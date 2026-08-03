Jermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdi

·46·Sport
Jermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdi
Qisqacha

Nyukasl Yunayted sobiq yarim himoyachisi Jermaine Jenas 21 yoshli chap qanot himoyachisi Lyuis Xollni yozgi transfer oynasida Manchester Yunayted safiga oʻtishga chaqirdi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi jamoadagi oʻrnidan noroziligi sababli bu ehtimoliy transferga ijobiy munosabatda boʻlmoqda va Old Trafford klubi uni asosiy transfer maqsadi sifatida koʻrib chiqmoqda.

Nyukasl Yunayted klubining sobiq yarim himoyachisi Jermaine Jenas 21 yoshli chap qanot himoyachisi Lyuis Xollga yozgi transfer oynasida St James' Park'ni tark etib, Manchester Yunayted safiga qoʻshilishni maslahat berdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi jamoadagi oʻrnidan noroziligi sababli ushbu ehtimoliy transferga ijobiy munosabatda boʻlmoqda va Old Trafford klubi uni asosiy transfer maqsadi sifatida koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionati tarkibidan chetda qolgani Lyuis Xollning qat'iyatiga qattiq ta'sir qildi va u oʻz faoliyatini boshqa darajada davom ettirishni istamoqda. Manchester Yunayted bosh murabbiyligiga nomzod sifatida qaralayotgan mutaxassislar Lyuis Xollni Lyuk Shouga munosib raqobat tugʻdiradigan ideal futbolchi sifatida baholamoqda. Angliya Premyer-ligasining eng barqaror chap qanot himoyachilaridan biri boʻlib ulgurgan yosh futbolchi uchun qizil iblislar jiddiy kurash olib borishga tayyor.

Transfer qiymati va tomonlarning pozitsiyasi

10bet nashriga bergan intervyusida Jermaine Jenas bu ehtimoliy transfer futbolchining karyerasida ulkan qadam boʻlishini alohida ta'kidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Lyuis Xoll soʻnggi yillarda Nyukasl safida ajoyib oʻyin koʻrsatdi, garchi u Chelsidan kelganidan beri ushbu klubning ashaddiy muxlisi boʻlgan boʻlsa-da, Manchester Yunayted darajasidagi jamoaning qiziqishi uning shaxsiy oʻsishi uchun juda muhimdir.

Nyukasl rahbariyati oʻzining yetakchi futbolchisini qoʻyib yuborishni istamasa-da, oʻyinchining ketish borasidagi qat'iy istagini e'tiborga olib, taxminan 60 million funt sterling miqdoridagi takliflarni koʻrib chiqishga tayyor ekanini bildirgan. 2023 yilning avgust oyida Chelsimdan ijara asosida kelib qoʻshilgan, keyinchalik 28 million funt evaziga toʻlaqonli shartnoma imzolagan Xoll uchun bu narx adolatli baholanmoqda.

Nyukasldagi oʻzgarishlar va kelajak

Ushbu transfer mish-maslari Nyukasl Yunayted klubi ichidagi jiddiy oʻzgarishlar davriga toʻgʻri kelmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Eddie Howe iste'foga chiqqani va Sandro Tonali Tottenxem safiga yoʻl olgani klubda ma'lum darajada beqarorlikni keltirib chiqardi. Ayni paytda Al-Ahli bosh murabbiyi Matthias Jaissle Eddie Howening oʻrniga asosiy nomzod sifatida tilga olinmoqda.

Jermaine Jenasning fikricha, Lyuis Xollning transferi nafaqat Manchester Yunayted uchun har haftadagi barqarorlikni ta'minlaydi, balki Nyukasl uchun ham katta yoʻqotish boʻladi. Shunga qaramay, futbolchining shaxsiy ambitsiyalari va xalqaro miqyosdagi maqsadlari uni yangi chaqiruvlar sari yetaklamoqda. Yaqinlashib kelayotgan yozgi transfer oynasi mazkur kelishuvning taqdirini hal qilishi kutilmoqda.

Lewis HallManchester UnitedNewcastle UnitedJermaine JenasPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiRuben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiBugun, 16:33Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiLiverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiBugun, 16:32Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiVinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiBugun, 16:19Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiKristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiBugun, 15:50Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Bugun, 15:29Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Bugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda