Aeroportda iPhone'larni rasmiylashtirishga qo‘yilgan cheklov bugundan bekor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan olib kelinayotgan mobil qurilmalarni bojxona rasmiylashtiruvidan o‘tkazish bo‘yicha joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlar 2026 yil 11 noyabrdan e’tiboran bekor qilindi.
- Bojxona qo‘mitasi matbuot kotibi Husan Tangriyevning ma’lum qilishicha, shu kungacha vaqtincha olib qo‘yilgan bir necha yuzlab qurilmalarni egalariga qaytarish jarayoni boshlandi.
Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan olib kirilayotgan mobil qurilmalar, xususan, ko‘pchilik kutayotgan iPhone smartfonlarini bojxona rasmiylashtiruviga qo‘yilgan vaqtinchalik cheklovlar rasman bekor qilindi. Bugun, 2026 yil 11 noyabrdan boshlab bojxona rasmiylashtiruvi jarayonlari to‘liq qayta tiklandi va shu kungacha vaqtincha olib qo‘yilgan bir necha yuzlab mobil qurilmalarni yo‘lovchilarga qaytarish ishlari boshlab yuborildi.
UzIMEI vakillari aeroportda doimiy faoliyat yuritadi
Mobil qurilmalarning IMEI identifikatorlarini tezkor va aniq aniqlash hamda tekshirishda bojxona xodimlariga yaqindan ko‘mak berish maqsadida UzIMEI vakillarining Toshkent xalqaro aeroportida doimiy faoliyat yuritishi yo‘lga qo‘yildi. Bu haqda Bojxona qo‘mitasi tomonidan Kontent markazida tashkil etilgan matbuot anjumanida ma’lum qilindi.
«Bugundan yana mobil qurilmalarni bemalol olib kirish boshlandi. Shu paytgacha olib qo‘yilgan, demak, bir necha yuzlab mobil qurilmalarni hozirda qaytarish ishlari boshlandi», — dedi Bojxona qo‘mitasi Matbuot kotibi Husan Tangriyev.
Voqea va jarayon parametrlari
Rasmiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Cheklovning bekor qilingan sanasi
2026 yil 11 noyabr
Qaror qabul qilingan joy
Toshkent xalqaro aeroporti
Ko‘rilgan amaliy chora
UzIMEI vakillarining aeroportda doimiy ishlashi ta’minlandi
Olib qo‘yilgan qurilmalar taqdiri
Bir necha yuzlab mobil qurilmalar egalariga qaytarilmoqda
Mas’ul organ
O‘zbekiston Respublikasi Bojxona qo‘mitasi
«Bojxona qo‘mitasi va tegishli idoralar tomonidan tekshirish hamda rasmiylashtirish tartiblari to‘liq muvofiqlashtirib olindi».
Nima sodir bo‘lgan edi: Cheklovlarning kelib chiqish sabablari
Eslatib o‘tamiz, 2026 yil noyabr oyi boshida (xususan, 6 noyabrdan nazorat kuchaytirilib, 10 noyabrda to‘liq) aeroportda yangi telefonlarni rasmiylashtirish vaqtinchalik to‘xtatilgan edi. Bojxona qo‘mitasi buni oxirgi paytlarda IMEI kodlarini soxtalashtirish, boshqa qurilmalar identifikatorlaridan foydalanish va turli noqonuniy sxemalar ko‘payganligi bilan izohlagan edi. Qurilmalarning IMEI-1 va IMEI-2 kodlari o‘zaro mosligini tekshirish va xavfsizlik mexanizmini ishlab chiqish uchun qisqa muddatli vaqt talab etilgan.
Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishiga va poytaxtdagi «Malika» savdo majmuasida iPhone narxlarining keskin oshib ketishiga sabab bo‘lgan edi. Biroq bugungi kunga kelib barcha tekshiruvlar yakunlanib, jarayon odatiy va shaffof tartibga qaytarildi.
Sizningcha, aeroportlardagi bu kabi qat’iy nazorat va tekshiruvlar mobil qurilmalar noqonuniy aylanmasining oldini olishda qanchalik samarali hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…