Noyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqda

·79·O‘zbekiston
Noyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Noyabr oyining dastlabki o‘n kunligida O‘zbekiston bo‘ylab aholi zich hududlarda davomli va kuchli yomg‘irlar yog‘ishi kutilmoqda.
  • Yog‘ingarchiliklardan so‘ng respublikaga salqin va sovuq havo oqimlari kirib kelishi natijasida havo harorati keskin pasayadi.
  • Kuchli yomg‘irlar sababli yo‘llarda suv to‘planishi va sirpanchiqlik xavfi yuzaga kelishi mumkinligi bois haydovchilardan hushyorlikni oshirish so‘ralmoqda.

Kuzning so‘nggi oyi kirib kelishi bilan O‘zbekiston bo‘ylab ob-havo sharoiti keskin o‘zgarishi kutilmoqda. «O‘zgidromet» markazining dastlabki prognozlariga ko‘ra, noyabr oyining dastlabki o‘n kunligi davomida respublikaning aholi zich istiqomat qiladigan hududlarida davomli va kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin.

Sinoptiklar 10 kun davom etishi taxmin qilinayotgan yomg‘irli kunlar ketidan yurtimizga salqin va sovuq havo oqimlari kirib kelishi hamda haroratning sezilarli darajada pasayishidan ogohlantirmoqda.

Yog‘ingarchilik va sovuq oqim: Kutilayotgan ob-havo manzarasi

Prognoz qilinayotgan sinoptik holat quyidagi asosiy jihatlar bilan tavsiflanadi:

  • Davomli yog‘ingarchilik xavfi: Noyabr oyining birinchi o‘n kunligida kuchli yomg‘irlar asosan aholi punktlari, yirik shaharlar va vodiy-voha hududlarini qamrab olishi mumkin;

  • Haroratning keskin tushishi: Yomg‘irli kunlarning ortda qolishi bilan birga nam va salqin atmosfera frontlari havo haroratini keskin pasaytirib, kuzning haqiqiy sovuq nafasini olib keladi;

  • Muhandislik va yo‘l infratuzilmasi: Kuchli yomg‘irlar vaqtida ko‘chalarda suv to‘planishi va avtomobil yo‘llarida sirpanchiqlik xavfi yuzaga kelishi ehtimoli mavjud.

Aholi va haydovchilar uchun muhim tavsiyalar

Ob-havoning keskin sovishi va yog‘ingarchilik kuchayishini inobatga olgan holda, mutaxassislar quyidagi ehtiyot choralarini ko‘rishni tavsiya etadi:

  • Issiq kiyimlarni shaylash: Mavsumiy shamollash va turli virusli kasalliklarning oldini olish maqsadida kuzgi-qishki issiq kiyimlarni oldindan tayyorlab qo‘yish zarur;

  • Yo‘llarda hushyorlikni oshirish: Haydovchilardan yomg‘ir va tuman sharoitida oraliq masofani saqlash, tezlikni me’yoridan oshirmaslik hamda transport vositalarining oyna tozalagich va shinalarini tekshirib olish so‘raladi;

  • Xonadonlarni isitishga tayyorlash: Issiqlik tizimlari, radiator va qozonxonalarning sozligini oldindan nazoratdan o‘tkazish tavsiya etiladi.

«O‘zgidromet» mutaxassislari kutilayotgan kuchli yomg‘irlar va harorat pasayishi bo‘yicha aniq kunlik ma’lumotlarni doimiy ravishda yangilab borishini bildirdi.

O‘zgidrometob-havo prognozinoyabr ob-havosiO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?22 oktabr 19:32Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?23 oktabr 19:16Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37O‘zbekistonda oktyabr sovuq havo bilan boshlanadiO‘zbekistonda oktyabr sovuq havo bilan boshlanadi29 sentabr 17:39Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinErtaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkin9 sentabr 14:45Ertaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydiErtaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydi21 avgust 16:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)