Chelsi afsonasi Bobby Tambling 84 yoshida vafot etdi
Londonning Chelsi klubi oʻz tarixidagi eng buyuk hujumchilardan biri Bobby Tambling vafot etgani munosabati bilan motam eʻlon qildi. Stamford Bridge afsonasi va Angliya terma jamoasining sobiq aʻzosi 84 yoshida hayotdan koʻz yumdi. U deyarli yarim asr davomida klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurar unvonini oʻzida saqlab kelgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tambling 1960-yillarda Chelsi jamoasining asosiy yulduzi va ramziy figurasiga aylangan. U klub safida jami 370 ta oʻyinda maydonga tushib, 202 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Bu rekord faqatgina 2013-yilga kelib Frank Lampard tomonidan yangilangan edi. Biroq, Tambling hamon 164 ta gol bilan klubning ichki chempionatdagi eng yaxshi toʻpurari boʻlib qolmoqda.
Klub rasmiy bayonotida shunday deyiladi: "Chelsi futbol klubi Bobby Tamblingning vafoti bilan oʻzining eng afsonaviy oʻyinchilaridan birini yoʻqotganini chuqur qaygʻu bilan maʻlum qiladi". Maʻlumotlarga koʻra, sobiq hujumchi soʻnggi yillarda demensiya kasalligidan aziyat chekib kelayotgan edi.
Bobby Tambling 1959-yilda 17 yoshida Vest Xemga qarshi debyut oʻyinidayoq gol urib, oʻzining yorqin faoliyatini boshlagan. U 1965-yilda Liga kubogi finalida Lester Siti darvozasini ishgʻol qilib, jamoasi bilan chempionlikni qoʻlga kiritgan. Shuningdek, u 1966-yilda Aston Villaga qarshi oʻyinda 5 ta gol urib, klubning oʻziga xos rekordini oʻrnatgan edi.
Frank Lampard oʻzining avtobiografiyasida Tambling haqida gapirar ekan, uni haqiqiy jentlmen va klub elchisi deb atagan edi. Tambling nafaqat klub darajasida, balki Angliya terma jamoasida ham oʻynab, Fransiya darvozasiga gol urishga muvaffaq boʻlgan. U oʻzining kamtarligi va yuksak mahorati bilan futbol olamida katta hurmat qozongan edi.
…