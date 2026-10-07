O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...

·43·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil sentyabr oyida O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash uchun xomashyo qiymati 111 ming so‘mdan 132 ming so‘mgacha bo‘ldi.
  • Eng qimmat palov Toshkent shahrida (132 625 so‘m), eng arzoni esa Qoraqalpog‘iston Respublikasida (111 955 so‘m) qayd etildi.
  • Bu ko‘rsatkichlar uyda tayyorlash uchun sarflanadigan mahsulotlarning sof qiymatini ifodalaydi.

O‘zbek dasturxonining shoh taomi bo‘lmish milliy palovni uy sharoitida tayyorlash xarajatlari qanchaga tushadi? Milliy statistika qo‘mitasi 2026 yilning sentyabr oyi yakunlari bo‘yicha hududlar kesimida bir kilogramm palov tayyorlash uchun zarur xomashyolar qiymatini hisoblab chiqdi.

Tahlillarga ko‘ra, respublika bo‘yicha 1 kg osh pishirish uchun ketadigan xarajatlar hududlar bo‘yicha 111 ming so‘mdan 132 ming so‘mgacha bo‘lgan oraliqni tashkil etmoqda. Eng qimmat ko‘rsatkich Toshkent shahrida, eng arzon qiymat esa Qoraqalpog‘iston Respublikasida qayd etildi.

Hududlar reytingi: Qayerda qimmat, qayerda arzon?

Hududlardagi oziq-ovqat bozorlaridagi narx-navodan kelib chiqib, 1 kg palovning mahsulot qiymati quyidagicha taqsimlandi:

  • Eng qimmat uchlik: Ro‘yxatning yuqori pog‘onalarini Toshkent shahri (132 625 so‘m), Farg‘ona viloyati (129 142 so‘m) va Toshkent viloyati (126 786 so‘m) band etdi;

  • O‘rta pog‘onalar: Samarqand (125 828 so‘m), Qashqadaryo (124 515 so‘m), Surxondaryo (123 762 so‘m), Buxoro (123 248 so‘m), Navoiy (123 110 so‘m), Xorazm (122 563 so‘m), Namangan (121 679 so‘m) va Jizzax (121 331 so‘m) viloyatlarida xarajat 121–125 ming so‘m atrofida bo‘lmoqda;

  • Eng arzon hududlar: Sirdaryo viloyati (117 600 so‘m), Andijon viloyati (118 112 so‘m) hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi (111 955 so‘m) palov mahsulotlari narxi eng maqbul bo‘lgan manzillar sifatida qayd etildi.

Hisob-kitob mezoni: 1 kg palov uchun qancha mahsulot kerak?

Statistika qo‘mitasi mazkur qiymatlarni muayyan standart retsept asosida, bozorlardagi o‘rtacha iste’mol narxlarini inobatga olgan holda shakllantirgan:

  • Mol go‘shti: 700 gramm;

  • Guruch («Lazer» navi): 1 kilogramm;

  • Sabzi: 1 kilogramm;

  • Kungaboqar yog‘i: 0,3 litr;

  • Piyoz: 300 gramm;

  • No‘xat: 100 gramm;

  • Zira: 10 gramm;

  • Osh tuzi: 20 gramm.

Mutasaddilarning alohida eslatib o‘tishicha, ushbu keltirilgan raqamlar umumiy ovqatlanish muassasalari (oshxonalar va choyxonalar)da tayyor holda sotilayotgan bir kilogramm palov narxini emas, balki aynan uni uyda tayyorlash uchun sarflanadigan xomashyo mahsulotlarining sof qiymatini ifodalaydi.

Milliy statistika qo‘mitasipalovToshkentQoraqalpog‘iston Respublikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdiO‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi27 sentabr 12:05Qashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildiQashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildi27 sentabr 01:19Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Bugun 10:23O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiO‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiBugun 10:20O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?1 oktabr 13:23O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin