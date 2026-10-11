Har ikkinchi o‘zbekistonlik salomatlik borasida sun’iy intellektga suyanmoqdami?

·33·Salomatlik
Har ikkinchi o‘zbekistonlik salomatlik borasida sun’iy intellektga suyanmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston aholisining 55 foizi sog‘liqqa oid savollariga javob topish uchun sun’iy intellekt (SI) xizmatlaridan foydalanadi, bu esa global ko‘rsatkichdan yuqori.
  • Shifokor ko‘rigidan o‘tganidan so‘ng ham 21 foiz o‘zbekistonlik tashxis va tavsiyalarni qayta tekshirish uchun SIga murojaat qiladi.
  • Shu bilan birga, davlat tibbiy xizmatlaridan qoniqish darajasi 82 foizga yetgan, ammo profilaktik tibbiy ko‘riklardan o‘tmaydiganlar soni 48 foizga ko‘paygan.

O‘zbekiston aholisi salomatlik bilan bog‘liq masalalarda zamonaviy raqamli texnologiyalarga tobora ko‘proq ishonch bildirmoqda. Xalqaro STADA Health Report 2026 yillik hisoboti ma’lumotlariga ko‘ra, yurtimiz fuqarolarining naqd 55 foizi sog‘liqqa oid savollarga javob olish uchun sun’iy intellekt (SI) xizmatlaridan faol foydalanadi.

Raqamlar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakatda neyrotarmoqlar va raqamli tibbiy maslahatchilar ommaviy trendga aylanib, an’anaviy davolanish madaniyatini o‘zgartirmoqda.

Shifokor xulosasidan keyin ham SI tekshiruvi: Global ko‘rsatkichdan yuqori natija

Tadqiqot o‘zbekistonliklarning tibbiy qaror qabul qilishda sun’iy intellektga murojaat etish darajasi bo‘yicha dunyoning ko‘plab mamlakatlarini ortda qoldirganini ko‘rsatdi:

  • «Ikkinchi fikr» izlash: So‘rovnomada qatnashgan fuqarolarning 21 foizi real shifokor ko‘rigidan o‘tib bo‘lgach ham tashxis va tavsiyalarni qayta tekshirish uchun sun’iy intellektdan maslahat so‘rashini bildirgan;

  • Xalqaro taqqos: Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha O‘zbekiston global darajadan ilgarilab ketgan — so‘rovda ishtirok etgan dunyoning 20 ta davlati bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkich atigi 16 foizni tashkil etadi.

Davlat tibbiyotidan rozilik keskin oshdi

SI ommalashishiga qaramay, aholining rasmiy sog‘liqni saqlash tizimiga bo‘lgan ishonchi sezilarli ravishda mustahkamlangan:

  • Bir yilda 82 foizlik natija: O‘zbekistonliklarning 82 foizi davlat tibbiy xizmati ko‘rsatish sifatidan to‘liq qanoatlanayotganini ta’kidlagan;

  • Ijobiy dinamika: Mazkur ko‘rsatkich o‘tgan yilgi 69 foizga nisbatan sezilarli darajada o‘sgan bo‘lib, tizimdagi infratuzilmaviy yangilanishlar va islohotlar samarasini aks ettiradi.

Profilaktika bo‘yicha xavotirli tendensiya: Tibbiy ko‘riklar nega kechiktirilmoqda?

Ijobiy tendensiyalar bilan bir qatorda, soha mutaxassislarini xavotirga solayotgan jiddiy raqamlar ham qayd etildi:

  • Profilaktik ko‘riklarning keskin kamayishi: Agar 2023 yilda aholining 25 foizi umuman profilaktik tibbiy ko‘riklardan o‘tmagan bo‘lsa, 2026 yilgi tadqiqot natijalariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich deyarli ikki barobar oshib, 48 foizga yetgan;

  • Xavfli omil: Aholining yarmiga yaqini kasallik belgilari namoyon bo‘lmaguncha shifokorga murojaat qilmaslikni tanlamoqda, bu esa xastaliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyatini kamaytiradi.

Mutaxassislar sun’iy intellekt maslahatlari dastlabki ma’lumot olish uchun qulay bo‘lsa-da, u hech qachon to‘liq tibbiy tashxis va profilaktik ko‘rik o‘rnini bosa olmasligini, sog‘liqni saqlashda muntazam tibbiy nazorat muhimligini eslatib o‘tadi.

STADA Health Report 2026SI tibbiy maslahatchilariO‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimiProfilaktik tibbiy ko‘riklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindiMamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindi8 oktabr 10:18Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriGarvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri26 sentabr 08:55Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:16«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13 sentabr 13:02Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisiSog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi23 avgust 12:5190 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?