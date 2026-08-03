Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydi
Londonning Arsenal klubi safiga qoʻshilgan 24 yoshli gretsiyalik vinger Kristos Colis bosh murabbiy Mikel Artetaga asosiy tarkibdagi oʻrin uchun oxirigacha kurashishga tayyorligini qat'iy bildirdi. Klub Brugge safidan 34 million funt sterling evaziga transfer qilingan futbolchi Girona jamoasiga qarshi debyut oʻyinida gol urib, jamoaga tezda moslasha olganini koʻrsatdi.
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda va klubga kelib qoʻshilgan yangi vinger Kristos Colis bosh murabbiy Mikel Artetaga oʻzining raqobatga tayyor ekanini qat'iy bildirdi. Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli gretsiyalik futbolchi Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorning transferi haqidagi mish-mishlarga qaramay, asosiy tarkibdagi oʻrin uchun oxirigacha kurashishga tayyorligini ma'lum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub Brugge safidan 34 million funt sterling evaziga transfer qilingan Kristos Colis mavsumoldi yigʻinlaridayoq oʻzining yaxshi oʻyini bilan e'tiborni tortdi. U Girona jamoasiga qarshi kechgan debyut oʻyinida gol urishga muvaffaq boʻldi va bu bilan jamoaga tezda moslasha olganini amalda koʻrsatib berdi. Shunga qaramay, matbuotda «toshchilar» Real Madrid hujumchisi Vinicius Junior uchun Angliya Premyer-ligasi rekordini yangilashga tayyorligi haqida xabarlar tinmayotir.
Raqobat va oʻziga boʻlgan ishonchKelgusida raqobat yanada kuchayishi mumkinligiga izoh berar ekan, Kristos Colis oʻziga boʻlgan ishonchi balandligini yashirmadi. Oʻzining fikricha, u faqat shaxsiy rivojlanish va jamoaga tezroq singib ketish ustida oʻylashi kerak, qolgani esa uning maydondagi harakatlariga bog'liq.
Uning soʻzlariga koʻra, yangi mavsum boshlanishidan oldin jamoa bilan toʻg'ridan-toʻg'ri shugʻullanish, oʻrtoqlik oʻyinlarida maydonga tushish va rasmiy baholarga tayyorgarlik koʻrish katta imkoniyatdir. Futbolchi oʻz imkoniyatlarini va jamoaga nima olib kela olishini yaqin oʻyinlardayoq toʻla namoyish etishiga ishonmoqda.
Mikel Artetaning rejalari va Vinicius Junior transferiAyni paytda Arsenal rahbariyati va bosh murabbiy Mikel Arteta Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorni qoʻlga kiritish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Ayrim manbalarga koʻra, ispaniyalik mutaxassis braziliyalik futbolchi bilan shaxsan aloqaga chiqib, oʻz loyihasini tushuntirgan. Qirollik klubi esa 26 yoshli vinger uchun 150 million yevro miqdoridagi rekord darajadagi narx belgilagani aytilmoqda.
Madrid klubida futbolchining shartnomasi borasidagi vaziyat noaniqligicha qolayotgani va kelgusida uni arzonroqqa boy bermaslik uchun hozirdanoq sotib yuborishga tayyor ekani transfer ehtimolini oshirmoqda. Mikel Arteta matbuot anjumanlarida bu boradagi savollarga ehtiyotkorona javob bergan boʻlsa-da, klub transfer bozorida faol ekanini yashirmadi.
Shu bilan birga, Mikel Arteta oʻzining yangi shogirdi Kristos Colisning jamoaga tez moslashganidan mamnun ekanini ta'kidladi. Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Arteta gretsiyaskiy futbolchining maydondagi harakatlari, jamoadoshlari bilan tezda til topishgani va oʻyin uslubi muxlislarga albatta yoqishini e'tirof etdi.
…