Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydi

·28·Sport
Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydi
Qisqacha

Londonning Arsenal klubi safiga qoʻshilgan 24 yoshli gretsiyalik vinger Kristos Colis bosh murabbiy Mikel Artetaga asosiy tarkibdagi oʻrin uchun oxirigacha kurashishga tayyorligini qat'iy bildirdi. Klub Brugge safidan 34 million funt sterling evaziga transfer qilingan futbolchi Girona jamoasiga qarshi debyut oʻyinida gol urib, jamoaga tezda moslasha olganini koʻrsatdi.

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda va klubga kelib qoʻshilgan yangi vinger Kristos Colis bosh murabbiy Mikel Artetaga oʻzining raqobatga tayyor ekanini qat'iy bildirdi. Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli gretsiyalik futbolchi Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorning transferi haqidagi mish-mishlarga qaramay, asosiy tarkibdagi oʻrin uchun oxirigacha kurashishga tayyorligini ma'lum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub Brugge safidan 34 million funt sterling evaziga transfer qilingan Kristos Colis mavsumoldi yigʻinlaridayoq oʻzining yaxshi oʻyini bilan e'tiborni tortdi. U Girona jamoasiga qarshi kechgan debyut oʻyinida gol urishga muvaffaq boʻldi va bu bilan jamoaga tezda moslasha olganini amalda koʻrsatib berdi. Shunga qaramay, matbuotda «toshchilar» Real Madrid hujumchisi Vinicius Junior uchun Angliya Premyer-ligasi rekordini yangilashga tayyorligi haqida xabarlar tinmayotir.

Raqobat va oʻziga boʻlgan ishonch

Kelgusida raqobat yanada kuchayishi mumkinligiga izoh berar ekan, Kristos Colis oʻziga boʻlgan ishonchi balandligini yashirmadi. Oʻzining fikricha, u faqat shaxsiy rivojlanish va jamoaga tezroq singib ketish ustida oʻylashi kerak, qolgani esa uning maydondagi harakatlariga bog'liq.

Uning soʻzlariga koʻra, yangi mavsum boshlanishidan oldin jamoa bilan toʻg'ridan-toʻg'ri shugʻullanish, oʻrtoqlik oʻyinlarida maydonga tushish va rasmiy baholarga tayyorgarlik koʻrish katta imkoniyatdir. Futbolchi oʻz imkoniyatlarini va jamoaga nima olib kela olishini yaqin oʻyinlardayoq toʻla namoyish etishiga ishonmoqda.

Mikel Artetaning rejalari va Vinicius Junior transferi

Ayni paytda Arsenal rahbariyati va bosh murabbiy Mikel Arteta Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorni qoʻlga kiritish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Ayrim manbalarga koʻra, ispaniyalik mutaxassis braziliyalik futbolchi bilan shaxsan aloqaga chiqib, oʻz loyihasini tushuntirgan. Qirollik klubi esa 26 yoshli vinger uchun 150 million yevro miqdoridagi rekord darajadagi narx belgilagani aytilmoqda.

Madrid klubida futbolchining shartnomasi borasidagi vaziyat noaniqligicha qolayotgani va kelgusida uni arzonroqqa boy bermaslik uchun hozirdanoq sotib yuborishga tayyor ekani transfer ehtimolini oshirmoqda. Mikel Arteta matbuot anjumanlarida bu boradagi savollarga ehtiyotkorona javob bergan boʻlsa-da, klub transfer bozorida faol ekanini yashirmadi.

Shu bilan birga, Mikel Arteta oʻzining yangi shogirdi Kristos Colisning jamoaga tez moslashganidan mamnun ekanini ta'kidladi. Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Arteta gretsiyaskiy futbolchining maydondagi harakatlari, jamoadoshlari bilan tezda til topishgani va oʻyin uslubi muxlislarga albatta yoqishini e'tirof etdi.

ArsenalKristos ColisVinicius JuniorMikel ArtetaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiRuben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiBugun, 16:33Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiLiverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiBugun, 16:32Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiVinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiBugun, 16:19Jermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiJermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiBugun, 15:31Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Bugun, 15:29Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Bugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda