Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildi

·34·Sport
Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildi
Qisqacha

Londonning Arsenal klubi braziliyalik futbolchi Vinisius Juniorni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirgan edi, biroq hujumchi Ispaniya poytaxtiga qaytib, Real Madrid mashg'ulotlariga qo'shildi. Goal.com xabariga ko'ra, dushanba kuni tongda 26 yoshli o'yinchi Valdebebas majmuasiga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tdi. Hozircha uning Madrid klubidagi amaldagi shartnomasining yakunlanishiga atigi 12 oy qoldi va yangi bitim imzolangani yo'q.

Londonning Arsenal klubi braziliyalik yulduz Vinisius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi intilishlarida dastlabki jiddiy toʻsiqqa uchradi. Goal.com xabar berishicha, mish-mishlarga qaramay, hujumchi Ispaniya poytaxtiga qaytib, Real Madrid mashgʻulotlariga qoʻshildi va bu "qizillar"ning yozgi transfer rejasiga jiddiy zarba boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dushanba kuni tongda braziliyalik futbolchi Valdebebas majmuasiga qora rangli BMW avtomobilida yetib keldi. Klub rasmiy bayonotiga koʻra, u maydonga chiqishdan oldin tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun shifoxonaga tashrif buyurgan. 26 yoshli futbolchining qaytishi uning yangi bosh murabbiy qoʻl ostidagi kelgusi mavsumga tayyorgarlik koʻrish niyatida ekanini koʻrsatadi.

Arsenal va Mikel Arteta rejalaridagi oʻzgarishlar

Futbolchining Madrid klubidagi kelajagi hozircha savol ostida qolmoqda, chunki uning amaldagi shartnomasining yakunlanishiga atigi 12 oy qoldi. Hozircha yangi bitim imzolangani yoʻq, bu esa uning faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻz faoliyatidagi eng yirik transferni amalga oshirish uchun shaxsan harakat qilmoqda. Ispaniya OAV xabarlariga koʻra, London klubi ustozi Vinisiusni Angliya Premyer-ligasiga koʻchib oʻtishga koʻndirish uchun bevosita muzokaralar olib bormoqda va butun jamoa loyihasini uning mahoratiga moslab qurishni taklif qilgan.

Transfer bozoridagi vaziyat va kelajak istiqbollari

Garchi Vinisius hozircha Real Madrid safida tayyorgarlikni boshlagan boʻlsa-da, Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va har qanday oʻzgarishga tayyor turibdi. Bu qadam londonliklarning transfer bozoridagi yangicha qatʼiyatidan dalolat beradi.

Klub Angliya Premyer-ligasidagi chempionlik unvonini himoya qilishga hozirlik koʻrayotgan bir paytda dunyoning eng yaxshi oʻyinchilarini nishonga olmoqda. Hozircha futbolchi Real Madrid futbolchisi boʻlib qolmoqda, biroq shartnoma uzaytirilmas ekan, transfer haqidagi mish-mishlar davom etishi aniq.

Vinisius JuniorReal MadridArsenalMikel ArtetaPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiRuben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiBugun, 16:33Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiLiverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiBugun, 16:32Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiKristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiBugun, 15:50Jermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiJermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiBugun, 15:31Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Bugun, 15:29Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Bugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda