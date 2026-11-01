Toshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandi

·46·O‘zbekiston
Toshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida jamoat transporti uchun ajratilgan «A» yo‘laklarida noqonuniy harakatlanish va to‘xtab turish holatlariga qarshi kuchaytirilgan nazorat choralari boshlandi.
  • 1 noyabrdan e’tiboran poytaxtning markaziy ko‘chalarida yo‘lovchi avtobuslarining old qismiga qoidabuzarliklarni avtomatik qayd etuvchi intellektual videokameralar o‘rnatilmoqda.

Toshkent shahrida jamoat transportining to‘siqlarsiz va belgilangan jadval asosida harakatlanishini ta’minlash maqsadida nazorat choralari yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Endilikda poytaxt yo‘llaridagi yo‘lovchi avtobuslarining old qismiga maxsus ajratilgan («A») tasmalardagi qoidabuzarliklarni harakat davomida avtomatik ravishda qayd etuvchi videokameralar o‘rnatiladi.

Bundan tashqari, 1 noyabrdan e’tiboran poytaxtning barcha markaziy ko‘chalarida jamoat transporti uchun ajratilgan yo‘laklarda yengil avtomobillarning noqonuniy harakatlanishi hamda to‘xtab turishiga qarshi kuchaytirilgan nazorat va reyd tadbirlari boshlandi.

Yangi tizim qanday ishlaydi va nimani qayd etadi?

Jamoat transportiga integratsiya qilinayotgan yangi kameralar inson omilisiz, to‘liq raqamlashgan tarzda qoidabuzarliklarni bazaga uzatib boradi:

  • Harakat vaqtida avtomatik fiksatsiya: Avtobusning old oynasiga o‘rnatilgan intellektual qurilmalar yo‘lakda harakatlanib borayotgan paytda avtobus yo‘liga chiqib olgan yoki yo‘lakni to‘sib qo‘ygan har qanday transport vositasini avtomatik tarzda suratga va videoga oladi;

  • Ma’lumotlarni yo‘l harakati xavfsizligi bazasiga yuborish: Qayd etilgan barcha foto va videomateriallar to‘g‘ridan to‘g‘ri YHXXning yagona avtomatlashtirilgan tizimiga yuboriladi va qoidabuzarlik sodir etgan haydovchiga jarima qarori rasmiylashtiriladi.

Haydovchilar nimalardan ogoh bo‘lishi kerak?

Kuchaytirilgan nazorat doirasida quyidagi holatlar qat’iy nazorat ostiga olinadi:

  1. «A» tasmasida noqonuniy harakatlanish: Avtobus yo‘lagiga sababsiz kirib olish va undan ustunlik maqsadida foydalanish;

  2. Yo‘lakda to‘xtash va to‘xtab turish: Avtobuslar bekati yaqinida yoki ajratilgan chiziqda avtomobilni vaqtincha bo‘lsa-da qoldirib ketish;

  3. Bekatlarga kirishga xalaqit berish: Yo‘lovchilar chiqishi va tushishi uchun mo‘ljallangan zonalarda jamoat transportiga sun’iy to‘siq yaratish.

Mazkur chora-tadbirlar Toshkent ko‘chalaridagi tirbandlikni yumshatish va har kuni millionlab yo‘lovchilar foydalanadigan avtobuslar harakat tezligini oshirishga xizmat qiladi.

Toshkent jamoat transportiYHXXA tasmasiyo‘l harakati qoidalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldiToshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldiKecha 23:15Farg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldiFarg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldi14 oktabr 16:27Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablariSkuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablari6 oktabr 10:18Haydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydiHaydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydiBugun 11:221 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradiBugun 10:551 noyabrdan yo‘l chizig‘ini bosganlik uchun jarima yozilmaydi1 noyabrdan yo‘l chizig‘ini bosganlik uchun jarima yozilmaydiKecha 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi