Chelsi afsonasi Bobby Tambling 84 yoshida vafot etdi

·70·Sport
Chelsi afsonasi Bobby Tambling 84 yoshida vafot etdi
Audio versiyasi

Londonning Chelsi klubi oʻz tarixidagi eng buyuk hujumchilardan biri Bobby Tambling vafot etgani munosabati bilan motam eʻlon qildi. Stamford Bridge afsonasi va Angliya terma jamoasining sobiq aʻzosi 84 yoshida hayotdan koʻz yumdi. U deyarli yarim asr davomida klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurar unvonini oʻzida saqlab kelgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tambling 1960-yillarda Chelsi jamoasining asosiy yulduzi va ramziy figurasiga aylangan. U klub safida jami 370 ta oʻyinda maydonga tushib, 202 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Bu rekord faqatgina 2013-yilga kelib Frank Lampard tomonidan yangilangan edi. Biroq, Tambling hamon 164 ta gol bilan klubning ichki chempionatdagi eng yaxshi toʻpurari boʻlib qolmoqda.

Klub rasmiy bayonotida shunday deyiladi: "Chelsi futbol klubi Bobby Tamblingning vafoti bilan oʻzining eng afsonaviy oʻyinchilaridan birini yoʻqotganini chuqur qaygʻu bilan maʻlum qiladi". Maʻlumotlarga koʻra, sobiq hujumchi soʻnggi yillarda demensiya kasalligidan aziyat chekib kelayotgan edi.

Bobby Tambling 1959-yilda 17 yoshida Vest Xemga qarshi debyut oʻyinidayoq gol urib, oʻzining yorqin faoliyatini boshlagan. U 1965-yilda Liga kubogi finalida Lester Siti darvozasini ishgʻol qilib, jamoasi bilan chempionlikni qoʻlga kiritgan. Shuningdek, u 1966-yilda Aston Villaga qarshi oʻyinda 5 ta gol urib, klubning oʻziga xos rekordini oʻrnatgan edi.

Frank Lampard oʻzining avtobiografiyasida Tambling haqida gapirar ekan, uni haqiqiy jentlmen va klub elchisi deb atagan edi. Tambling nafaqat klub darajasida, balki Angliya terma jamoasida ham oʻynab, Fransiya darvozasiga gol urishga muvaffaq boʻlgan. U oʻzining kamtarligi va yuksak mahorati bilan futbol olamida katta hurmat qozongan edi.

ChelsiBobby TamblingAngliyaFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi