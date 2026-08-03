Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildi
Milan jamoasining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim nigeriyalik vinger Samuel Chukuezega klubda qolish imkoniyatini berishga qaror qildi. Mutaxassis jamoaga birga-bir vaziyatlarda raqibini aldab o‘ta oladigan ijodkor o‘yinchilar suv va havodek zarurligini ta'kidladi. Mavsumoldi yig‘inlarining ilk kuniyoq Amorim futbolchini to‘rt kishilik yarim himoyaning o‘ng qanotiga joylashtirdi.
Milan jamoasining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim transfer oynasidagi dastlabki qadamlari va tarkibdagi o‘zgarishlar borasida o‘z qarashlarini ochiq bayon qildi. GOAL.com xabar berishicha, portugaliyalik mutaxassis ijara asosida boshqa klublarda to‘p surib qaytgan futbolchilar, xususan, Samuel Chukuezening taqdiri bo‘yicha qat'iy qarorga kelgan. Amorim jamoaga birga-bir vaziyatlarda raqibini aldab o‘ta oladigan ijodkor o‘yinchilar suv va havodek zarurligini ta'kidlab, nigeriyalik vinger Milan safida qolishini ma'lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2000-yillardan beri ilk bor Milan klubi avgust oyining boshiga qadar birorta ham futbolchisini sotgani yo‘q. Yangi rahbariyat transfer bozoridagi murakkab jarayonlarga moslashish davrini o‘tkazayotgan bir paytda, murabbiylar shtabi mavsumoldi yig‘inida mavjud resurslarni diqqat bilan o‘rganishga qaror qildi. Xususan, Fulxem klubi shartnomadagi 24 million yevrolik sotib olish opsiyasidan voz kechib, Chukuezeni ortga qaytargach, Milan rahbariyatida tushkunlik kuzatilmadi. Aksincha, Ruben Amorim futbolchining texnik imkoniyatlarini yuqori baholagan holda unga imkoniyat berishga qaror qildi.
Amorimning taktik rejalarida Chukuezening o‘rniMavsumoldi yig‘inlarining ilk kuniyoq Amorim Samuelni to‘rt kishilik yarim himoyaning o‘ng qanotiga joylashtirdi. Ushbu rol futbolchining o‘z vaqtida Vilyarreal safida yorqin o‘yin ko‘rsatgan davrini eslatib yuboradi. O‘shanda u o‘ng qanotdan harakatni boshlab, markazga intilgan holda raqiblar darvozasi oldida katta xavf tug‘dirar edi. Amorim o‘zining tanishtiruv matbuot anjumanida bu borada alohida to‘xtalib o‘tdi.
«Chukvu biz bilan qoladi. Bizga raqibini to‘g‘ridan-to‘g‘ri aldab o‘ta oladigan o‘yinchilar kerak. Tashqaridan futbolchi qidirishdan oldin, ichkariga yaxshiroq nazar tashlashimiz lozim. Agar futbolchilar yaxshi o‘ynasa va murabbiy ko‘rsatmalarini bajarsa, ular uchun tarkibdan joy topamiz», — deya ta'kidlagandi Ruben Amorim. Mutaxassis nigeriyalik vinger jamoaga boshqa taktik sxemalarni qo‘llashda ham qo‘shimcha muqobil variantlarni taqdim etishiga ishonmoqda.
Angliyadagi tajriba va yangi chaqiruvO‘tgan mavsum Fulxem safida to‘p surgan Samuel Chukueze Premyer-ligada 23 ta uchrashuvda maydonga tushib, barcha musobaqalarni qo‘shib hisoblaganda 3 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Garchi uning raqamlari juda dabdabali ko‘rinmasa-da, u o‘zining chaqqonligi va yuqori tezligi bilan esda qoldi. Xususan, Manchester Siti jamoasiga qarshi kechgan bahsdagi ishonchli o‘yini Pep Gvardiolaning ham e'tirofiga sazovor bo‘lgandi.
Fulxemdagi davr futbolchiga o‘ziga bo‘lgan ishonchni qaytarishga yordam berdi. Garchi Milandagi dastlabki ikki mavsumi unchalik omadli chiqmagan bo‘lsa-da, endilikda Chukueze o‘zining eng yaxshi formalarini tiklash va jamoada qolish uchun bor kuchini berishga tayyor. U o‘ng qanotdagi raqobatda Athekame bilan kurash olib borishi kutilmoqda, Aleksis Salemakers эsa ko‘proq chap qanotda harakat qilishi taxmin qilinmoqda.
…