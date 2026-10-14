Farg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldi

·55·Jamiyat
Farg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldi

Farg‘ona viloyatining Furqat tumanida haydovchilik guvohnomasisiz BMW boshqargan o‘smir yo‘l-transport hodisasida halok bo‘ldi. Ma’lum qilinishicha, avtomobil katta tezlikda harakatlangan va haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan.

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumotiga ko‘ra, o‘smir avval ham haydovchilik guvohnomasi yo‘qligi sababli ogohlantirilgan va unga nisbatan chora ko‘rilgan. Shunga qaramay, u yana rulga o‘tirgan.

Hodisa vaqtida avtomobil keskin burilishda boshqaruvdan chiqib, avval ogohlantirish ustuniga, keyin beton simyog‘och va daraxtga urilgan.

Mashinada bo‘lgan yo‘lovchilardan biri tezlik soatiga 100 kilometrdan oshganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, to‘qnashuvdan keyin avtomobil ag‘darilgan, o‘zi esa oynadan tashqariga chiqib ketgan.

Yo‘lovchi hodisadan so‘ng haydovchini ko‘rganida uning tashqi ko‘rinishida jiddiy jarohat sezilmaganini, biroq pulsini tekshirganda o‘smir vafot etganini anglaganini bildirgan.

Farg‘onaFurqat tumaniYo‘l-transport hodisasiYHXX
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablariSkuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablari6 oktabr 10:181 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?7 iyul 14:41Yozda tonirovka narxi 412 ming so'mga tushishi haqidagi xabarlar rad etildiYozda tonirovka narxi 412 ming so'mga tushishi haqidagi xabarlar rad etildi27 aprel 11:04Kameralar O'zbekistonda guvohnomasiz yurgan 192 haydovchini aniqladiKameralar O'zbekistonda guvohnomasiz yurgan 192 haydovchini aniqladi25 aprel 18:49“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar30 sentabr 12:57Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)5 sentabr 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?