Toshkentda itlarni bosib ketgan Lacetti haydovchisi jazolandi

·65·Jamiyat
Toshkentda itlarni bosib ketgan Lacetti haydovchisi jazolandi

Toshkent shahrida avtomobilda itlarni bosib ketgan Lacetti haydovchisiga nisbatan ma’muriy chora ko‘rildi. Haydovchining xatti-harakatlari aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilarning keskin noroziligiga sabab bo‘lgan.

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumotiga ko‘ra, hodisa joriy yilning 3 noyabr kuni soat 09:00 atrofida poytaxtning Temirko‘r mahallasi hududidagi ichki yo‘llardan birida sodir bo‘lgan.

Mazkur voqea yuzasidan tegishli tartibda o‘rganish ishlari olib borilib, haydovchiga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Uning xatti-harakatlari uchun qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko‘rildi.

ToshkentYHXXLacettihayvonlarga shafqatsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilarga! Jarimalar, kameralar va jarima maydoni bo‘yicha yangi tartib tasdiqlandiHaydovchilarga! Jarimalar, kameralar va jarima maydoni bo‘yicha yangi tartib tasdiqlandiBugun 22:29“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi2 noyabr 12:44Toshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandiToshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandi1 noyabr 16:29Farg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldiFarg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldi14 oktabr 16:27Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablariSkuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablari6 oktabr 10:181 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?7 iyul 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi