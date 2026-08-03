Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdi
Angliyaning Liverpul klubi Tottenxemning qiziqishiga qaramay, hujumchi Kodi Gakpuni sotish niyati yoʻqligini qatʼiy bildirdi. Tottenxem bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshchiligida 27 yoshli niderlandiyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy taklif tayyorlagan edi. Biroq Liverpul uchun moliyaviy foydadan koʻra sport loyihasi ustun kelib, futbolchining 2030-yilgacha moʻljallangan amaldagi shartnomasi klubga muzokaralarda ustunlik taqdim etdi.
Angliyaning Liverpul klubi hujumchi Kodi Gakpo boʻyicha oʻzining qatʼiy pozitsiyasini eʼlon qildi va Tottenxemning jiddiy qiziqishiga qarammay, niderlandiyalik futbolchini sotish niyati yoʻqligini bildirdi. talkSPORT xabariga koʻra, London klubi yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirish uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor boʻlishiga qaramay,mersisaydliklar oʻz yetakchisini saqlab qolishga qaror qilishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi yozgi transferlar davrida oʻz jamoasini faol ravishda yangilashni davom ettirmoqda. Italiyalik mutaxassis hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida 27 yoshli Gakpuni asosiy nishonlardan biri sifatida tanlagandi. Londonliklar transfer summasi boʻyicha jiddiy taklif tayyorlagani va Liverpul futbolchi uchun 70 million funt-sterling atrofida mablagʻ talab qilishi taxmin qilingan edi.
Liverpul uchun moliyaviy foydadan koʻra sport loyihasi ustunBiroq PSV Eyndxoven klubidan avvalroq sotib olingan futbolchi uchun bunday taklif katta foyda keltirishi mumkinligiga qaramay, Enfilddagi sport loyihasi hozircha birinchi oʻrinda turibdi. Kodi Gakpuning Liverpul bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan boʻlib, bu klubga muzokaralarda ustunlik taqdim etadi va tajribali hujumchini qoʻyib yubormaslik imkonini beradi.
Tottenxem uchun esa bu yozgi transfer bozori oʻta faol kechmoqda. De Zerbi jamoasi transfer rekordlarini ikki marta yangilagan boʻlib, dastlab Vest Xemdan 85 million funtga Matush Fernandeshni, keyin esa 100 million funt sterling evaziga Sandro Tonalini oʻz safiga qoʻshib oldi. Shunga qaramay, Liverpul oʻz futbolchisini qoʻyib yubormaslikning boshqa jiddiy sabablariga ham ega.
Tarkibdagi jarohatlar va bosh murabbiy Andoni Iraolaning rejalariMersisaydliklar bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida jiddiy jarohatlar inqirozini boshdan kechirmoqda. Xususan, jamoaning asosiy hujumchisi Ugo Ekitike Axill payidan olgan ogʻir jarohati sababli 2026-yilning boshigacha safdan chiqqan. Bu holat Iraolani qiyin ahvolda qoldirib, Gakpuning markazda ham, qanotlarda ham harakat qila olish qobiliyatini klub uchun bebahoga aylantiradi.
Garchi Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Bredli Barkolani transfer qilish ustida ishlayotgani aytilayotgan boʻlsa-da, boshqa qanot futbolchilari yetarlicha yuqori darajadagi tajribaga ega emas. Tajribali nomlardan tashqari, tarkibda 17 yoshli Rio Ngumoha va yangi xarid Viktor Munoz ham bor. 2025-yilda klub bilan Premer-liga gʻolibligini qoʻlga kiritgan Gakpo esa Iraola yoʻqotishni istamaydigan barqarorlikni taʼminlaydi.
GOAL.com nashrining maʼlum qilishicha, oʻtgan mavsumda niderlandiyalik futbolchi barcha musobaqalarda 52 ta uchrashuvda maydonga tushib, Aleksandr Isak va Ugo Ekitike yoʻqligida 9 ta gol va 6 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Aynan shu omillar va jamoaning oldida turgan qiyin mavsum Liverpul rahbariyatini oʻz qarorida qatʼiy turishga majbur qilmoqda.
…