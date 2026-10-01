Ishli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2027-yil 1-yanvardan boshlab, 2-3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishli onalarning badal puli davlat budjeti hisobidan qoplanadi.
- Shu bilan birga, kamida 5 yil ish stajiga ega bo‘lgan bog‘cha tarbiyachilari va tarbiyachi yordamchilari uchun oliy ma’lumot olish muddati 4 yildan 3 yilga qisqartiriladi.
- Ushbu chora-tadbirlar onalarning ish bilan bandligini oshirish va maktabgacha ta’lim tizimidagi kadrlar salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan.
O‘zbekistonda ishli onalar va maktabgacha ta’lim tizimida mehnat qilayotgan tarbiyachilar uchun yangi imkoniyatlar e’lon qilindi. 2027 yil 1 yanvardan 2–3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishli onalarning badal puli budjet hisobidan qoplanadi.
Shu bilan birga, bog‘cha tarbiyachilari uchun oliy ma’lumot olish jarayoni ham yengillashtiriladi: kelgusi o‘quv yilidan pedagogika oliygohlarida ularning o‘qish muddati 4 yildan 3 yilga qisqartiriladi. Eng e’tiborlisi, bu imkoniyatdan bog‘chada kamida 5 yil ishlagan tarbiyachi yordamchilari ham foydalanishi mumkin.
Ishli onalarning bog‘cha to‘lovi budjetdan qoplanadi
Yangi tartib ko‘plab ishli onalar uchun muhim yangilik bo‘lishi mumkin.
2027 yil 1 yanvardan 2–3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishli onalarning bog‘cha badali budjet hisobidan qoplab beriladi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev bu qarorni ayollarning mehnat qilishi va oila daromadini oshirishiga qo‘shimcha sharoit yaratish nuqtayi nazaridan izohlagan.
«Ayollar ishli bo‘lsa, oilaga qo‘shimcha daromad kiradi, bolalarning bilim olishiga ko‘proq sharoit yaratiladi», — dedi Prezident.
Shu tariqa, yangi mexanizm bir vaqtning o‘zida ikki masalaga — onalarning ish bilan bandligi va kichik yoshdagi bolalarni maktabgacha ta’limga jalb etishga qaratilmoqda.
Tarbiyachilar uchun 4 yillik o‘qish 3 yilga tushiriladi
Yangiliklar faqat ota-onalar bilan cheklanmaydi.
Bog‘cha tarbiyachilariga ishlab turib oliy ma’lumot olish imkoniyati yaratilgan. Joriy yilda 7 ming nafar tarbiyachi oliygohga kirgan bo‘lib, ular haftasiga besh kun ishlab, bir kun o‘qish imkoniyatidan foydalanmoqda.
Endi bu tizimda yana bir muhim o‘zgarish bo‘ladi.
Kelgusi o‘quv yilidan pedagogika oliygohlarida tarbiyachilar uchun o‘qish muddati 4 yildan 3 yilga qisqartiriladi.
Prezident bu qarorni mutaxassislar bilan o‘rganish va tahlillar natijasida qabul qilinganini ta’kidladi.
«Juda ko‘p o‘rgandik, izlandik, ekspertlar bilan xulosa qildik. Bir yil umri bekorga o‘tyapti. Uch yilda ham bemalol o‘qitsa bo‘lar ekan», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Tarbiyachi yordamchilari ham o‘qish imkoniyatiga ega bo‘ladi
Yangi imkoniyatning yana bir muhim jihati bor.
Bog‘chada kamida 5 yil ishlagan tarbiyachi yordamchilari ham qisqartirilgan o‘qish muddati asosida pedagogika oliygohida tahsil olish imkoniyatidan foydalanishi mumkin.
Bu maktabgacha ta’lim tizimida yillar davomida ishlab, tajriba orttirgan, ammo oliy ma’lumotga ega bo‘lmagan xodimlar uchun muhim imkoniyat sifatida ko‘rilmoqda.
Bog‘chalarda ta’lim tizimi ham o‘zgarmoqda
Tarbiyachilar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar maktabgacha ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha kengroq islohotlarning bir qismi hisoblanadi.
Avvalroq maktabgacha ta’lim tizimida o‘yinga asoslangan ta’lim modelini joriy etish, xalqaro tajribalar asosida o‘quv dasturlarini takomillashtirish va pedagoglarning malakasini oshirish bo‘yicha choralar belgilangan edi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 180 ming nafar tarbiyachi va pedagog yangi metodika bo‘yicha o‘qitilmoqda. O‘yin orqali ta’lim berishga qaratilgan dastur esa hozircha bog‘chalarning bir qismida amal qilmoqda va uni kengaytirish rejalashtirilgan.
O‘zgarishlarning asosiy maqsadi — oila va bog‘cha tizimiga qo‘shimcha sharoit yaratish
Yangi choralarning bir tomonida ishli onalar uchun moliyaviy yengillik bo‘lsa, ikkinchi tomonida bog‘cha xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirish maqsadi turibdi.
2027 yildan 2–3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishli onalar uchun badal pulining budjetdan qoplanishi oilalar xarajatlariga ta’sir qiladi. Tarbiyachilar va 5 yillik tajribaga ega yordamchilar uchun oliy ma’lumot olish muddatining qisqarishi esa tizimdagi kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan.
Eng muhimi, yangi imkoniyatlar onaga ishlash, bolaga bog‘chaga qatnashi, tarbiyachiga esa kasbiy ta’lim olish uchun qo‘shimcha sharoit yaratishni ko‘zda tutmoqda.
Shu jihatdan, 2027 yildan boshlanishi rejalashtirilgan o‘zgarishlar maktabgacha ta’lim sohasida ham oila, ham xodimlar uchun yangi bosqichni boshlashi kutilmoqda.
Izohlar 0
…