Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birgalikda Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog'anning taklifiga binoan Anqaraga amaliy tashrif bilan yetib bordi.
- Davlat rahbari «Turkiy asr: tilda, fikrda va ishda birlik» shiori ostida o'tayotgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etib, savdo, iqtisodiyot, transport va madaniy sohalardagi hamkorlik masalalarini muhokama qiladi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘anning taklifiga binoan rafiqasi hamrohligida amaliy tashrif bilan Anqara shahriga yetib bordi.
Turkiyaning «Etimesgut» xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarini Turkiya vitse-prezidenti Javdat Yilmaz va boshqa rasmiy shaxslar yuksak ehtirom bilan kutib oldi. Ushbu tashrif qardosh davlatlar o‘rtasidagi strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.
«Turkiy asr» sammiti: Asosiy yo‘nalishlar va kun tartibi
Tashrif doirasida O‘zbekiston yetakchisi Turkiy davlatlar tashkilotining (TDT) navbatdagi sammiti tadbirlarida ishtirok etadi:
Anjuman shiori: Sammit «Turkiy asr: tilda, fikrda va ishda birlik» konsepsiyasi ostida tashkil etilmoqda;
Ko‘p tomonlama hamkorlik: Kun tartibidan savdo-iqtisodiy, transport-logistika, investitsiyaviy, raqamli texnologiyalar hamda madaniy-gumanitar sohalardagi sheriklikni yanada mustahkamlash masalalari o‘rin olgan;
Mintaqaviy xavfsizlik va birdamlik: Davlat rahbarlari global geosiyosiy o‘zgarishlar fonida turkiy dunyoning iqtisodiy va siyosiy salohiyatini birlashtirish masalalarini atroflicha muhokama qilishadi.
Anqara deklaratsiyasi va muhim hujjatlar to‘plami
Sammit yakunlari bo‘yicha tashkilotga a’zo davlatlarning kelajakdagi umumiy rivojlanish strategiyasini belgilab beruvchi hujjatlar qabul qilinadi:
Anqara deklaratsiyasi: Uchrashuvlar natijasi sifatida turkiy davlatlar birdamligini mustahkamlovchi bosh siyosiy hujjat imzolanadi;
Amaliy sheriklik bitimlari: Tashkilot doirasida amaliy hamkorlikni sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan salmoqli hujjatlar va kelishuvlar to‘plami tasdiqlanishi rejalashtirilgan.
O‘zbekiston yetakchisining mazkur sammitdagi ishtiroki turkiy davlatlar integratsiyasini kuchaytirish bilan birga, mamlakatimizning xalqaro maydondagi tashabbuslarini ilgari surishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…