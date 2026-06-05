Jahon chempionati Superliga klublari uchun qancha daromad keltiradi?

·36·Sport
Jahon chempionati Superliga klublari uchun qancha daromad keltiradi?

Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo‘lib o‘tadigan 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qolar ekan, musobaqaning nafaqat sport, balki moliyaviy jozibadorligi ham jamoatchilik e’tiborida turibdi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) bu yilgi mundial uchun misli ko‘rilmagan darajada ulkan budjet va rag‘batlantirish mablag‘lari ajratgani ma’lum bo‘ldi.

Eng quvonarlisi, FIFA tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dasturga ko‘ra, dunyo birinchiligida qatnashadigan futbolchilarning o‘zlari faoliyat yuritadigan klublariga ham katta miqdorda kompensatsiya pullari to‘lab beriladi. Rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, har bir o‘yinchining musobaqada bo‘lib turgan har bir kuni uchun uning klubiga 11 ming dollardan naqd mablag‘ o‘tkaziladi. Okean ortiga ilk bor tashrif buyurayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari tufayli mahalliy Superliga klublarimiz ham ushbu yirik moliyaviy pirogga sherik bo‘lishmoqda.

"Paxtakor" — FIFA bonuslari bo‘yicha mutlaq yetakchi

Yaqindagina milliy terma jamoamizning Jahon chempionati uchun 26 nafar futbolchidan iborat yakuniy rasmiy qaydnomasi e’lon qilingan edi. Mazkur ro‘yxatni sinchiklab tahlil qilsak, ularning naqd 15 nafari ichki chempionatimizda — Superliga klublarida to‘p surishini ko‘rishimiz mumkin.

Mahalliy jamoalar orasida bosh jamoaga eng ko‘p o‘yinchi yetkazib bergan klub — Toshkentning “Paxtakor” jamoasi bo‘ldi. "Sherlar" lageridan mundialga jami 5 nafar charm to‘p ustasi yo‘l olmoqda. E’tiborlisi, ularning to‘rt nafari O‘zbekiston, bir nafari esa Iroq terma jamoasi sharafini himoya qiladi:

  • Xojiakbar Alijonov

  • Sherzod Nasrullayev

  • Akmal Mozgovoy

  • Doston Hamdamov

  • Zayd Tahsin (Iroq milliy terma jamoasi vakili)

Musobaqaning guruh bosqich bahslari joriy yilning 11 iyunidan to 27 iyuniga qadar davom etishini inobatga olsak, ushbu 17 kunlik rasmiy muddat ichida "Paxtakor" klubi FIFAdan taxminan 1 million 485 ming dollar hajmidagi benihoya yirik daromadni naqd qiladi.

Qolgan jamoalarimizning kafolatlangan ehtimoliy daromadlari

Terma jamoaga futbolchi bergan boshqa Superliga va Pro-liga vakillari ham guruh bosqichining o‘zidan yaxshigina moliyaviy ko‘mak olishadi. Bu mablag‘lar klublar infratuzilmasini yaxshilash va yangi transferlar uchun ajoyib manbadir:

Milliy jamoaga chaqirilgan futbolchilar soni

Klub nomi

Faqat guruh bosqichi uchun kafolatlangan mablag‘

1

🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 3 nafar futbolchi

"Neftchi" (Farg‘ona)

💰 891 000 $

2

🏃‍♂️🏃‍♂️ 2 nafar futbolchi

"Nasaf" (Qarshi)

💰 594 000 $

3

🏃‍♂️🏃‍♂️ 2 nafar futbolchi

"Dinamo" (Samarqand)

💰 594 000 $

4

🏃‍♂️ 1 nafar futbolchi

"Navbahor" (Namangan)

💰 297 000 $

5

🏃‍♂️ 1 nafar futbolchi

"Buxoro" (Buxoro)

💰 297 000 $

6

🏃‍♂️ 1 nafar futbolchi

"Surxon" (Termiz)

💰 297 000 $

Pley-off bosqichi — daromadlarning ikki barobar ortishi

Yuqorida hisoblab chiqilgan millionlab dollarlik mablag‘lar hali chegara emas. Agar Fabio Kannavaro shogirdlari yoki Iroq terma jamoasi guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, pley-off (nimchorak final va undan keyingi) bosqichlariga yo‘llanma olishsa, futbolchilarning turnirdagi ishtirok kunlari uzayadi. Bu esa o‘z-o‘zidan yuqorida ko‘rsatilgan pul summalarining yanada geometrik tarzda ortishini ta’minlaydi.

Zamin sharhi: 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zbek futboli uchun nafaqat tarixiy sport cho‘qqisi, balki milliy klublarimiz budjetini sezilarli darajada boyitadigan o‘ta serdaromad biznes loyihasiga ham aylanmoqda. FIFAdan keladigan bu millionlab dollarlik investitsiyalar klublarimiz akademiyalarini rivojlantirish va o‘zbek futboli poydevorini mustahkamlash uchun beqiyos imkoniyatdir. Terma jamoamizga AQSH maydonlarida uzoqroq qolish va yanada ko‘proq g‘alaba qozonish yor bo‘lishini tilaymiz!

Jahon chempionati kundaligi, milliy terma jamoamizning okean ortidagi sarguzashtlari va futbol olamining eng eksklyuziv moliyaviy insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Amerika Qoʻshma ShtatlariKanadaMeksikaXalqaro futbol federatsiyasiOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi