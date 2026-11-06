132 ta qurilish kompaniyasi shartnomalarida xaridorlarni tuzoqqa tushiruvchi shartlar fosh bo‘ldi

·0·Jamiyat
132 ta qurilish kompaniyasi shartnomalarida xaridorlarni tuzoqqa tushiruvchi shartlar fosh bo‘ldi

O‘zbekistonda yangi qurilayotgan turar joylar bozorida xaridorlar huquqlarini ochiqdan-ochiq poymol qilish va bir tomonlama shartnomalar tuzish holatlari keng tarqalgani aniqlandi. Raqobat qo‘mitasi tomonidan o‘tkazilgan keng qamrovli tahlillar natijasida 132 ta qurilish kompaniyasining shartnomalarida iste’molchilar huquqlarini cheklaydigan jiddiy qonunbuzilishlar fosh etildi.

Murojaatlarni o‘rganish natijasida aldangan va nohaqlikka uchragan fuqarolar foydasiga naqd 14,5 milliard so‘mlik mablag‘ qayta hisob-kitob qilinib, egalariga qaytarilishi ta’minlandi.

1 700 dan ortiq shikoyat va hududlar kesimidagi ko‘rsatkichlar

2026 yilning dastlabki 9 oyi davomida Raqobat qo‘mitasiga obyektlarni o‘z vaqtida foydalanishga topshirmaslik va sifatsiz qurilish yuzasidan fuqarolardan 1 700 dan ziyod shikoyat kelib tushgan. Qoidabuzarliklar aniqlangan 132 ta shartnomaning hududlar bo‘yicha taqsimoti:

  • Toshkent shahri — 17 ta;

  • Namangan, Navoiy va Toshkent viloyatlari — har birida 15 tadan;

  • Buxoro va Surxondaryo viloyatlari — 13 tadan;

  • Farg‘ona va Xorazm viloyatlari — 10 tadan;

  • Andijon viloyati — 9 ta;

  • Sirdaryo viloyati — 8 ta;

  • Jizzax viloyati — 4 ta;

  • Qashqadaryo viloyati — 3 ta.

Shartnomalardagi yashirin «tuzoqlar»: Raqamlar va faktlar

Tahlil qilingan shartnomalarning aksariyati faqat quruvchi kompaniya foydasini ko‘zlab, xaridorni himoyasiz qoldiradigan shaklda rasmiylashtirilgan:

  • 77,3% holatda shartnoma bekor qilinganda xaridor to‘lagan pullarni qaytarish muddati umuman belgilanmagan yoki asossiz uzaytirilgan;

  • 63,6% shartnomada xonadon qabul qilingach, unga hech qanday kafolat muddati berilmagan;

  • 59,1% shartnomalar faqat kompaniya manfaatlariga moslashtirilgan bir tomonlama hujjat ekani aniqlangan;

  • 54,5% hujjatda qurilishdagi nuqsonlarni quruvchi hisobidan bartaraf etish majburiyati ko‘rsatilmagan;

  • 50,8% shartnomada bino topshirilishi kechikkan taqdirda quruvchi to‘lashi kerak bo‘lgan jarima (penya/neustoyka) nazarda tutilmagan;

  • 33,3% holatda uyni topshirishning aniq kuni va muddati yashirilgan;

  • 30,3% shartnomalar davlat tili to‘g‘risidagi qonunchilik talablariga zid ravishda, faqat rus tilida tuzilgan.

Noqonuniy jarimalar va pulni ushlab qolish hiylasi

Tekshiruvlar davomida ayrim qurilish firmalari tomonidan qo‘llanilgan o‘ta adolatsiz bandlar ham yuzaga chiqdi:

  • Mablag‘ning 4–15 foizini ushlab qolish: Agar xaridor o‘z ixtiyori bilan shartnomani bekor qilmoqchi bo‘lsa, asossiz ravishda katta miqdordagi ushlanmalar ko‘rsatilgan;

  • «Uy qayta sotilsagina puling qaytadi» qaromog‘i: Ko‘plab kompaniyalar shartnoma bekor qilinsa ham, pulni faqat o‘sha xonadon yangi xaridorga sotilganidan keyingina qaytarishini yozib qo‘ygan;

  • Bir tomonlama narx oshirish: Qurilish jarayonida xonadon narxini mijoz roziligisiz, bir tomonlama oshirib borish amaliyoti qo‘llangan.

Raqobat qo‘mitasi fuqarolarni yangi qurilayotgan ko‘p qavatli uylardan xonadon sotib olishda shartnomaning har bir bandini puxta o‘rganib chiqishga hamda shubhali va bir tomonlama shartlarga rozi bo‘lmaslikka chaqiradi.

Raqobat qo‘mitasiqurilish kompaniyalariiste’molchilar huquqlariko‘chmas mulk bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiQarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildi9 sentabr 10:42O‘zbekistonda aksiyada mashina yutgan odamga sovrin berilmadiO‘zbekistonda aksiyada mashina yutgan odamga sovrin berilmadi27 oktabr 15:26O‘zbekistonda dorixonalarni boshqa dorilarni ham olishga majburlash holatlari tekshirilmoqdaO‘zbekistonda dorixonalarni boshqa dorilarni ham olishga majburlash holatlari tekshirilmoqda23 oktabr 16:34O‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqdaO‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqda22 oktabr 15:09Ehtiyot bo‘ling! O‘zbekiston do‘konlarida 73 nomdagi mahsulot sifatsiz deb topildiEhtiyot bo‘ling! O‘zbekiston do‘konlarida 73 nomdagi mahsulot sifatsiz deb topildi20 oktabr 16:10O‘zbekistonda 800 ming fuqaro foydasiga 22 mlrd so‘mlik kommunal to‘lovlar qayta hisoblandiO‘zbekistonda 800 ming fuqaro foydasiga 22 mlrd so‘mlik kommunal to‘lovlar qayta hisoblandi15 oktabr 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?