O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!

·8·O‘zbekiston
O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!

BMT Bosh Assambleyasidagi ishtirokdan so‘ng diplomatik ishlar Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida davom ettirilib, Jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy odil sudlov bo‘yicha 15-kongressda muhim kelishuvlarga erishildi. Dunyoning turli mamlakatlaridan 5 mingga yaqin delegat ishtirok etgan ushbu nufuzli anjumanda global xavfsizlik, transmilliy jinoyatchilik, terrorizm, narkotrafik, korrupsiya, ekologik huquqbuzarliklar hamda bolalar himoyasi bo‘yicha eng dolzarb masalalar muhokama qilindi.

Forum doirasida BMT Bosh kotibi o‘rinbosari, BMTning Narkotiklar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi ijrochi direktori Monika Juma bilan konstruktiv uchrashuv o‘tkazildi. Ushbu sammitning eng katta tarixiy natijasi o‘laroq, dunyoning barcha ishtirokchi davlatlari navbatdagi kongressni O‘zbekistonda o‘tkazish tashabbusini bir ovozdan qo‘llab-quvvatladi va bu qaror yakuniy rasmiy deklaratsiyada mustahkamlandi. Endilikda oldinda besh yillik puxta tayyorgarlik davri turibdi va 2031 yilda mamlakatimiz butun dunyo delegatlariga mezbonlik qiladi.

O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!

«5 ming delegat, BMT e’tirofi va 2031 yilgi mezbonlik»: Tarixiy qarorning 5 ta asosiy nuqtasi

Abu-Dabidagi global kongress va qabul qilingan tarixiy deklaratsiya bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • 2031 yilgi kongress O‘zbekistonda o‘tkaziladi: BMTga a’zo barcha ishtirokchi davlatlar keyingi kongressga O‘zbekiston mezbonlik qilishini bir ovozdan ma’qulladi;

  • 5 ming nafarga yaqin xalqaro delegat: Abu-Dabidagi 15-forumda butun dunyodan sud-huquq va xavfsizlik sohasining eng yuqori martabali vakillari qatnashdi;

  • Monika Juma bilan rasmiy muloqot: BMTning Narkotiklar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi bilan amaldagi va istiqbolli qo‘shma loyihalar ko‘rib chiqildi;

  • Yakuniy deklaratsiyada rasmiy muhrlandi: O‘zbekiston tashabbusi sammitning asosiy xalqaro hujjatiga kiritilib, qonuniy kuchga ega bo‘ldi;

  • Global muammolarga qarshi birdamlik: Anjumanda terrorizm, transmilliy jinoyatchilik, narkotrafik va ekologik huquqbuzarliklarga qarshi kurash strategiyalari belgilandi.

O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!

BMTning 15-kongressi va 2031 yilgi O‘zbekiston sammiti parametrlari taqqosi

Abu-Dabi anjumani va O‘zbekistonda kutilayotgan mezbonlik ko‘rsatkichlari tasnifi:

Muhim mezonlar va ko‘rsatkichlar

Abu-Dabi (15-kongress — Amaldagi bosqich)

O‘zbekiston (16-kongress — 2031 yil)

Anjuman maqomi va darajasi

BMTning jinoyatchilik va odil sudlov global forumi

Markaziy Osiyoda ilk bor o‘tkaziladigan tarixiy BMT sammiti

Ishtirokchilar qamrovi

Dunyoning turli davlatlaridan 5 mingga yaqin vakil

Global yetakchilar, xalqaro ekspertlar va minglab xorijiy delegatlar

Erishilgan diplomatik natija

Muhim muhokamalar va O‘zbekiston tashabbusining ma’qullanishi

Yakuniy deklaratsiya asosida anjumanga to‘liq mezbonlik qilish

Muhokama qilingan asosiy yo‘nalishlar

Narkotrafik, korrupsiya, bolalar himoyasi, qonun ustuvorligi

Sud-huquq islohotlari, raqamli xavfsizlik va global hamkorlik

Tayyorgarlik va tashkiliy jarayon

Amirliklar tomonidan muvaffaqiyatli yakunlandi

Oldinda turgan 5 yillik puxta va tizimli tayyorgarlik davri

O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!

Xalqaro va siyosiy ekspertiza: Nega bu qaror O‘zbekistonning global mavqeini yangi bosqichga olib chiqadi?

Diplomatlar, xalqaro huquq mutaxassislari va siyosatshunoslarning xulosalari:

  • «Dunyo hamjamiyatining yuksak ishonch ramzi»: BMT miqyosidagi 5 ming kishilik bunday kongressni o‘tkazish huquqini qo‘lga kiritish — shunchaki navbatdagi tadbir emas; bu O‘zbekistonning ochiqlik siyosati, inson huquqlari va sud-huquq tizimidagi modernizatsiya jarayonlariga jahon hamjamiyati tomonidan berilgan katta e’tirofdir;

  • Markaziy Osiyo uchun mintaqaviy tarixiy burilish: BMT tarixida bunday nufuzli anjumanning Markaziy Osiyo hududida ilk bor tashkillashtirilishi mintaqaning xavfsizlik markazi sifatidagi ahamiyatini keskin oshiradi hamda mamlakatimizning geosiyosiy rolini mustahkamlaydi;

  • 5 yillik tayyorgarlik va ulkan imkoniyatlar: 2031 yilga qadar mamlakatimizda xalqaro konferensiya turizmi, infratuzilma, raqamli texnologiyalar va mehmonxona tarmoqlari rivojlanadi; dunyoning yetakchi huquqshunoslari va siyosatchilarining Toshkentga tashrifi milliy qonunchilikni eng ilg‘or standartlarga moslashtirish uchun beqiyos platforma bo‘ladi.

O‘zbekiston tarixiy g‘alabaga erishdi: BMTning 2031 yilgi kongressi yurtimizda o‘tadi!

Sizningcha, 2031 yilda dunyoning 5 mingga yaqin vakilini qabul qiladigan BMTning ushbu yirik Kongressi O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi va huquq-tartibot tizimiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Ushbu global sammitga tayyorgarlik ko‘rishda qaysi sohalarga eng ko‘p urg‘u berish kerak deb hisoblaysiz? O‘z tahlilingiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy diplomatiyamizning ushbu tarixiy g‘alabasi tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

BMT 15-kongressAbu-Dabi2031 yilgi O‘zbekiston sammitiMonika Juma
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiMaktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladi10 sentabr 15:352027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi10 sentabr 17:00Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)17 iyun 13:02O‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildiO‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildi1 iyun 20:53O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!Bugun 14:19Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Bugun 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi