Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildi
Londonning Arsenal klubi braziliyalik futbolchi Vinisius Juniorni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirgan edi, biroq hujumchi Ispaniya poytaxtiga qaytib, Real Madrid mashg'ulotlariga qo'shildi. Goal.com xabariga ko'ra, dushanba kuni tongda 26 yoshli o'yinchi Valdebebas majmuasiga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tdi. Hozircha uning Madrid klubidagi amaldagi shartnomasining yakunlanishiga atigi 12 oy qoldi va yangi bitim imzolangani yo'q.
Londonning Arsenal klubi braziliyalik yulduz Vinisius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi intilishlarida dastlabki jiddiy toʻsiqqa uchradi. Goal.com xabar berishicha, mish-mishlarga qaramay, hujumchi Ispaniya poytaxtiga qaytib, Real Madrid mashgʻulotlariga qoʻshildi va bu "qizillar"ning yozgi transfer rejasiga jiddiy zarba boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dushanba kuni tongda braziliyalik futbolchi Valdebebas majmuasiga qora rangli BMW avtomobilida yetib keldi. Klub rasmiy bayonotiga koʻra, u maydonga chiqishdan oldin tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun shifoxonaga tashrif buyurgan. 26 yoshli futbolchining qaytishi uning yangi bosh murabbiy qoʻl ostidagi kelgusi mavsumga tayyorgarlik koʻrish niyatida ekanini koʻrsatadi.
Arsenal va Mikel Arteta rejalaridagi oʻzgarishlarFutbolchining Madrid klubidagi kelajagi hozircha savol ostida qolmoqda, chunki uning amaldagi shartnomasining yakunlanishiga atigi 12 oy qoldi. Hozircha yangi bitim imzolangani yoʻq, bu esa uning faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.
Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻz faoliyatidagi eng yirik transferni amalga oshirish uchun shaxsan harakat qilmoqda. Ispaniya OAV xabarlariga koʻra, London klubi ustozi Vinisiusni Angliya Premyer-ligasiga koʻchib oʻtishga koʻndirish uchun bevosita muzokaralar olib bormoqda va butun jamoa loyihasini uning mahoratiga moslab qurishni taklif qilgan.
Transfer bozoridagi vaziyat va kelajak istiqbollariGarchi Vinisius hozircha Real Madrid safida tayyorgarlikni boshlagan boʻlsa-da, Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va har qanday oʻzgarishga tayyor turibdi. Bu qadam londonliklarning transfer bozoridagi yangicha qatʼiyatidan dalolat beradi.
Klub Angliya Premyer-ligasidagi chempionlik unvonini himoya qilishga hozirlik koʻrayotgan bir paytda dunyoning eng yaxshi oʻyinchilarini nishonga olmoqda. Hozircha futbolchi Real Madrid futbolchisi boʻlib qolmoqda, biroq shartnoma uzaytirilmas ekan, transfer haqidagi mish-mishlar davom etishi aniq.
…