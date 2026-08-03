Xiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi Mijia Portable Electric Shaver Pro deb nomlangan o'ta ixcham portativ elektr britvasini namoyish etdi va uni Xiaomi Youpin kraudfanding platformasida e'lon qildi. Yangi modelning dastlabki narxi 349 yuan etib belgilangan bo'lib, dastlabki buyurtmalar davrida uni 296,65 yuanga xarid qilish mumkin bo'ladi. Alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan yaxlit metall korpusga ega bo'lgan gadjet oltin, kumush va to'q kulrang ranglarda taqdim etiladi.
Xiaomi kompaniyasi texnologiya ixlosmandlari va kundalik qulaylikni qadrlovchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan yangi qurilma — Mijia Portable Electric Shaver Pro portativ elektr britvasini namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻzining oʻta ixcham oʻlchamlari hamda avtomatik boshqaruv funksiyasi bilan ajralib turadi va u allaqachon Xiaomi Youpin kraudfanding platformasida eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning dastlabki narxi 349 yuan (taxminan 52 AQSh dollari) etib belgilangan boʻlsa-da, savdolarning boshlangʻich bosqichida Xiaomi xaridorlarga chegirma taqdim etmoqda. Unga koʻra, dastlabki buyurtmalar davrida gadjetni 296,65 yuan yoki taxminan 44–45 dollarga xarid qilish mumkin boʻladi. Xitoy bozorida mazkur oldindan buyurtma berish jarayoni yaqin kunlarda rasman boshlanishi kutilmoqda.
Premium dizayn va ilgʻor texnologiyalarTashqi koʻrinishi va materiallar sifatiga alohida eʼtibor qaratilgan Mijia Portable Electric Shaver Pro alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan yaxlit metall korpusga ega boʻldi. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga oʻziga mos uslubni tanlash imkonini berish uchun qurilmani uchta jozibali rangda taqdim etadi: oltin, kumush va toʻq kulrang.
Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlaridan biri sifatida yangi avlod breyding tizimi eʼtirof etilmoqda. Britva qoʻshaloq halqali toʻr va zanglamas poʻlatdan yasalgan oʻtkir pichoqlar bilan jihozlangan. Xiaomi taʼkidlashicha, bunday konstruksiya turli yoʻnalishdagi soqol tolalarini samaraliroq ushlaydi, ularning tiqilib qolish ehtimolini keskin kamaytiradi hamda foydalanish jarayonini iloji boricha silliq va qulay qiladi.
Aqlli funksiyalar va suvdan himoyaKundalik foydalanishni yanada osonlashtirish maqsadida muhandislar britvaga maxsus intellektual datchik oʻrnatgan. Ushbu datchik ter bilan jismoniy aloqa qilinganda dvigatelni avtomatik ravishda ishga tushiradi va aksincha, qurilma yuzdan uzoqlashtirilganda dvigatelni darhol oʻchiradi. Bu esa batareya quvvatini tejashga va foydalanishni intuitiv qilishga xizmat qiladi.
Shuningdek, korpus IPX8 standartiga muvofiq suvdan toʻliq himoyalangan boʻlib, bu britvani toʻgʻridan-toʻgʻri oqayotgan suv ostida yuvib tozalash imkonini beradi. Qurilmaning mustaqil ishlashi uchun oʻrnatilgan akkumulyator javobgar boʻlib, u qayta quvvatlanmasdan 60 kungacha xizmat qilishi mumkin. Qolaversa, foydalanuvchilar qulayligi uchun britvadan hattoki quvvat olish jarayonida ham foydalanish imkoniyati saqlanib qolgan.
…