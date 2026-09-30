Prezident qoraqalpog‘istonlik parashaxmatchiga uy, mashina va 50 ming dollar sovg‘a qildi

·33·O‘zbekiston
Prezident qoraqalpog‘istonlik parashaxmatchiga uy, mashina va 50 ming dollar sovg‘a qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Parashaxmat Olimpiadasida bronza medali olgan qoraqalpog‘istonlik Selbi Kakishovaga Prezident Shavkat Mirziyoyev zamonaviy Volkswagen avtomobili, 2 xonali uy kaliti va 50 000 AQSH dollari miqdoridagi mukofotni topshirdi.
  • Davlat rahbari sportchi qizga shaxsan o‘zi oliy davlat mukofotini taqib qo‘ydi.
  • Bu taqdirlash imkoniyati cheklangan insonlar uchun ijtimoiy adolat va inklyuzivlikning amaldagi isboti bo‘lib, Orolbo‘yi yoshlari uchun kuchli motivatsiya manbai hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shaxmat Olimpiadasi qahramonlari bilan tantanali uchrashuvida eng ta’sirli va tarixiy lahzalardan biri yuz berdi. Parashaxmat olimpiadasida yuksak matonat namoyish etib, bronza medali sovrindoriga aylangan qoraqalpog‘istonlik sportchi qiz Selbi Kakishova davlat rahbari bilan yuzma-yuz uchrashuvda o‘z hayajonini yashira olmadi. «Bugun eng katta orzuim — Sizni ko‘rish nasib etdi. Men Sizning qoraqalpog‘istonlik qizingiz, farzandingizman», deya samimiy minnatdorchilik izhor etgan yosh parashaxmatchiga Prezident sovg‘asi sifatida zamonaviy Volkswagen yengil avtomobili, 2 xonali shinam xonadon kaliti hamda 50 000 AQSH dollari miqdoridagi bir martalik mukofot puli tantanali topshirildi. Shuningdek, davlat rahbari sportchi qizga yuksak davlat mukofotini shaxsan taqib qo‘ydi.

«Oliy ehtirom, 50 ming dollarlik sertifikat va ota-ona ko‘z yoshlari»: 5 ta asosiy nuqta

Selbi Kakishovani davlat darajasida taqdirlash tadbiri bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Parashaxmatdagi tarixiy bronza: Selbi Kakishova Butunjahon parashaxmat olimpiadasida O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, shohsupaning 3-pog‘onasidan joy oldi;

  • «Volkswagen», xonadon va $50 000: Qoraqalpog‘istonlik qahramon qizga yangi 2 xonali uy, xorijiy rusumdagi avtomobil va 50 ming dollarlik pul mukofoti topshirildi;

  • Eng katta orzuning ushalishi: Sportchi Prezident bilan shaxsan uchrashishni yillar davomida orzu qilganini va o‘zini davlat rahbarining farzandi deb bilishini to‘lqinlanib aytdi;

  • Qoraqalpog‘iston yoshlariga yuksak e’tibor: Selbi Prezidentning Qoraqalpog‘istonga yaqinda amalga oshirgan tashrifi va yoshlarga yaratilayotgan sharoitlar uchun butun mintaqa yoshlari nomidan tashakkur bildirdi;

  • Davlat mukofoti bilan taqdirlandi: Shavkat Mirziyoyev parashaxmatchi qizning ko‘kragiga davlat ordenini o‘z qo‘llari bilan taqib qo‘ydi.

Selbi Kakishovani taqdirlash bo‘yicha berilgan davlat mukofotlari tasnifi

Parashaxmat Olimpiadasi bronza medali sohibiga taqdim etilgan moddiy va ma’naviy sovg‘alar ko‘rinishi:

Rag‘batlantirish yo‘nalishi

Berilgan mukofot va sovg‘alar

Ijtimoiy va psixologik ahamiyati

Ko‘chmas mulk tuhfasi

Zamonaviy 2 xonali shinam xonadon (uy-joy)

Mustaqil hayot, ijtimoiy ta’minot va oilaviy farovonlik kafolati

Avtotransport vositasi

Yangi «Volkswagen» rusumli yengil avtomobil

Sportchining erkin va xavfsiz harakatlanishi uchun qulaylik

Moliyaviy rag‘bat

50 000 AQSH dollari (maxsus sertifikat bilan)

Mashaqqatli mehnatning to‘liq qadrlanishi va kelajakka sarmoya

Oliy davlat e’tirofi

Prezident tomonidan shaxsan topshirilgan faxriy orden/medal

Imkoniyati cheklangan yoshlarning jamiyatdagi yuksak maqomi ramzi

Hududiy ahamiyati

Qoraqalpog‘iston parasport maktabiga berilgan kuchli signal

Mintaqada xotin-qizlar va yoshlar sportini yangi bosqichga olib chiqish

Ijtimoiy va inklyuziv ekspertiza: Nega Selbining g‘alabasi jamiyat uchun muhim?

Sotsiologlar, parasport bo‘yicha xalqaro ekspertlar va jamoatchilik faollarining xulosalari:

  • «Imkoniyat cheklangan bo‘lishi mumkin, ammo iroda cheksizdir»: Selbi Kakishovaning dunyo miqyosidagi shohsupaga ko‘tarilishi inson o‘z oldiga aniq maqsad qo‘ysa, har qanday jismoniy cheklovlarni aql va iroda bilan yengib o‘tish mumkinligini ko‘rsatdi; bu nafaqat sport natijasi, balki minglab imkoniyati cheklangan insonlar uchun kuchli ruhiy namunadir;

  • Tenglik va inklyuziv jamiyat tantanasi: Davlat tomonidan paralimpiya va parashaxmat sportchilarini sog‘lom atletlar bilan bir xil darajada (xonadon, mashina va 50 ming dollar) taqdirlanishi O‘zbekistonda ijtimoiy adolat va inklyuzivlik tamoyillari so‘zda emas, amalda ishlayotganining yaqqol isbotidir;

  • Orolbo‘yi yoshlari uchun ulkan motivatsiya: Chekka hududlardan chiqqan yosh qoraqalpoq qizining bunday yuksak e’zoz topishi, Prezident bilan ochiq va samimiy muloqotda bo‘lishi Orolbo‘yidagi yoshlarning o‘z kuchiga, davlat qo‘llab-quvvatloviga bo‘lgan ishonchini karrasiga oshiradi.

Sizningcha, parasportchilarimizning bu kabi yuksak davlat mukofotlari bilan rag‘batlantirilishi mamlakatimizda inklyuziv sportning rivojlanishiga qanday turtki beradi? Selbi Kakishova singari irodali yoshlarimizga qanday tilaklaringiz bor? Shaxsiy tabriklaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘ururimizga aylangan ushbu ilhombaxsh tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Shavkat MirziyoyevSelbi KakishovaParashaxmat olimpiadasiQoraqalpog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildi18 sentabr 06:35Kichik Muhammadaliga Prezident maktubi va sovg‘alar topshirildiKichik Muhammadaliga Prezident maktubi va sovg‘alar topshirildi26 sentabr 20:49O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladi7 avgust 19:46Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiVashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asi25 avgust 17:03Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiTarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildi2 sentabr 23:168 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi12 sentabr 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi