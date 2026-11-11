Aeroportda iPhone'larni rasmiylashtirishga qo‘yilgan cheklov bugundan bekor qilindi

2 daqiqa o'qish50
Aeroportda iPhone'larni rasmiylashtirishga qo‘yilgan cheklov bugundan bekor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan olib kelinayotgan mobil qurilmalarni bojxona rasmiylashtiruvidan o‘tkazish bo‘yicha joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlar 2026 yil 11 noyabrdan e’tiboran bekor qilindi.
  • Bojxona qo‘mitasi matbuot kotibi Husan Tangriyevning ma’lum qilishicha, shu kungacha vaqtincha olib qo‘yilgan bir necha yuzlab qurilmalarni egalariga qaytarish jarayoni boshlandi.

Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan olib kirilayotgan mobil qurilmalar, xususan, ko‘pchilik kutayotgan iPhone smartfonlarini bojxona rasmiylashtiruviga qo‘yilgan vaqtinchalik cheklovlar rasman bekor qilindi. Bugun, 2026 yil 11 noyabrdan boshlab bojxona rasmiylashtiruvi jarayonlari to‘liq qayta tiklandi va shu kungacha vaqtincha olib qo‘yilgan bir necha yuzlab mobil qurilmalarni yo‘lovchilarga qaytarish ishlari boshlab yuborildi.

UzIMEI vakillari aeroportda doimiy faoliyat yuritadi

Mobil qurilmalarning IMEI identifikatorlarini tezkor va aniq aniqlash hamda tekshirishda bojxona xodimlariga yaqindan ko‘mak berish maqsadida UzIMEI vakillarining Toshkent xalqaro aeroportida doimiy faoliyat yuritishi yo‘lga qo‘yildi. Bu haqda Bojxona qo‘mitasi tomonidan Kontent markazida tashkil etilgan matbuot anjumanida ma’lum qilindi.

«Bugundan yana mobil qurilmalarni bemalol olib kirish boshlandi. Shu paytgacha olib qo‘yilgan, demak, bir necha yuzlab mobil qurilmalarni hozirda qaytarish ishlari boshlandi», — dedi Bojxona qo‘mitasi Matbuot kotibi Husan Tangriyev.

Voqea va jarayon parametrlari

Rasmiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Cheklovning bekor qilingan sanasi

2026 yil 11 noyabr

Qaror qabul qilingan joy

Toshkent xalqaro aeroporti

Ko‘rilgan amaliy chora

UzIMEI vakillarining aeroportda doimiy ishlashi ta’minlandi

Olib qo‘yilgan qurilmalar taqdiri

Bir necha yuzlab mobil qurilmalar egalariga qaytarilmoqda

Mas’ul organ

O‘zbekiston Respublikasi Bojxona qo‘mitasi

«Bojxona qo‘mitasi va tegishli idoralar tomonidan tekshirish hamda rasmiylashtirish tartiblari to‘liq muvofiqlashtirib olindi».

Nima sodir bo‘lgan edi: Cheklovlarning kelib chiqish sabablari

Eslatib o‘tamiz, 2026 yil noyabr oyi boshida (xususan, 6 noyabrdan nazorat kuchaytirilib, 10 noyabrda to‘liq) aeroportda yangi telefonlarni rasmiylashtirish vaqtinchalik to‘xtatilgan edi. Bojxona qo‘mitasi buni oxirgi paytlarda IMEI kodlarini soxtalashtirish, boshqa qurilmalar identifikatorlaridan foydalanish va turli noqonuniy sxemalar ko‘payganligi bilan izohlagan edi. Qurilmalarning IMEI-1 va IMEI-2 kodlari o‘zaro mosligini tekshirish va xavfsizlik mexanizmini ishlab chiqish uchun qisqa muddatli vaqt talab etilgan.

Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishiga va poytaxtdagi «Malika» savdo majmuasida iPhone narxlarining keskin oshib ketishiga sabab bo‘lgan edi. Biroq bugungi kunga kelib barcha tekshiruvlar yakunlanib, jarayon odatiy va shaffof tartibga qaytarildi.

Sizningcha, aeroportlardagi bu kabi qat’iy nazorat va tekshiruvlar mobil qurilmalar noqonuniy aylanmasining oldini olishda qanchalik samarali hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari