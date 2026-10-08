Mamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindi

·46·O‘zbekiston
Mamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 112 420 nafar shifokor faoliyat yuritmoqda, bu 2024-yilga nisbatan 4,6 foizga o'sishni anglatadi.
  • Mamlakatda har 10 ming aholiga o'rtacha 29,4 nafar shifokor to'g'ri keladi, bu tibbiy xizmatlar qamrovi yaxshilanganini ko'rsatadi.
  • Shifokorlarning 60 282 nafari (53,6%) erkaklar, 52 138 nafari (46,4%) esa ayollardir, ya'ni erkak shifokorlar soni ayollarga nisbatan 8 144 nafarga ko'proq.

O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimida faoliyat yuritayotgan tibbiyot xodimlari soni va ularning jins bo‘yicha taqsimotiga doir yangi ko‘rsatkichlar ma’lum bo‘ldi. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga respublika bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan shifokorlarning umumiy soni 112 420 nafarni tashkil etdi.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakat tibbiyotida so‘nggi yillarda tibbiyot kadrlari salohiyati sezilarli darajada kengaygan va unda erkak mutaxassislarning ulushi ustunlik qilmoqda.

Kadrlar soni oshdi: 2024 yil bilan taqqoslagandagi o‘sish

Respublikada sohaga qaratilayotgan e’tibor natijasida malakali mutaxassislar safi kengayib bormoqda:

  • 4,6 foizlik o‘sish: 2026 yil boshidagi 112 420 nafarlik ko‘rsatkich 2024 yilga nisbatan 4 923 nafarga yoki 4,6 foizga ko‘p demakdir;

  • Aholini qamrab olish darajasi: Hisobot davrida mamlakat bo‘yicha har 10 ming nafar aholiga o‘rtacha 29,4 nafar shifokor to‘g‘ri kelmoqda, bu esa birlamchi tibbiy-sanitariya xizmatidan foydalanish imkoniyati yaxshilanganini bildiradi.

Jins bo‘yicha taqsimot: Kim ko‘proq?

Milliy statistika hisobotida shifokorlarning gender tarkibiga oid qiziqarli raqamlar qayd etilgan:

  • Erkak shifokorlar: Jami 60 282 nafarni tashkil etib, umumiy tibbiyot xodimlarining 53,6 foizini tashkil qildi;

  • Ayol shifokorlar: Jami 52 138 nafar bo‘lib, umumiy ulushning 46,4 foizini band etdi.

Raqamlar ko‘rsatayotganidek, O‘zbekistonda erkak shifokorlar soni ayol hamkasblariga nisbatan 8 144 nafarga ko‘proq bo‘lib, tarmoqda erkak mutaxassislar ulushi biroz ustunlik qilmoqda.

Mazkur ko‘rsatkichlar tibbiyot oliygohlarini bitirayotgan yosh kadrlarning mehnat bozoriga kirib kelishi va hududlarda aholiga ko‘rsatilayotgan ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatlar qamrovi tobora kengayib borayotganini anglatadi.

Milliy statistika qo‘mitasiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimishifokorlar sonigender tarkibi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...Kecha 10:26Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Kecha 10:23O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiO‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiKecha 10:20O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?1 oktabr 13:23O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdiO‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi27 sentabr 12:05O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi