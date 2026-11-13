Saida Mirziyoyeva Emmanuel Makron bilan uchrashdi: Strategik sheriklik yangi bosqichda
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Parij shahrida Fransiya Respublikasi Prezidenti Emmanuel Makron bilan uchrashuv o‘tkazdi. Bu haqda Mirziyoyeva o‘zning rasmiy Telegram-kanalidagi sahifasi orqali ma’lum qildi.
O‘zbekiston rasmiy vakilining Yelisey saroyida bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi muloqoti ikki davlat o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy aloqalarning yuqori darajasidan dalolat beradi.
Xabarga ko‘ra, muloqot chog‘ida Saida Mirziyoyeva O‘zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomini Fransiya Prezidentiga yetkazgan.
Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi ko‘lamli strategik hamkorlik masalalari atroflicha muhokama qilindi. Tomonlar keng ko‘lamli yo‘nalishlar, xususan, mudofaa, xavfsizlik, kibertexnologiyalar va sun’iy intellekt, shuningdek, yirik iqtisodiy va gumanitar loyihalar bo‘yicha hamkorlik istiqbollarini ko‘rib chiqdilar.
Fotosuratlarda Yelisey saroyining hashamatli intereri aks etgan bo‘lib, tillarang bezaklar va ulkan qandillar bilan bezatilgan zalda bo‘lib o‘tayotgan muzokarada samimiy muhit hukmronligini ko‘rish mumkin.
Shuningdek, Yelisey saroyining tungi yoritilgan ko‘rinishi va tantanali qizil gilam to‘shalgan zinapoyada saf tortgan faxriy qorovul xodimlari tushgan kadrlarni ham ko‘rish mumkin, bu esa tashrifning rasmiy va yuksak darajasini tasdiqlaydi.
Mazkur uchrashuv O‘zbekiston va Fransiya o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zaro manfaatli strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanib borayotganining yana bir dalilidir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…