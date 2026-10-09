O‘zbekistonda 50 yoshdan oshgan yuzlab ayollar turmush qurib hayotini yangidan boshlamoqda

·55·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 50 yoshdan oshgan yuzlab ayollar turmush qurib hayotini yangidan boshlamoqda

O‘zbekistonda oila qurish turli yoshdagi insonlar hayotida yangi bosqichni boshlab bermoqda. 2026 yilning dastlabki olti oyida mamlakat bo‘yicha jami 92,3 mingta nikoh qayd etilgan.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu davrda turmush qurgan ayollarning 694 nafari 50 yosh va undan katta bo‘lgan. Bu esa oila qurish faqat yoshlik davriga xos emasligini ko‘rsatadi.

Nikohlarning asosiy qismi 20–30 yosh oralig‘idagi ayollar hissasiga to‘g‘ri kelgan. Ushbu yosh toifasida 49 280 nafar ayol turmush qurgan. Shuningdek, 20 yoshga to‘lmagan 32 902 nafar qizning nikohi ham rasman qayd etilgan.

Keltirilgan raqamlar mamlakatda turli yoshdagi insonlar oila qurayotganini ko‘rsatadi. Ayrimlar uchun oilaviy hayot yoshlikda boshlangan bo‘lsa, boshqalar uchun 50 yoshdan keyin ham yangi hayot sahifasini ochish imkoniyati mavjud.

Milliy statistika qo‘mitasi2026 yil nikoh statistikasiO‘zbekistonda nikohlaryashlar bo‘yicha nikohlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindiMamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindiKecha 10:18O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...7 oktabr 10:26Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?7 oktabr 10:23O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiO‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindi7 oktabr 10:20O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?1 oktabr 13:23O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdiO‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi27 sentabr 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari