Saida Mirziyoyeva Emmanuel Makron bilan uchrashdi: Strategik sheriklik yangi bosqichda

1 daqiqa o'qish52
Saida Mirziyoyeva Emmanuel Makron bilan uchrashdi: Strategik sheriklik yangi bosqichda

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Parij shahrida Fransiya Respublikasi Prezidenti Emmanuel Makron bilan uchrashuv o‘tkazdi. Bu haqda Mirziyoyeva o‘zning rasmiy Telegram-kanalidagi sahifasi orqali ma’lum qildi.

O‘zbekiston rasmiy vakilining Yelisey saroyida bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi muloqoti ikki davlat o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy aloqalarning yuqori darajasidan dalolat beradi.

Xabarga ko‘ra, muloqot chog‘ida Saida Mirziyoyeva O‘zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomini Fransiya Prezidentiga yetkazgan.

Saida Mirziyoyeva Emmanuel Makron bilan uchrashdi: Strategik sheriklik yangi bosqichda

Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi ko‘lamli strategik hamkorlik masalalari atroflicha muhokama qilindi. Tomonlar keng ko‘lamli yo‘nalishlar, xususan, mudofaa, xavfsizlik, kibertexnologiyalar va sun’iy intellekt, shuningdek, yirik iqtisodiy va gumanitar loyihalar bo‘yicha hamkorlik istiqbollarini ko‘rib chiqdilar.

Fotosuratlarda Yelisey saroyining hashamatli intereri aks etgan bo‘lib, tillarang bezaklar va ulkan qandillar bilan bezatilgan zalda bo‘lib o‘tayotgan muzokarada samimiy muhit hukmronligini ko‘rish mumkin.

Saida Mirziyoyeva Emmanuel Makron bilan uchrashdi: Strategik sheriklik yangi bosqichda

Shuningdek, Yelisey saroyining tungi yoritilgan ko‘rinishi va tantanali qizil gilam to‘shalgan zinapoyada saf tortgan faxriy qorovul xodimlari tushgan kadrlarni ham ko‘rish mumkin, bu esa tashrifning rasmiy va yuksak darajasini tasdiqlaydi.

Mazkur uchrashuv O‘zbekiston va Fransiya o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zaro manfaatli strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanib borayotganining yana bir dalilidir.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari