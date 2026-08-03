Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildi

·26·Sport
Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildi
Qisqacha

Milan jamoasining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim nigeriyalik vinger Samuel Chukuezega klubda qolish imkoniyatini berishga qaror qildi. Mutaxassis jamoaga birga-bir vaziyatlarda raqibini aldab o‘ta oladigan ijodkor o‘yinchilar suv va havodek zarurligini ta'kidladi. Mavsumoldi yig‘inlarining ilk kuniyoq Amorim futbolchini to‘rt kishilik yarim himoyaning o‘ng qanotiga joylashtirdi.

Milan jamoasining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim transfer oynasidagi dastlabki qadamlari va tarkibdagi o‘zgarishlar borasida o‘z qarashlarini ochiq bayon qildi. GOAL.com xabar berishicha, portugaliyalik mutaxassis ijara asosida boshqa klublarda to‘p surib qaytgan futbolchilar, xususan, Samuel Chukuezening taqdiri bo‘yicha qat'iy qarorga kelgan. Amorim jamoaga birga-bir vaziyatlarda raqibini aldab o‘ta oladigan ijodkor o‘yinchilar suv va havodek zarurligini ta'kidlab, nigeriyalik vinger Milan safida qolishini ma'lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2000-yillardan beri ilk bor Milan klubi avgust oyining boshiga qadar birorta ham futbolchisini sotgani yo‘q. Yangi rahbariyat transfer bozoridagi murakkab jarayonlarga moslashish davrini o‘tkazayotgan bir paytda, murabbiylar shtabi mavsumoldi yig‘inida mavjud resurslarni diqqat bilan o‘rganishga qaror qildi. Xususan, Fulxem klubi shartnomadagi 24 million yevrolik sotib olish opsiyasidan voz kechib, Chukuezeni ortga qaytargach, Milan rahbariyatida tushkunlik kuzatilmadi. Aksincha, Ruben Amorim futbolchining texnik imkoniyatlarini yuqori baholagan holda unga imkoniyat berishga qaror qildi.

Amorimning taktik rejalarida Chukuezening o‘rni

Mavsumoldi yig‘inlarining ilk kuniyoq Amorim Samuelni to‘rt kishilik yarim himoyaning o‘ng qanotiga joylashtirdi. Ushbu rol futbolchining o‘z vaqtida Vilyarreal safida yorqin o‘yin ko‘rsatgan davrini eslatib yuboradi. O‘shanda u o‘ng qanotdan harakatni boshlab, markazga intilgan holda raqiblar darvozasi oldida katta xavf tug‘dirar edi. Amorim o‘zining tanishtiruv matbuot anjumanida bu borada alohida to‘xtalib o‘tdi.

«Chukvu biz bilan qoladi. Bizga raqibini to‘g‘ridan-to‘g‘ri aldab o‘ta oladigan o‘yinchilar kerak. Tashqaridan futbolchi qidirishdan oldin, ichkariga yaxshiroq nazar tashlashimiz lozim. Agar futbolchilar yaxshi o‘ynasa va murabbiy ko‘rsatmalarini bajarsa, ular uchun tarkibdan joy topamiz», — deya ta'kidlagandi Ruben Amorim. Mutaxassis nigeriyalik vinger jamoaga boshqa taktik sxemalarni qo‘llashda ham qo‘shimcha muqobil variantlarni taqdim etishiga ishonmoqda.

Angliyadagi tajriba va yangi chaqiruv

O‘tgan mavsum Fulxem safida to‘p surgan Samuel Chukueze Premyer-ligada 23 ta uchrashuvda maydonga tushib, barcha musobaqalarni qo‘shib hisoblaganda 3 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Garchi uning raqamlari juda dabdabali ko‘rinmasa-da, u o‘zining chaqqonligi va yuqori tezligi bilan esda qoldi. Xususan, Manchester Siti jamoasiga qarshi kechgan bahsdagi ishonchli o‘yini Pep Gvardiolaning ham e'tirofiga sazovor bo‘lgandi.

Fulxemdagi davr futbolchiga o‘ziga bo‘lgan ishonchni qaytarishga yordam berdi. Garchi Milandagi dastlabki ikki mavsumi unchalik omadli chiqmagan bo‘lsa-da, endilikda Chukueze o‘zining eng yaxshi formalarini tiklash va jamoada qolish uchun bor kuchini berishga tayyor. U o‘ng qanotdagi raqobatda Athekame bilan kurash olib borishi kutilmoqda, Aleksis Salemakers эsa ko‘proq chap qanotda harakat qilishi taxmin qilinmoqda.

MilanSamuel ChukuezeRuben AmorimA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiLiverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiBugun, 16:32Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiVinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiBugun, 16:19Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiKristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiBugun, 15:50Jermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiJermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiBugun, 15:31Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Bugun, 15:29Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Bugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda