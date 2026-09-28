O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!
BMT Bosh Assambleyasidagi ishtirokdan so‘ng diplomatik ishlar Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida davom ettirilib, Jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy odil sudlov bo‘yicha 15-kongressda muhim kelishuvlarga erishildi. Dunyoning turli mamlakatlaridan 5 mingga yaqin delegat ishtirok etgan ushbu nufuzli anjumanda global xavfsizlik, transmilliy jinoyatchilik, terrorizm, narkotrafik, korrupsiya, ekologik huquqbuzarliklar hamda bolalar himoyasi bo‘yicha eng dolzarb masalalar muhokama qilindi.
Forum doirasida BMT Bosh kotibi o‘rinbosari, BMTning Narkotiklar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi ijrochi direktori Monika Juma bilan konstruktiv uchrashuv o‘tkazildi. Ushbu sammitning eng katta tarixiy natijasi o‘laroq, dunyoning barcha ishtirokchi davlatlari navbatdagi kongressni O‘zbekistonda o‘tkazish tashabbusini bir ovozdan qo‘llab-quvvatladi va bu qaror yakuniy rasmiy deklaratsiyada mustahkamlandi. Endilikda oldinda besh yillik puxta tayyorgarlik davri turibdi va 2031 yilda mamlakatimiz butun dunyo delegatlariga mezbonlik qiladi.
«5 ming delegat, BMT e’tirofi va 2031 yilgi mezbonlik»: Tarixiy qarorning 5 ta asosiy nuqtasi
Abu-Dabidagi global kongress va qabul qilingan tarixiy deklaratsiya bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
2031 yilgi kongress O‘zbekistonda o‘tkaziladi: BMTga a’zo barcha ishtirokchi davlatlar keyingi kongressga O‘zbekiston mezbonlik qilishini bir ovozdan ma’qulladi;
5 ming nafarga yaqin xalqaro delegat: Abu-Dabidagi 15-forumda butun dunyodan sud-huquq va xavfsizlik sohasining eng yuqori martabali vakillari qatnashdi;
Monika Juma bilan rasmiy muloqot: BMTning Narkotiklar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi bilan amaldagi va istiqbolli qo‘shma loyihalar ko‘rib chiqildi;
Yakuniy deklaratsiyada rasmiy muhrlandi: O‘zbekiston tashabbusi sammitning asosiy xalqaro hujjatiga kiritilib, qonuniy kuchga ega bo‘ldi;
Global muammolarga qarshi birdamlik: Anjumanda terrorizm, transmilliy jinoyatchilik, narkotrafik va ekologik huquqbuzarliklarga qarshi kurash strategiyalari belgilandi.
BMTning 15-kongressi va 2031 yilgi O‘zbekiston sammiti parametrlari taqqosi
Abu-Dabi anjumani va O‘zbekistonda kutilayotgan mezbonlik ko‘rsatkichlari tasnifi:
Muhim mezonlar va ko‘rsatkichlar
Abu-Dabi (15-kongress — Amaldagi bosqich)
O‘zbekiston (16-kongress — 2031 yil)
Anjuman maqomi va darajasi
BMTning jinoyatchilik va odil sudlov global forumi
Markaziy Osiyoda ilk bor o‘tkaziladigan tarixiy BMT sammiti
Ishtirokchilar qamrovi
Dunyoning turli davlatlaridan 5 mingga yaqin vakil
Global yetakchilar, xalqaro ekspertlar va minglab xorijiy delegatlar
Erishilgan diplomatik natija
Muhim muhokamalar va O‘zbekiston tashabbusining ma’qullanishi
Yakuniy deklaratsiya asosida anjumanga to‘liq mezbonlik qilish
Muhokama qilingan asosiy yo‘nalishlar
Narkotrafik, korrupsiya, bolalar himoyasi, qonun ustuvorligi
Sud-huquq islohotlari, raqamli xavfsizlik va global hamkorlik
Tayyorgarlik va tashkiliy jarayon
Amirliklar tomonidan muvaffaqiyatli yakunlandi
Oldinda turgan 5 yillik puxta va tizimli tayyorgarlik davri
Xalqaro va siyosiy ekspertiza: Nega bu qaror O‘zbekistonning global mavqeini yangi bosqichga olib chiqadi?
Diplomatlar, xalqaro huquq mutaxassislari va siyosatshunoslarning xulosalari:
«Dunyo hamjamiyatining yuksak ishonch ramzi»: BMT miqyosidagi 5 ming kishilik bunday kongressni o‘tkazish huquqini qo‘lga kiritish — shunchaki navbatdagi tadbir emas; bu O‘zbekistonning ochiqlik siyosati, inson huquqlari va sud-huquq tizimidagi modernizatsiya jarayonlariga jahon hamjamiyati tomonidan berilgan katta e’tirofdir;
Markaziy Osiyo uchun mintaqaviy tarixiy burilish: BMT tarixida bunday nufuzli anjumanning Markaziy Osiyo hududida ilk bor tashkillashtirilishi mintaqaning xavfsizlik markazi sifatidagi ahamiyatini keskin oshiradi hamda mamlakatimizning geosiyosiy rolini mustahkamlaydi;
5 yillik tayyorgarlik va ulkan imkoniyatlar: 2031 yilga qadar mamlakatimizda xalqaro konferensiya turizmi, infratuzilma, raqamli texnologiyalar va mehmonxona tarmoqlari rivojlanadi; dunyoning yetakchi huquqshunoslari va siyosatchilarining Toshkentga tashrifi milliy qonunchilikni eng ilg‘or standartlarga moslashtirish uchun beqiyos platforma bo‘ladi.
Sizningcha, 2031 yilda dunyoning 5 mingga yaqin vakilini qabul qiladigan BMTning ushbu yirik Kongressi O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi va huquq-tartibot tizimiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Ushbu global sammitga tayyorgarlik ko‘rishda qaysi sohalarga eng ko‘p urg‘u berish kerak deb hisoblaysiz? O‘z tahlilingiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy diplomatiyamizning ushbu tarixiy g‘alabasi tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…