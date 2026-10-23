Buxoroda 1 500 dan ortiq qalbaki banknota va marixuana topildi

·54·Jamiyat
Buxoroda 1 500 dan ortiq qalbaki banknota va marixuana topildi

Buxoro viloyati Vobkent tumanida qalbaki banknotalar tayyorlash va giyohvandlik moddalarini noqonuniy saqlash bilan bog‘liq holat fosh etildi. Bu haqda Bojxona qo‘mitasi matbuot xizmati xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tintuv chog‘ida mahalliy fuqaroning yonidan 2 000 so‘mlik 1 500 dan ziyod qalbaki kupyura topilgan. Shuningdek, pullarni bosib chiqarishda ishlatilgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan Epson rusumli rangli printer ham aniqlangan.

Tekshiruv davomida gumonlanuvchiga aloqador hududdan yettita kannabis o‘simligi hamda 284,71 gramm marixuana ham topilgan.

Aniqlangan holatlar yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Ayni paytda mas’ul organlar tomonidan tergov ishlari olib borilmoqda.

VobkentBojxona qo‘mitasiqalbaki pulgiyohvandlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mehmonxonadagi maxfiy savdo fosh bo‘ldi: 1,2 kg gashish sotayotgan retsidivist qo‘lga olindiMehmonxonadagi maxfiy savdo fosh bo‘ldi: 1,2 kg gashish sotayotgan retsidivist qo‘lga olindi17 oktabr 20:57O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?11 sentabr 17:26O‘zbekistonda bond omborlari uchun yangi tartib joriy etildiO‘zbekistonda bond omborlari uchun yangi tartib joriy etildi18 iyul 10:04Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...21 iyun 17:03O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiO‘zbekiston benzin importini keskin oshirdi3 iyun 15:33Namanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiNamanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandi3 oktabr 12:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi