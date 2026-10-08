Mamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 112 420 nafar shifokor faoliyat yuritmoqda, bu 2024-yilga nisbatan 4,6 foizga o'sishni anglatadi.
- Mamlakatda har 10 ming aholiga o'rtacha 29,4 nafar shifokor to'g'ri keladi, bu tibbiy xizmatlar qamrovi yaxshilanganini ko'rsatadi.
- Shifokorlarning 60 282 nafari (53,6%) erkaklar, 52 138 nafari (46,4%) esa ayollardir, ya'ni erkak shifokorlar soni ayollarga nisbatan 8 144 nafarga ko'proq.
O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimida faoliyat yuritayotgan tibbiyot xodimlari soni va ularning jins bo‘yicha taqsimotiga doir yangi ko‘rsatkichlar ma’lum bo‘ldi. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga respublika bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan shifokorlarning umumiy soni 112 420 nafarni tashkil etdi.
Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakat tibbiyotida so‘nggi yillarda tibbiyot kadrlari salohiyati sezilarli darajada kengaygan va unda erkak mutaxassislarning ulushi ustunlik qilmoqda.
Kadrlar soni oshdi: 2024 yil bilan taqqoslagandagi o‘sish
Respublikada sohaga qaratilayotgan e’tibor natijasida malakali mutaxassislar safi kengayib bormoqda:
4,6 foizlik o‘sish: 2026 yil boshidagi 112 420 nafarlik ko‘rsatkich 2024 yilga nisbatan 4 923 nafarga yoki 4,6 foizga ko‘p demakdir;
Aholini qamrab olish darajasi: Hisobot davrida mamlakat bo‘yicha har 10 ming nafar aholiga o‘rtacha 29,4 nafar shifokor to‘g‘ri kelmoqda, bu esa birlamchi tibbiy-sanitariya xizmatidan foydalanish imkoniyati yaxshilanganini bildiradi.
Jins bo‘yicha taqsimot: Kim ko‘proq?
Milliy statistika hisobotida shifokorlarning gender tarkibiga oid qiziqarli raqamlar qayd etilgan:
Erkak shifokorlar: Jami 60 282 nafarni tashkil etib, umumiy tibbiyot xodimlarining 53,6 foizini tashkil qildi;
Ayol shifokorlar: Jami 52 138 nafar bo‘lib, umumiy ulushning 46,4 foizini band etdi.
Raqamlar ko‘rsatayotganidek, O‘zbekistonda erkak shifokorlar soni ayol hamkasblariga nisbatan 8 144 nafarga ko‘proq bo‘lib, tarmoqda erkak mutaxassislar ulushi biroz ustunlik qilmoqda.
Mazkur ko‘rsatkichlar tibbiyot oliygohlarini bitirayotgan yosh kadrlarning mehnat bozoriga kirib kelishi va hududlarda aholiga ko‘rsatilayotgan ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatlar qamrovi tobora kengayib borayotganini anglatadi.
Izohlar 0
…