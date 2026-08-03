Jermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdi
Nyukasl Yunayted sobiq yarim himoyachisi Jermaine Jenas 21 yoshli chap qanot himoyachisi Lyuis Xollni yozgi transfer oynasida Manchester Yunayted safiga oʻtishga chaqirdi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi jamoadagi oʻrnidan noroziligi sababli bu ehtimoliy transferga ijobiy munosabatda boʻlmoqda va Old Trafford klubi uni asosiy transfer maqsadi sifatida koʻrib chiqmoqda.
Nyukasl Yunayted klubining sobiq yarim himoyachisi Jermaine Jenas 21 yoshli chap qanot himoyachisi Lyuis Xollga yozgi transfer oynasida St James' Park'ni tark etib, Manchester Yunayted safiga qoʻshilishni maslahat berdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi jamoadagi oʻrnidan noroziligi sababli ushbu ehtimoliy transferga ijobiy munosabatda boʻlmoqda va Old Trafford klubi uni asosiy transfer maqsadi sifatida koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionati tarkibidan chetda qolgani Lyuis Xollning qat'iyatiga qattiq ta'sir qildi va u oʻz faoliyatini boshqa darajada davom ettirishni istamoqda. Manchester Yunayted bosh murabbiyligiga nomzod sifatida qaralayotgan mutaxassislar Lyuis Xollni Lyuk Shouga munosib raqobat tugʻdiradigan ideal futbolchi sifatida baholamoqda. Angliya Premyer-ligasining eng barqaror chap qanot himoyachilaridan biri boʻlib ulgurgan yosh futbolchi uchun qizil iblislar jiddiy kurash olib borishga tayyor.
Transfer qiymati va tomonlarning pozitsiyasi10bet nashriga bergan intervyusida Jermaine Jenas bu ehtimoliy transfer futbolchining karyerasida ulkan qadam boʻlishini alohida ta'kidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Lyuis Xoll soʻnggi yillarda Nyukasl safida ajoyib oʻyin koʻrsatdi, garchi u Chelsidan kelganidan beri ushbu klubning ashaddiy muxlisi boʻlgan boʻlsa-da, Manchester Yunayted darajasidagi jamoaning qiziqishi uning shaxsiy oʻsishi uchun juda muhimdir.
Nyukasl rahbariyati oʻzining yetakchi futbolchisini qoʻyib yuborishni istamasa-da, oʻyinchining ketish borasidagi qat'iy istagini e'tiborga olib, taxminan 60 million funt sterling miqdoridagi takliflarni koʻrib chiqishga tayyor ekanini bildirgan. 2023 yilning avgust oyida Chelsimdan ijara asosida kelib qoʻshilgan, keyinchalik 28 million funt evaziga toʻlaqonli shartnoma imzolagan Xoll uchun bu narx adolatli baholanmoqda.
Nyukasldagi oʻzgarishlar va kelajakUshbu transfer mish-maslari Nyukasl Yunayted klubi ichidagi jiddiy oʻzgarishlar davriga toʻgʻri kelmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Eddie Howe iste'foga chiqqani va Sandro Tonali Tottenxem safiga yoʻl olgani klubda ma'lum darajada beqarorlikni keltirib chiqardi. Ayni paytda Al-Ahli bosh murabbiyi Matthias Jaissle Eddie Howening oʻrniga asosiy nomzod sifatida tilga olinmoqda.
Jermaine Jenasning fikricha, Lyuis Xollning transferi nafaqat Manchester Yunayted uchun har haftadagi barqarorlikni ta'minlaydi, balki Nyukasl uchun ham katta yoʻqotish boʻladi. Shunga qaramay, futbolchining shaxsiy ambitsiyalari va xalqaro miqyosdagi maqsadlari uni yangi chaqiruvlar sari yetaklamoqda. Yaqinlashib kelayotgan yozgi transfer oynasi mazkur kelishuvning taqdirini hal qilishi kutilmoqda.
…