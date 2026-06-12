«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi ochilishi bilan Premer-liga grandlari o‘rtasidagi raqobat maydondan tashqariga ko‘chdi. Joriy mavsumdagi shiddatli bahslardan so‘ng, jamoalar tarkibni yanada mustahkamlash harakatiga tushib qolishgan. Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashri tarqatgan shov-shuvli xabarlarga ko‘ra, Londonning «Chelsi» klubi o‘ng qanot himoyachisi Malo Gusto faoliyatini Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» safida davom ettirishi mumkin.
Manbaning ta’kidlashicha, «shaharliklar» rahbariyati allaqachon londonliklarga fransiyalik iqtidor egasining transferi bo‘yicha rasmiy so‘rov yuborib, muzokaralarning dastlabki bosqichini boshlab yuborishgan.
Manchesterliklarning transferdan ko‘zlagan maqsadi
«Manchester Siti» klubining yangi taktik rejalariga ko‘ra, jamoa mudofaasining o‘ng qanotini yanada uchqur, tezkor va jismonan baquvvat futbolchi bilan kuchaytirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Ayni paytda 23 yoshni qarshilagan Malo Gusto esa «aristokratlar» tarkibidagi o‘ta kuchli ichki raqobat sababli o‘ziga mos yangi chaqiriqlarni qabul qilishga, ya’ni jamoasini o‘zgartirishga tayyor futbolchilar ro‘yxatiga kiradi. Manchester klubi skautlari londonliklar lageridagi ushbu vaziyatni anchadan beri sinchkovlik va katta qiziqish bilan kuzatib kelishmoqda.
Iqtidorli fransuz himoyachisining o‘tgan mavsumdagi sermahsulligi va ayni paytdagi transfer ko‘rsatkichlari bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi
Joriy klubi
Mavsumdagi o‘yinlari
Urgan gollari / Assistlari
Amaldagi shartnomasi
Bozor qiymati
Malo Gusto
«Chelsi» (London)
49 ta uchrashuv
3 ta gol / 5 ta golli uzatma
2030 yil yozigacha
35 million yevro
Shartnoma muddati va moliyaviy holat
Malo Gusto yakuniga yetgan 2025/26 yilgi mavsum davomida «Chelsi» libosida barqaror o‘yin namoyish etib, jami 49 ta rasmiy bahsda maydonga tushdi. Himoyachi bo‘lishiga qaramay, u raqiblar darvozasini 3 bor ishg‘ol etishga muvaffaq bo‘ldi va jamoadoshlariga 5 ta golli pas yetkazib berib, o‘z universalligini ko‘rsatdi.
Biroq ushbu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Sababi — fransuz yulduzining «Chelsi» bilan imzolagan amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim hisoblanadi. Nufuzli Transfermarkt portali ayni paytda futbolchining real bozor bahosini 35 million yevroga baholamoqda. Shunga qaramay, «Manchester Siti»ning moliyaviy qudrati londonliklarni ushbu kelishuvga ko‘ndirish uchun yetarli ekani aytilmoqda.
Insayd tahlil: Futbol ekspertlarining fikriga ko‘ra, Malo Gustoning Manchesterga ko‘chib o‘tishi uning faoliyatida ulkan burilish yasashi mumkin. «Shaharliklar»ning hujumkor uslubi fransuz himoyachisining qanotdagi tezkor yurishlari va mahsuldorligini yanada yuqori darajaga olib chiqishga xizmat qiladi.
Tumanli Albiondagi ushbu yirik transfer intrigasi qanday yakun topishini, jahon futbolidagi eng shov-shuvli o‘tishlar va sport olamiga oid eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…