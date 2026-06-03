Tomas Tuxel JCh-2026 uchun Gordonni Rashforddan ustun koʻrishi kerak
Markus Rashford Kataloniyaga Manchester Yunayted jamoasidan ijara asosida oʻtganidan soʻng, uning Barselona mashgʻulotlaridagi ilk qadamlari biroz kulgili holatlar bilan boshlandi. Yosh yulduz Lamine Yamal Rashfordning ispan tilida gapirishga boʻlgan muvaffaqiyatsiz urinishidan soʻng oʻzini kulgidan toʻxtata olmadi. Biroq, Barselona safiga kelib qoʻshilgan yana bir ingliz, Entoni Gordon oʻzining deyarli ravon ispanchasi bilan matbuot anjumanida barchani hayratda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gordonning Nyukasl jamoasidan Kamp Nouga oʻtishi ham qimmat, ham kutilmagan transfer boʻldi. Bavariya bilan raqobatda gʻolib chiqqan Barselona ushbu transfer uchun 80 million yevro sarfladi. Bu holat Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan chap qanot hujumchisi borasidagi tanlovini yanada qiziqarli qilib qoʻydi. Endilikda Tomas Tuxel Yangi Zelandiya va Kosta-Rikaga qarshi oʻyinlarda Gordon va Rashford oʻrtasida tanlov qilishi kerak boʻladi.
Rashford hozircha favoritdek koʻrinishi mumkin. Uning oʻyini koʻzga yoqimli va u Angliya uchun muhim gollarni, jumladan, 2022-yilgi Jahon chempionatida uchta gol urishga ulgurgan. U oʻz kunida yuqori darajadagi hujumchi ekanligini isbotlagan. Ammo Gordon Tuxel tizimi uchun ancha mosroq tanlov boʻlishi mumkin. U Rashford kabi koʻp gol urmasligi yoki toʻp bilan juda nafis harakat qilmasligi mumkin, biroq uning ishchanlik qobiliyati va taktik intizomi Tuxelning uslubiga toʻliq mos keladi.
Rashfordning Manchester Yunayteddagi faoliyati Ruben Amorim bilan kelishmovchilikdan soʻng pasayishni boshlagan edi. U oʻzini yangi chorlovga tayyorligini bildirib, Barselona safiga qoʻshildi. Hansi Flik qoʻl ostida u 14 ta gol va 11 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoaning La Liga chempionligiga katta hissa qoʻshdi. Shunga qaramay, Angliya terma jamoasining 60 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyish yoʻlida Gordonning jamoaviy oʻyinga moslashuvchanligi Tuxel uchun hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda.
…