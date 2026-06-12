«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi

·57·Sport
«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi

Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi ochilishi bilan Premer-liga grandlari o‘rtasidagi raqobat maydondan tashqariga ko‘chdi. Joriy mavsumdagi shiddatli bahslardan so‘ng, jamoalar tarkibni yanada mustahkamlash harakatiga tushib qolishgan. Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashri tarqatgan shov-shuvli xabarlarga ko‘ra, Londonning «Chelsi» klubi o‘ng qanot himoyachisi Malo Gusto faoliyatini Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» safida davom ettirishi mumkin.

Manbaning ta’kidlashicha, «shaharliklar» rahbariyati allaqachon londonliklarga fransiyalik iqtidor egasining transferi bo‘yicha rasmiy so‘rov yuborib, muzokaralarning dastlabki bosqichini boshlab yuborishgan.

Manchesterliklarning transferdan ko‘zlagan maqsadi

«Manchester Siti» klubining yangi taktik rejalariga ko‘ra, jamoa mudofaasining o‘ng qanotini yanada uchqur, tezkor va jismonan baquvvat futbolchi bilan kuchaytirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Ayni paytda 23 yoshni qarshilagan Malo Gusto esa «aristokratlar» tarkibidagi o‘ta kuchli ichki raqobat sababli o‘ziga mos yangi chaqiriqlarni qabul qilishga, ya’ni jamoasini o‘zgartirishga tayyor futbolchilar ro‘yxatiga kiradi. Manchester klubi skautlari londonliklar lageridagi ushbu vaziyatni anchadan beri sinchkovlik va katta qiziqish bilan kuzatib kelishmoqda.

Iqtidorli fransuz himoyachisining o‘tgan mavsumdagi sermahsulligi va ayni paytdagi transfer ko‘rsatkichlari bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi

Joriy klubi

Mavsumdagi o‘yinlari

Urgan gollari / Assistlari

Amaldagi shartnomasi

Bozor qiymati

Malo Gusto

«Chelsi» (London)

49 ta uchrashuv

3 ta gol / 5 ta golli uzatma

2030 yil yozigacha

35 million yevro

Shartnoma muddati va moliyaviy holat

Malo Gusto yakuniga yetgan 2025/26 yilgi mavsum davomida «Chelsi» libosida barqaror o‘yin namoyish etib, jami 49 ta rasmiy bahsda maydonga tushdi. Himoyachi bo‘lishiga qaramay, u raqiblar darvozasini 3 bor ishg‘ol etishga muvaffaq bo‘ldi va jamoadoshlariga 5 ta golli pas yetkazib berib, o‘z universalligini ko‘rsatdi.

Biroq ushbu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Sababi — fransuz yulduzining «Chelsi» bilan imzolagan amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim hisoblanadi. Nufuzli Transfermarkt portali ayni paytda futbolchining real bozor bahosini 35 million yevroga baholamoqda. Shunga qaramay, «Manchester Siti»ning moliyaviy qudrati londonliklarni ushbu kelishuvga ko‘ndirish uchun yetarli ekani aytilmoqda.

Insayd tahlil: Futbol ekspertlarining fikriga ko‘ra, Malo Gustoning Manchesterga ko‘chib o‘tishi uning faoliyatida ulkan burilish yasashi mumkin. «Shaharliklar»ning hujumkor uslubi fransuz himoyachisining qanotdagi tezkor yurishlari va mahsuldorligini yanada yuqori darajaga olib chiqishga xizmat qiladi.

Tumanli Albiondagi ushbu yirik transfer intrigasi qanday yakun topishini, jahon futbolidagi eng shov-shuvli o‘tishlar va sport olamiga oid eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Malo GustoChelseaManchester CityL'Équipe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiOusmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiBugun, 11:17«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdiBugun, 11:01Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiMiroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiBugun, 10:52Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaDani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...