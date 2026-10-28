Noyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Noyabr oyining dastlabki o‘n kunligida O‘zbekiston bo‘ylab aholi zich hududlarda davomli va kuchli yomg‘irlar yog‘ishi kutilmoqda.
- Yog‘ingarchiliklardan so‘ng respublikaga salqin va sovuq havo oqimlari kirib kelishi natijasida havo harorati keskin pasayadi.
- Kuchli yomg‘irlar sababli yo‘llarda suv to‘planishi va sirpanchiqlik xavfi yuzaga kelishi mumkinligi bois haydovchilardan hushyorlikni oshirish so‘ralmoqda.
Kuzning so‘nggi oyi kirib kelishi bilan O‘zbekiston bo‘ylab ob-havo sharoiti keskin o‘zgarishi kutilmoqda. «O‘zgidromet» markazining dastlabki prognozlariga ko‘ra, noyabr oyining dastlabki o‘n kunligi davomida respublikaning aholi zich istiqomat qiladigan hududlarida davomli va kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin.
Sinoptiklar 10 kun davom etishi taxmin qilinayotgan yomg‘irli kunlar ketidan yurtimizga salqin va sovuq havo oqimlari kirib kelishi hamda haroratning sezilarli darajada pasayishidan ogohlantirmoqda.
Yog‘ingarchilik va sovuq oqim: Kutilayotgan ob-havo manzarasi
Prognoz qilinayotgan sinoptik holat quyidagi asosiy jihatlar bilan tavsiflanadi:
Davomli yog‘ingarchilik xavfi: Noyabr oyining birinchi o‘n kunligida kuchli yomg‘irlar asosan aholi punktlari, yirik shaharlar va vodiy-voha hududlarini qamrab olishi mumkin;
Haroratning keskin tushishi: Yomg‘irli kunlarning ortda qolishi bilan birga nam va salqin atmosfera frontlari havo haroratini keskin pasaytirib, kuzning haqiqiy sovuq nafasini olib keladi;
Muhandislik va yo‘l infratuzilmasi: Kuchli yomg‘irlar vaqtida ko‘chalarda suv to‘planishi va avtomobil yo‘llarida sirpanchiqlik xavfi yuzaga kelishi ehtimoli mavjud.
Aholi va haydovchilar uchun muhim tavsiyalar
Ob-havoning keskin sovishi va yog‘ingarchilik kuchayishini inobatga olgan holda, mutaxassislar quyidagi ehtiyot choralarini ko‘rishni tavsiya etadi:
Issiq kiyimlarni shaylash: Mavsumiy shamollash va turli virusli kasalliklarning oldini olish maqsadida kuzgi-qishki issiq kiyimlarni oldindan tayyorlab qo‘yish zarur;
Yo‘llarda hushyorlikni oshirish: Haydovchilardan yomg‘ir va tuman sharoitida oraliq masofani saqlash, tezlikni me’yoridan oshirmaslik hamda transport vositalarining oyna tozalagich va shinalarini tekshirib olish so‘raladi;
Xonadonlarni isitishga tayyorlash: Issiqlik tizimlari, radiator va qozonxonalarning sozligini oldindan nazoratdan o‘tkazish tavsiya etiladi.
«O‘zgidromet» mutaxassislari kutilayotgan kuchli yomg‘irlar va harorat pasayishi bo‘yicha aniq kunlik ma’lumotlarni doimiy ravishda yangilab borishini bildirdi.
Izohlar 0
…