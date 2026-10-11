Har ikkinchi o‘zbekistonlik salomatlik borasida sun’iy intellektga suyanmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston aholisining 55 foizi sog‘liqqa oid savollariga javob topish uchun sun’iy intellekt (SI) xizmatlaridan foydalanadi, bu esa global ko‘rsatkichdan yuqori.
- Shifokor ko‘rigidan o‘tganidan so‘ng ham 21 foiz o‘zbekistonlik tashxis va tavsiyalarni qayta tekshirish uchun SIga murojaat qiladi.
- Shu bilan birga, davlat tibbiy xizmatlaridan qoniqish darajasi 82 foizga yetgan, ammo profilaktik tibbiy ko‘riklardan o‘tmaydiganlar soni 48 foizga ko‘paygan.
O‘zbekiston aholisi salomatlik bilan bog‘liq masalalarda zamonaviy raqamli texnologiyalarga tobora ko‘proq ishonch bildirmoqda. Xalqaro STADA Health Report 2026 yillik hisoboti ma’lumotlariga ko‘ra, yurtimiz fuqarolarining naqd 55 foizi sog‘liqqa oid savollarga javob olish uchun sun’iy intellekt (SI) xizmatlaridan faol foydalanadi.
Raqamlar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakatda neyrotarmoqlar va raqamli tibbiy maslahatchilar ommaviy trendga aylanib, an’anaviy davolanish madaniyatini o‘zgartirmoqda.
Shifokor xulosasidan keyin ham SI tekshiruvi: Global ko‘rsatkichdan yuqori natija
Tadqiqot o‘zbekistonliklarning tibbiy qaror qabul qilishda sun’iy intellektga murojaat etish darajasi bo‘yicha dunyoning ko‘plab mamlakatlarini ortda qoldirganini ko‘rsatdi:
«Ikkinchi fikr» izlash: So‘rovnomada qatnashgan fuqarolarning 21 foizi real shifokor ko‘rigidan o‘tib bo‘lgach ham tashxis va tavsiyalarni qayta tekshirish uchun sun’iy intellektdan maslahat so‘rashini bildirgan;
Xalqaro taqqos: Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha O‘zbekiston global darajadan ilgarilab ketgan — so‘rovda ishtirok etgan dunyoning 20 ta davlati bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkich atigi 16 foizni tashkil etadi.
Davlat tibbiyotidan rozilik keskin oshdi
SI ommalashishiga qaramay, aholining rasmiy sog‘liqni saqlash tizimiga bo‘lgan ishonchi sezilarli ravishda mustahkamlangan:
Bir yilda 82 foizlik natija: O‘zbekistonliklarning 82 foizi davlat tibbiy xizmati ko‘rsatish sifatidan to‘liq qanoatlanayotganini ta’kidlagan;
Ijobiy dinamika: Mazkur ko‘rsatkich o‘tgan yilgi 69 foizga nisbatan sezilarli darajada o‘sgan bo‘lib, tizimdagi infratuzilmaviy yangilanishlar va islohotlar samarasini aks ettiradi.
Profilaktika bo‘yicha xavotirli tendensiya: Tibbiy ko‘riklar nega kechiktirilmoqda?
Ijobiy tendensiyalar bilan bir qatorda, soha mutaxassislarini xavotirga solayotgan jiddiy raqamlar ham qayd etildi:
Profilaktik ko‘riklarning keskin kamayishi: Agar 2023 yilda aholining 25 foizi umuman profilaktik tibbiy ko‘riklardan o‘tmagan bo‘lsa, 2026 yilgi tadqiqot natijalariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich deyarli ikki barobar oshib, 48 foizga yetgan;
Xavfli omil: Aholining yarmiga yaqini kasallik belgilari namoyon bo‘lmaguncha shifokorga murojaat qilmaslikni tanlamoqda, bu esa xastaliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyatini kamaytiradi.
Mutaxassislar sun’iy intellekt maslahatlari dastlabki ma’lumot olish uchun qulay bo‘lsa-da, u hech qachon to‘liq tibbiy tashxis va profilaktik ko‘rik o‘rnini bosa olmasligini, sog‘liqni saqlashda muntazam tibbiy nazorat muhimligini eslatib o‘tadi.
Izohlar 0
…