bitiruvchilarni Yangi O‘zbekiston tayanchi deb atadiPrezident bitiruvchilarni Yangi O‘zbekiston tayanchi deb atadi25 may 10:01Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)8 sentabr 22:01Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)15 sentabr 22:07Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi