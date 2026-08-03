Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdi

·23·Sport
Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdi
Qisqacha

Angliyaning Liverpul klubi Tottenxemning qiziqishiga qaramay, hujumchi Kodi Gakpuni sotish niyati yoʻqligini qatʼiy bildirdi. Tottenxem bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshchiligida 27 yoshli niderlandiyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy taklif tayyorlagan edi. Biroq Liverpul uchun moliyaviy foydadan koʻra sport loyihasi ustun kelib, futbolchining 2030-yilgacha moʻljallangan amaldagi shartnomasi klubga muzokaralarda ustunlik taqdim etdi.

Angliyaning Liverpul klubi hujumchi Kodi Gakpo boʻyicha oʻzining qatʼiy pozitsiyasini eʼlon qildi va Tottenxemning jiddiy qiziqishiga qarammay, niderlandiyalik futbolchini sotish niyati yoʻqligini bildirdi. talkSPORT xabariga koʻra, London klubi yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirish uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor boʻlishiga qaramay,mersisaydliklar oʻz yetakchisini saqlab qolishga qaror qilishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi yozgi transferlar davrida oʻz jamoasini faol ravishda yangilashni davom ettirmoqda. Italiyalik mutaxassis hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida 27 yoshli Gakpuni asosiy nishonlardan biri sifatida tanlagandi. Londonliklar transfer summasi boʻyicha jiddiy taklif tayyorlagani va Liverpul futbolchi uchun 70 million funt-sterling atrofida mablagʻ talab qilishi taxmin qilingan edi.

Liverpul uchun moliyaviy foydadan koʻra sport loyihasi ustun

Biroq PSV Eyndxoven klubidan avvalroq sotib olingan futbolchi uchun bunday taklif katta foyda keltirishi mumkinligiga qaramay, Enfilddagi sport loyihasi hozircha birinchi oʻrinda turibdi. Kodi Gakpuning Liverpul bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan boʻlib, bu klubga muzokaralarda ustunlik taqdim etadi va tajribali hujumchini qoʻyib yubormaslik imkonini beradi.

Tottenxem uchun esa bu yozgi transfer bozori oʻta faol kechmoqda. De Zerbi jamoasi transfer rekordlarini ikki marta yangilagan boʻlib, dastlab Vest Xemdan 85 million funtga Matush Fernandeshni, keyin esa 100 million funt sterling evaziga Sandro Tonalini oʻz safiga qoʻshib oldi. Shunga qaramay, Liverpul oʻz futbolchisini qoʻyib yubormaslikning boshqa jiddiy sabablariga ham ega.

Tarkibdagi jarohatlar va bosh murabbiy Andoni Iraolaning rejalari

Mersisaydliklar bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida jiddiy jarohatlar inqirozini boshdan kechirmoqda. Xususan, jamoaning asosiy hujumchisi Ugo Ekitike Axill payidan olgan ogʻir jarohati sababli 2026-yilning boshigacha safdan chiqqan. Bu holat Iraolani qiyin ahvolda qoldirib, Gakpuning markazda ham, qanotlarda ham harakat qila olish qobiliyatini klub uchun bebahoga aylantiradi.

Garchi Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Bredli Barkolani transfer qilish ustida ishlayotgani aytilayotgan boʻlsa-da, boshqa qanot futbolchilari yetarlicha yuqori darajadagi tajribaga ega emas. Tajribali nomlardan tashqari, tarkibda 17 yoshli Rio Ngumoha va yangi xarid Viktor Munoz ham bor. 2025-yilda klub bilan Premer-liga gʻolibligini qoʻlga kiritgan Gakpo esa Iraola yoʻqotishni istamaydigan barqarorlikni taʼminlaydi.

GOAL.com nashrining maʼlum qilishicha, oʻtgan mavsumda niderlandiyalik futbolchi barcha musobaqalarda 52 ta uchrashuvda maydonga tushib, Aleksandr Isak va Ugo Ekitike yoʻqligida 9 ta gol va 6 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Aynan shu omillar va jamoaning oldida turgan qiyin mavsum Liverpul rahbariyatini oʻz qarorida qatʼiy turishga majbur qilmoqda.

LiverpulTottenxemKodi GakpoTransferPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiRuben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiBugun, 16:33Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiVinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiBugun, 16:19Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiKristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiBugun, 15:50Jermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiJermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiBugun, 15:31Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Bugun, 15:29Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Bugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda