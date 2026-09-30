Prezident qoraqalpog‘istonlik parashaxmatchiga uy, mashina va 50 ming dollar sovg‘a qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Parashaxmat Olimpiadasida bronza medali olgan qoraqalpog‘istonlik Selbi Kakishovaga Prezident Shavkat Mirziyoyev zamonaviy Volkswagen avtomobili, 2 xonali uy kaliti va 50 000 AQSH dollari miqdoridagi mukofotni topshirdi.
- Davlat rahbari sportchi qizga shaxsan o‘zi oliy davlat mukofotini taqib qo‘ydi.
- Bu taqdirlash imkoniyati cheklangan insonlar uchun ijtimoiy adolat va inklyuzivlikning amaldagi isboti bo‘lib, Orolbo‘yi yoshlari uchun kuchli motivatsiya manbai hisoblanadi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shaxmat Olimpiadasi qahramonlari bilan tantanali uchrashuvida eng ta’sirli va tarixiy lahzalardan biri yuz berdi. Parashaxmat olimpiadasida yuksak matonat namoyish etib, bronza medali sovrindoriga aylangan qoraqalpog‘istonlik sportchi qiz Selbi Kakishova davlat rahbari bilan yuzma-yuz uchrashuvda o‘z hayajonini yashira olmadi. «Bugun eng katta orzuim — Sizni ko‘rish nasib etdi. Men Sizning qoraqalpog‘istonlik qizingiz, farzandingizman», deya samimiy minnatdorchilik izhor etgan yosh parashaxmatchiga Prezident sovg‘asi sifatida zamonaviy Volkswagen yengil avtomobili, 2 xonali shinam xonadon kaliti hamda 50 000 AQSH dollari miqdoridagi bir martalik mukofot puli tantanali topshirildi. Shuningdek, davlat rahbari sportchi qizga yuksak davlat mukofotini shaxsan taqib qo‘ydi.
«Oliy ehtirom, 50 ming dollarlik sertifikat va ota-ona ko‘z yoshlari»: 5 ta asosiy nuqta
Selbi Kakishovani davlat darajasida taqdirlash tadbiri bo‘yicha eng muhim faktlar:
Parashaxmatdagi tarixiy bronza: Selbi Kakishova Butunjahon parashaxmat olimpiadasida O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, shohsupaning 3-pog‘onasidan joy oldi;
«Volkswagen», xonadon va $50 000: Qoraqalpog‘istonlik qahramon qizga yangi 2 xonali uy, xorijiy rusumdagi avtomobil va 50 ming dollarlik pul mukofoti topshirildi;
Eng katta orzuning ushalishi: Sportchi Prezident bilan shaxsan uchrashishni yillar davomida orzu qilganini va o‘zini davlat rahbarining farzandi deb bilishini to‘lqinlanib aytdi;
Qoraqalpog‘iston yoshlariga yuksak e’tibor: Selbi Prezidentning Qoraqalpog‘istonga yaqinda amalga oshirgan tashrifi va yoshlarga yaratilayotgan sharoitlar uchun butun mintaqa yoshlari nomidan tashakkur bildirdi;
Davlat mukofoti bilan taqdirlandi: Shavkat Mirziyoyev parashaxmatchi qizning ko‘kragiga davlat ordenini o‘z qo‘llari bilan taqib qo‘ydi.
Selbi Kakishovani taqdirlash bo‘yicha berilgan davlat mukofotlari tasnifi
Parashaxmat Olimpiadasi bronza medali sohibiga taqdim etilgan moddiy va ma’naviy sovg‘alar ko‘rinishi:
Rag‘batlantirish yo‘nalishi
Berilgan mukofot va sovg‘alar
Ijtimoiy va psixologik ahamiyati
Ko‘chmas mulk tuhfasi
Zamonaviy 2 xonali shinam xonadon (uy-joy)
Mustaqil hayot, ijtimoiy ta’minot va oilaviy farovonlik kafolati
Avtotransport vositasi
Yangi «Volkswagen» rusumli yengil avtomobil
Sportchining erkin va xavfsiz harakatlanishi uchun qulaylik
Moliyaviy rag‘bat
50 000 AQSH dollari (maxsus sertifikat bilan)
Mashaqqatli mehnatning to‘liq qadrlanishi va kelajakka sarmoya
Oliy davlat e’tirofi
Prezident tomonidan shaxsan topshirilgan faxriy orden/medal
Imkoniyati cheklangan yoshlarning jamiyatdagi yuksak maqomi ramzi
Hududiy ahamiyati
Qoraqalpog‘iston parasport maktabiga berilgan kuchli signal
Mintaqada xotin-qizlar va yoshlar sportini yangi bosqichga olib chiqish
Ijtimoiy va inklyuziv ekspertiza: Nega Selbining g‘alabasi jamiyat uchun muhim?
Sotsiologlar, parasport bo‘yicha xalqaro ekspertlar va jamoatchilik faollarining xulosalari:
«Imkoniyat cheklangan bo‘lishi mumkin, ammo iroda cheksizdir»: Selbi Kakishovaning dunyo miqyosidagi shohsupaga ko‘tarilishi inson o‘z oldiga aniq maqsad qo‘ysa, har qanday jismoniy cheklovlarni aql va iroda bilan yengib o‘tish mumkinligini ko‘rsatdi; bu nafaqat sport natijasi, balki minglab imkoniyati cheklangan insonlar uchun kuchli ruhiy namunadir;
Tenglik va inklyuziv jamiyat tantanasi: Davlat tomonidan paralimpiya va parashaxmat sportchilarini sog‘lom atletlar bilan bir xil darajada (xonadon, mashina va 50 ming dollar) taqdirlanishi O‘zbekistonda ijtimoiy adolat va inklyuzivlik tamoyillari so‘zda emas, amalda ishlayotganining yaqqol isbotidir;
Orolbo‘yi yoshlari uchun ulkan motivatsiya: Chekka hududlardan chiqqan yosh qoraqalpoq qizining bunday yuksak e’zoz topishi, Prezident bilan ochiq va samimiy muloqotda bo‘lishi Orolbo‘yidagi yoshlarning o‘z kuchiga, davlat qo‘llab-quvvatloviga bo‘lgan ishonchini karrasiga oshiradi.
Sizningcha, parasportchilarimizning bu kabi yuksak davlat mukofotlari bilan rag‘batlantirilishi mamlakatimizda inklyuziv sportning rivojlanishiga qanday turtki beradi? Selbi Kakishova singari irodali yoshlarimizga qanday tilaklaringiz bor? Shaxsiy tabriklaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘ururimizga aylangan ushbu ilhombaxsh tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…