Tomas Tuxel JCh-2026 uchun Gordonni Rashforddan ustun koʻrishi kerak

·91·Sport
Tomas Tuxel JCh-2026 uchun Gordonni Rashforddan ustun koʻrishi kerak

Markus Rashford Kataloniyaga Manchester Yunayted jamoasidan ijara asosida oʻtganidan soʻng, uning Barselona mashgʻulotlaridagi ilk qadamlari biroz kulgili holatlar bilan boshlandi. Yosh yulduz Lamine Yamal Rashfordning ispan tilida gapirishga boʻlgan muvaffaqiyatsiz urinishidan soʻng oʻzini kulgidan toʻxtata olmadi. Biroq, Barselona safiga kelib qoʻshilgan yana bir ingliz, Entoni Gordon oʻzining deyarli ravon ispanchasi bilan matbuot anjumanida barchani hayratda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gordonning Nyukasl jamoasidan Kamp Nouga oʻtishi ham qimmat, ham kutilmagan transfer boʻldi. Bavariya bilan raqobatda gʻolib chiqqan Barselona ushbu transfer uchun 80 million yevro sarfladi. Bu holat Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan chap qanot hujumchisi borasidagi tanlovini yanada qiziqarli qilib qoʻydi. Endilikda Tomas Tuxel Yangi Zelandiya va Kosta-Rikaga qarshi oʻyinlarda Gordon va Rashford oʻrtasida tanlov qilishi kerak boʻladi.

Rashford hozircha favoritdek koʻrinishi mumkin. Uning oʻyini koʻzga yoqimli va u Angliya uchun muhim gollarni, jumladan, 2022-yilgi Jahon chempionatida uchta gol urishga ulgurgan. U oʻz kunida yuqori darajadagi hujumchi ekanligini isbotlagan. Ammo Gordon Tuxel tizimi uchun ancha mosroq tanlov boʻlishi mumkin. U Rashford kabi koʻp gol urmasligi yoki toʻp bilan juda nafis harakat qilmasligi mumkin, biroq uning ishchanlik qobiliyati va taktik intizomi Tuxelning uslubiga toʻliq mos keladi.

Rashfordning Manchester Yunayteddagi faoliyati Ruben Amorim bilan kelishmovchilikdan soʻng pasayishni boshlagan edi. U oʻzini yangi chorlovga tayyorligini bildirib, Barselona safiga qoʻshildi. Hansi Flik qoʻl ostida u 14 ta gol va 11 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoaning La Liga chempionligiga katta hissa qoʻshdi. Shunga qaramay, Angliya terma jamoasining 60 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyish yoʻlida Gordonning jamoaviy oʻyinga moslashuvchanligi Tuxel uchun hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda.

BarselonaAngliyaTomas TuxelMarkus RashfordEntoni Gordon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi