Shavkat Mirziyoyev ustoz va murabbiylar bilan uchrashdi
O‘qituvchi va murabbiylar kuni arafasida Prezident Shavkat Mirziyoyev «Yangi O‘zbekiston» universitetida ustoz va murabbiylar bilan uchrashdi. Uchrashuvda ta’lim sohasidagi islohotlar, pedagoglarning jamiyatdagi o‘rni va yoshlar tarbiyasi masalalariga e’tibor qaratildi.
Davlat rahbari universitet ta’lim tizimiga yangi yondashuv va mazmun olib kirishini ta’kidlab, barcha pedagoglarni kasb bayrami bilan tabrikladi.
Shavkat Mirziyoyev ustozlarning yoshlar tarbiyasidagi o‘rniga to‘xtalib, o‘qituvchini mehr, ezgulik va ma’rifat bilan bog‘ladi.
«O‘qituvchi — mehr daryosi, o‘qituvchi — ezgulik bulog‘i, o‘qituvchi — ma’rifat quyoshi! Ustozlar bugun yoshlar qalbiga qadayotgan ma’rifat va ezgulik urug‘ining hosilidan ertaga butun jamiyat bahramand bo‘ladi», dedi Prezident.
Davlat rahbari buyuk ajdodlarimiz kamoloti ortida ularga ta’lim bergan ustozlar turganini ham qayd etdi. U Imomi Buxoriy, Beruniy, Amir Temur va Alisher Navoiy kabi tarixiy shaxslarning shakllanishida muallimlarning o‘rni borligini ta’kidladi.
Prezident ustozlarni «odamiylik bog‘ining bog‘bonlari» deb atab, umrini yosh avlod ta’limi va tarbiyasiga bag‘ishlagan barcha o‘qituvchi va murabbiylarga hurmat va minnatdorlik bildirdi.
Ta’lim sohasida yangi avlod darsliklarini joriy etish, oliy ta’lim muassasalari va korxonalar hamkorligida dual ta’limni rivojlantirish kabi ishlar ham davom ettirilmoqda.
Izohlar 0
…