Jahon chempionati Superliga klublari uchun qancha daromad keltiradi?
Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo‘lib o‘tadigan 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qolar ekan, musobaqaning nafaqat sport, balki moliyaviy jozibadorligi ham jamoatchilik e’tiborida turibdi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) bu yilgi mundial uchun misli ko‘rilmagan darajada ulkan budjet va rag‘batlantirish mablag‘lari ajratgani ma’lum bo‘ldi.
Eng quvonarlisi, FIFA tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dasturga ko‘ra, dunyo birinchiligida qatnashadigan futbolchilarning o‘zlari faoliyat yuritadigan klublariga ham katta miqdorda kompensatsiya pullari to‘lab beriladi. Rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, har bir o‘yinchining musobaqada bo‘lib turgan har bir kuni uchun uning klubiga 11 ming dollardan naqd mablag‘ o‘tkaziladi. Okean ortiga ilk bor tashrif buyurayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari tufayli mahalliy Superliga klublarimiz ham ushbu yirik moliyaviy pirogga sherik bo‘lishmoqda.
"Paxtakor" — FIFA bonuslari bo‘yicha mutlaq yetakchi
Yaqindagina milliy terma jamoamizning Jahon chempionati uchun 26 nafar futbolchidan iborat yakuniy rasmiy qaydnomasi e’lon qilingan edi. Mazkur ro‘yxatni sinchiklab tahlil qilsak, ularning naqd 15 nafari ichki chempionatimizda — Superliga klublarida to‘p surishini ko‘rishimiz mumkin.
Mahalliy jamoalar orasida bosh jamoaga eng ko‘p o‘yinchi yetkazib bergan klub — Toshkentning “Paxtakor” jamoasi bo‘ldi. "Sherlar" lageridan mundialga jami 5 nafar charm to‘p ustasi yo‘l olmoqda. E’tiborlisi, ularning to‘rt nafari O‘zbekiston, bir nafari esa Iroq terma jamoasi sharafini himoya qiladi:
Xojiakbar Alijonov
Sherzod Nasrullayev
Akmal Mozgovoy
Doston Hamdamov
Zayd Tahsin (Iroq milliy terma jamoasi vakili)
Musobaqaning guruh bosqich bahslari joriy yilning 11 iyunidan to 27 iyuniga qadar davom etishini inobatga olsak, ushbu 17 kunlik rasmiy muddat ichida "Paxtakor" klubi FIFAdan taxminan 1 million 485 ming dollar hajmidagi benihoya yirik daromadni naqd qiladi.
Qolgan jamoalarimizning kafolatlangan ehtimoliy daromadlari
Terma jamoaga futbolchi bergan boshqa Superliga va Pro-liga vakillari ham guruh bosqichining o‘zidan yaxshigina moliyaviy ko‘mak olishadi. Bu mablag‘lar klublar infratuzilmasini yaxshilash va yangi transferlar uchun ajoyib manbadir:
№
Milliy jamoaga chaqirilgan futbolchilar soni
Klub nomi
Faqat guruh bosqichi uchun kafolatlangan mablag‘
1
🏃♂️🏃♂️🏃♂️ 3 nafar futbolchi
"Neftchi" (Farg‘ona)
💰 891 000 $
2
🏃♂️🏃♂️ 2 nafar futbolchi
"Nasaf" (Qarshi)
💰 594 000 $
3
🏃♂️🏃♂️ 2 nafar futbolchi
"Dinamo" (Samarqand)
💰 594 000 $
4
🏃♂️ 1 nafar futbolchi
"Navbahor" (Namangan)
💰 297 000 $
5
🏃♂️ 1 nafar futbolchi
"Buxoro" (Buxoro)
💰 297 000 $
6
🏃♂️ 1 nafar futbolchi
"Surxon" (Termiz)
💰 297 000 $
Pley-off bosqichi — daromadlarning ikki barobar ortishi
Yuqorida hisoblab chiqilgan millionlab dollarlik mablag‘lar hali chegara emas. Agar Fabio Kannavaro shogirdlari yoki Iroq terma jamoasi guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, pley-off (nimchorak final va undan keyingi) bosqichlariga yo‘llanma olishsa, futbolchilarning turnirdagi ishtirok kunlari uzayadi. Bu esa o‘z-o‘zidan yuqorida ko‘rsatilgan pul summalarining yanada geometrik tarzda ortishini ta’minlaydi.
Zamin sharhi: 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zbek futboli uchun nafaqat tarixiy sport cho‘qqisi, balki milliy klublarimiz budjetini sezilarli darajada boyitadigan o‘ta serdaromad biznes loyihasiga ham aylanmoqda. FIFAdan keladigan bu millionlab dollarlik investitsiyalar klublarimiz akademiyalarini rivojlantirish va o‘zbek futboli poydevorini mustahkamlash uchun beqiyos imkoniyatdir. Terma jamoamizga AQSH maydonlarida uzoqroq qolish va yanada ko‘proq g‘alaba qozonish yor bo‘lishini tilaymiz!
Jahon chempionati kundaligi, milliy terma jamoamizning okean ortidagi sarguzashtlari va futbol olamining eng eksklyuziv moliyaviy insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…