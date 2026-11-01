Toshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida jamoat transporti uchun ajratilgan «A» yo‘laklarida noqonuniy harakatlanish va to‘xtab turish holatlariga qarshi kuchaytirilgan nazorat choralari boshlandi.
- 1 noyabrdan e’tiboran poytaxtning markaziy ko‘chalarida yo‘lovchi avtobuslarining old qismiga qoidabuzarliklarni avtomatik qayd etuvchi intellektual videokameralar o‘rnatilmoqda.
Toshkent shahrida jamoat transportining to‘siqlarsiz va belgilangan jadval asosida harakatlanishini ta’minlash maqsadida nazorat choralari yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Endilikda poytaxt yo‘llaridagi yo‘lovchi avtobuslarining old qismiga maxsus ajratilgan («A») tasmalardagi qoidabuzarliklarni harakat davomida avtomatik ravishda qayd etuvchi videokameralar o‘rnatiladi.
Bundan tashqari, 1 noyabrdan e’tiboran poytaxtning barcha markaziy ko‘chalarida jamoat transporti uchun ajratilgan yo‘laklarda yengil avtomobillarning noqonuniy harakatlanishi hamda to‘xtab turishiga qarshi kuchaytirilgan nazorat va reyd tadbirlari boshlandi.
Yangi tizim qanday ishlaydi va nimani qayd etadi?
Jamoat transportiga integratsiya qilinayotgan yangi kameralar inson omilisiz, to‘liq raqamlashgan tarzda qoidabuzarliklarni bazaga uzatib boradi:
Harakat vaqtida avtomatik fiksatsiya: Avtobusning old oynasiga o‘rnatilgan intellektual qurilmalar yo‘lakda harakatlanib borayotgan paytda avtobus yo‘liga chiqib olgan yoki yo‘lakni to‘sib qo‘ygan har qanday transport vositasini avtomatik tarzda suratga va videoga oladi;
Ma’lumotlarni yo‘l harakati xavfsizligi bazasiga yuborish: Qayd etilgan barcha foto va videomateriallar to‘g‘ridan to‘g‘ri YHXXning yagona avtomatlashtirilgan tizimiga yuboriladi va qoidabuzarlik sodir etgan haydovchiga jarima qarori rasmiylashtiriladi.
Haydovchilar nimalardan ogoh bo‘lishi kerak?
Kuchaytirilgan nazorat doirasida quyidagi holatlar qat’iy nazorat ostiga olinadi:
«A» tasmasida noqonuniy harakatlanish: Avtobus yo‘lagiga sababsiz kirib olish va undan ustunlik maqsadida foydalanish;
Yo‘lakda to‘xtash va to‘xtab turish: Avtobuslar bekati yaqinida yoki ajratilgan chiziqda avtomobilni vaqtincha bo‘lsa-da qoldirib ketish;
Bekatlarga kirishga xalaqit berish: Yo‘lovchilar chiqishi va tushishi uchun mo‘ljallangan zonalarda jamoat transportiga sun’iy to‘siq yaratish.
Mazkur chora-tadbirlar Toshkent ko‘chalaridagi tirbandlikni yumshatish va har kuni millionlab yo‘lovchilar foydalanadigan avtobuslar harakat tezligini oshirishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…