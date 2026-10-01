Ishli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyat

·20·O‘zbekiston
Ishli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2027-yil 1-yanvardan boshlab, 2-3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishli onalarning badal puli davlat budjeti hisobidan qoplanadi.
  • Shu bilan birga, kamida 5 yil ish stajiga ega bo‘lgan bog‘cha tarbiyachilari va tarbiyachi yordamchilari uchun oliy ma’lumot olish muddati 4 yildan 3 yilga qisqartiriladi.
  • Ushbu chora-tadbirlar onalarning ish bilan bandligini oshirish va maktabgacha ta’lim tizimidagi kadrlar salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan.

O‘zbekistonda ishli onalar va maktabgacha ta’lim tizimida mehnat qilayotgan tarbiyachilar uchun yangi imkoniyatlar e’lon qilindi. 2027 yil 1 yanvardan 2–3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishli onalarning badal puli budjet hisobidan qoplanadi.

Shu bilan birga, bog‘cha tarbiyachilari uchun oliy ma’lumot olish jarayoni ham yengillashtiriladi: kelgusi o‘quv yilidan pedagogika oliygohlarida ularning o‘qish muddati 4 yildan 3 yilga qisqartiriladi. Eng e’tiborlisi, bu imkoniyatdan bog‘chada kamida 5 yil ishlagan tarbiyachi yordamchilari ham foydalanishi mumkin.

Ishli onalarning bog‘cha to‘lovi budjetdan qoplanadi

Yangi tartib ko‘plab ishli onalar uchun muhim yangilik bo‘lishi mumkin.

2027 yil 1 yanvardan 2–3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishli onalarning bog‘cha badali budjet hisobidan qoplab beriladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev bu qarorni ayollarning mehnat qilishi va oila daromadini oshirishiga qo‘shimcha sharoit yaratish nuqtayi nazaridan izohlagan.

«Ayollar ishli bo‘lsa, oilaga qo‘shimcha daromad kiradi, bolalarning bilim olishiga ko‘proq sharoit yaratiladi», — dedi Prezident.

Shu tariqa, yangi mexanizm bir vaqtning o‘zida ikki masalaga — onalarning ish bilan bandligi va kichik yoshdagi bolalarni maktabgacha ta’limga jalb etishga qaratilmoqda.

Tarbiyachilar uchun 4 yillik o‘qish 3 yilga tushiriladi

Yangiliklar faqat ota-onalar bilan cheklanmaydi.

Bog‘cha tarbiyachilariga ishlab turib oliy ma’lumot olish imkoniyati yaratilgan. Joriy yilda 7 ming nafar tarbiyachi oliygohga kirgan bo‘lib, ular haftasiga besh kun ishlab, bir kun o‘qish imkoniyatidan foydalanmoqda.

Endi bu tizimda yana bir muhim o‘zgarish bo‘ladi.

Kelgusi o‘quv yilidan pedagogika oliygohlarida tarbiyachilar uchun o‘qish muddati 4 yildan 3 yilga qisqartiriladi.

Prezident bu qarorni mutaxassislar bilan o‘rganish va tahlillar natijasida qabul qilinganini ta’kidladi.

«Juda ko‘p o‘rgandik, izlandik, ekspertlar bilan xulosa qildik. Bir yil umri bekorga o‘tyapti. Uch yilda ham bemalol o‘qitsa bo‘lar ekan», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Tarbiyachi yordamchilari ham o‘qish imkoniyatiga ega bo‘ladi

Yangi imkoniyatning yana bir muhim jihati bor.

Bog‘chada kamida 5 yil ishlagan tarbiyachi yordamchilari ham qisqartirilgan o‘qish muddati asosida pedagogika oliygohida tahsil olish imkoniyatidan foydalanishi mumkin.

Bu maktabgacha ta’lim tizimida yillar davomida ishlab, tajriba orttirgan, ammo oliy ma’lumotga ega bo‘lmagan xodimlar uchun muhim imkoniyat sifatida ko‘rilmoqda.

Bog‘chalarda ta’lim tizimi ham o‘zgarmoqda

Tarbiyachilar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar maktabgacha ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha kengroq islohotlarning bir qismi hisoblanadi.

Avvalroq maktabgacha ta’lim tizimida o‘yinga asoslangan ta’lim modelini joriy etish, xalqaro tajribalar asosida o‘quv dasturlarini takomillashtirish va pedagoglarning malakasini oshirish bo‘yicha choralar belgilangan edi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 180 ming nafar tarbiyachi va pedagog yangi metodika bo‘yicha o‘qitilmoqda. O‘yin orqali ta’lim berishga qaratilgan dastur esa hozircha bog‘chalarning bir qismida amal qilmoqda va uni kengaytirish rejalashtirilgan.

O‘zgarishlarning asosiy maqsadi — oila va bog‘cha tizimiga qo‘shimcha sharoit yaratish

Yangi choralarning bir tomonida ishli onalar uchun moliyaviy yengillik bo‘lsa, ikkinchi tomonida bog‘cha xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirish maqsadi turibdi.

2027 yildan 2–3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishli onalar uchun badal pulining budjetdan qoplanishi oilalar xarajatlariga ta’sir qiladi. Tarbiyachilar va 5 yillik tajribaga ega yordamchilar uchun oliy ma’lumot olish muddatining qisqarishi esa tizimdagi kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan.

Eng muhimi, yangi imkoniyatlar onaga ishlash, bolaga bog‘chaga qatnashi, tarbiyachiga esa kasbiy ta’lim olish uchun qo‘shimcha sharoit yaratishni ko‘zda tutmoqda.

Shu jihatdan, 2027 yildan boshlanishi rejalashtirilgan o‘zgarishlar maktabgacha ta’lim sohasida ham oila, ham xodimlar uchun yangi bosqichni boshlashi kutilmoqda.

Shavkat MirziyoyevIshli onalarBog‘cha tarbiyachilariBadal puli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradiTadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradi9 sentabr 22:501 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!27 avgust 16:39Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildi5 sentabr 11:411 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?Bugun 10:31Toshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkinToshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkin9 sentabr 21:27Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiPrezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdi16 iyul 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi