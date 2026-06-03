Florentino Peres "Real"ning yangi transferini e’lon qilmoqchi
Madridning “Real” klubi atrofida yana katta transfer intrigasi paydo bo‘ldi. Klub prezidentligiga nomzod Florentino Peres ertaga “Qirollik klubi”ning keyingi mavsum uchun ilk yirik xaridini rasman e’lon qilishini ma’lum qildi.
Peresning bu bayonoti madridlik muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Chunki “Real” nomi va Florentino Peres transfer bozorida yonma-yon tilga olinsa, odatda oddiy xarid emas, balki futbol olamini larzaga soladigan kelishuv haqida gap ketadi. Madridda bu serial boshlansa, transfer bozori ham uyg‘onib ketadi.
El Español nashriga bergan intervyusida Peres o‘zining sport loyihasi haqida ham ochiq gapirdi. Uning ta’kidlashicha, “Real” doimo eng kuchli futbolchilarga ega bo‘lishi va g‘alaba qozonishda davom etishi kerak.
“Shu payshanba kuni men “Real”ning keyingi mavsum uchun birinchi shov-shuvli transferini e’lon qilaman. Mening sport loyiham nima ekanligini hamma biladi: tarkibda eng yaxshi o‘yinchilarga ega bo‘lish va g‘alaba qozonishda davom etish”, — dedi Peres.
Bu so‘zlar Florentino Peresning klub boshqaruvidagi asosiy falsafasini yana bir bor eslatadi. U “Real”ni faqat kuchli jamoa sifatida emas, balki dunyo futboli markazida turadigan, eng katta yulduzlarni o‘ziga jalb qiladigan va har mavsum eng yuqori sovrinlar uchun kurashadigan klub sifatida ko‘radi.
Peres davrida “Real” ko‘plab mashhur transferlar bilan tarixga kirgan. Uning nomi “galaktikos” siyosati, dunyo yulduzlarini Madridga olib kelish va klub brendini butun sayyora bo‘ylab yanada kuchaytirish bilan bog‘liq. Shu sababli uning “shov-shuvli transfer” haqidagi gapi muxlislar uchun oddiy xabar emas, balki katta kutish signali bo‘ldi.
Hozircha yangi futbolchining nomi ma’lum qilinmagan. Ammo Peresning bayonotidan kelib chiqib, bu xarid klubning keyingi mavsumdagi sport loyihasida muhim o‘rin tutishi kutilmoqda. “Real” kabi jamoada har bir yirik transfer faqat tarkibni kuchaytirish emas, balki raqiblarga yuborilgan ochiq signal ham hisoblanadi.
Madrid klubi har doim bir maqsad bilan yashaydi — g‘alaba qozonish. Chempionlar ligasi, La Liga, klublar o‘rtasidagi jahon chempionati yoki boshqa turnir bo‘ladimi, “Real” uchun ikkinchi darajali maqsad yo‘q. Peresning “eng yaxshi o‘yinchilarga ega bo‘lish va g‘alaba qozonishda davom etish” haqidagi so‘zlari ham aynan shu mentalitetni aks ettiradi.
Florentino Peres 2009 yildan buyon “Real”ni boshqarib kelmoqda. Bundan avval u 2000 yildan 2006 yilgacha ham klub prezidenti lavozimida ishlagan. Uning har ikki davri ham katta transferlar, yirik sport loyihalari va klubning global nufuzini oshirish bilan esda qolgan.
Peres uchun yangi saylov oldidan bunday bayonot siyosiy va sport nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. U muxlislarga o‘zining rejasi avvalgidek katta ekanini, “Real” eng yuqori maqsadlardan voz kechmasligini va klub yana transfer bozorida asosiy figuralardan biri bo‘lishini ko‘rsatmoqda.
Endi barcha e’tibor payshanba kuniga qaratilgan. Kim “Real”ning yangi shov-shuvli transferi bo‘ladi? Bu savol muxlislar, jurnalistlar va butun futbol jamoatchiligi orasida asosiy mavzulardan biriga aylanishi aniq.
Bir narsa aniq: Florentino Peres bunday gapni behuda aytmaydi. Agar u “birinchi shov-shuvli transfer”ni e’lon qilishini aytgan bo‘lsa, demak Madridda yana katta xabar tayyor. “Real” esa yangi mavsum oldidan yana o‘zining odatiy maqomini eslatmoqda — bu klub faqat ishtirok etish uchun emas, g‘alaba qozonish uchun yashaydi.
…