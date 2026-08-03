Xiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdi

·27·Texno
Xiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdi
Qisqacha

Xiaomi kompaniyasi Mijia Portable Electric Shaver Pro deb nomlangan o'ta ixcham portativ elektr britvasini namoyish etdi va uni Xiaomi Youpin kraudfanding platformasida e'lon qildi. Yangi modelning dastlabki narxi 349 yuan etib belgilangan bo'lib, dastlabki buyurtmalar davrida uni 296,65 yuanga xarid qilish mumkin bo'ladi. Alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan yaxlit metall korpusga ega bo'lgan gadjet oltin, kumush va to'q kulrang ranglarda taqdim etiladi.

Xiaomi kompaniyasi texnologiya ixlosmandlari va kundalik qulaylikni qadrlovchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan yangi qurilma — Mijia Portable Electric Shaver Pro portativ elektr britvasini namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻzining oʻta ixcham oʻlchamlari hamda avtomatik boshqaruv funksiyasi bilan ajralib turadi va u allaqachon Xiaomi Youpin kraudfanding platformasida eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning dastlabki narxi 349 yuan (taxminan 52 AQSh dollari) etib belgilangan boʻlsa-da, savdolarning boshlangʻich bosqichida Xiaomi xaridorlarga chegirma taqdim etmoqda. Unga koʻra, dastlabki buyurtmalar davrida gadjetni 296,65 yuan yoki taxminan 44–45 dollarga xarid qilish mumkin boʻladi. Xitoy bozorida mazkur oldindan buyurtma berish jarayoni yaqin kunlarda rasman boshlanishi kutilmoqda.

Premium dizayn va ilgʻor texnologiyalar

Tashqi koʻrinishi va materiallar sifatiga alohida eʼtibor qaratilgan Mijia Portable Electric Shaver Pro alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan yaxlit metall korpusga ega boʻldi. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga oʻziga mos uslubni tanlash imkonini berish uchun qurilmani uchta jozibali rangda taqdim etadi: oltin, kumush va toʻq kulrang.

Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlaridan biri sifatida yangi avlod breyding tizimi eʼtirof etilmoqda. Britva qoʻshaloq halqali toʻr va zanglamas poʻlatdan yasalgan oʻtkir pichoqlar bilan jihozlangan. Xiaomi taʼkidlashicha, bunday konstruksiya turli yoʻnalishdagi soqol tolalarini samaraliroq ushlaydi, ularning tiqilib qolish ehtimolini keskin kamaytiradi hamda foydalanish jarayonini iloji boricha silliq va qulay qiladi.

Aqlli funksiyalar va suvdan himoya

Kundalik foydalanishni yanada osonlashtirish maqsadida muhandislar britvaga maxsus intellektual datchik oʻrnatgan. Ushbu datchik ter bilan jismoniy aloqa qilinganda dvigatelni avtomatik ravishda ishga tushiradi va aksincha, qurilma yuzdan uzoqlashtirilganda dvigatelni darhol oʻchiradi. Bu esa batareya quvvatini tejashga va foydalanishni intuitiv qilishga xizmat qiladi.

Shuningdek, korpus IPX8 standartiga muvofiq suvdan toʻliq himoyalangan boʻlib, bu britvani toʻgʻridan-toʻgʻri oqayotgan suv ostida yuvib tozalash imkonini beradi. Qurilmaning mustaqil ishlashi uchun oʻrnatilgan akkumulyator javobgar boʻlib, u qayta quvvatlanmasdan 60 kungacha xizmat qilishi mumkin. Qolaversa, foydalanuvchilar qulayligi uchun britvadan hattoki quvvat olish jarayonida ham foydalanish imkoniyati saqlanib qolgan.

XiaomiMijiaSmartGadjgetTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiKembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiBugun, 15:24SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiSJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiBugun, 14:26Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi