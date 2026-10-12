O‘zbekistonda benzin ishlab chiqarish 4,6 foizga oshdi

·32·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda benzin ishlab chiqarish 4,6 foizga oshdi

O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–avgust oylarida 811,3 ming tonna avtomobil benzini ishlab chiqarildi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,6 foizga ko‘p.

O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi mamlakatda yoqilg‘i-energetika mahsulotlari ishlab chiqarish bo‘yicha 8 oylik ma’lumotlarni e’lon qildi.

Hisobot davrida boshqa asosiy energetika resurslari ishlab chiqarish hajmi quyidagicha bo‘ldi:

• Dizel yoqilg‘isi — 834,3 ming tonna;

Tabiiy gaz — 24,2 mlrd kub metr;

• Ko‘mir — 4,4 mln tonna;

• Gaz kondensati — 648,3 ming tonna;

Neft — 425 ming tonna.

Statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, avtomobil benzini ishlab chiqarish hajmida yillik o‘sish 4,6 foizni tashkil etgan.

BenzinMilliy statistika qo‘mitasiNeftTabiiy gaz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdiTramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdi9 sentabr 07:19O‘zbekistonda 50 yoshdan oshgan yuzlab ayollar turmush qurib hayotini yangidan boshlamoqdaO‘zbekistonda 50 yoshdan oshgan yuzlab ayollar turmush qurib hayotini yangidan boshlamoqda9 oktabr 14:21Mamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindiMamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindi8 oktabr 10:18O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...7 oktabr 10:26Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?7 oktabr 10:23O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiO‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindi7 oktabr 10:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi