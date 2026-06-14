Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...
2026 yilgi Jahon chempionati start oldi va futbol olami yana bir oydan ortiq davom etadigan katta bayramga sho‘ng‘idi. AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida o‘tayotgan mundial 19 iyulgacha davom etadi. Bu safargi musobaqa tarixiy ahamiyatga ega — unda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirok etmoqda.
Amaldagi jahon chempioni Argentina o‘z unvonini himoya qilishga harakat qiladi. Shu bilan birga, Fransiya, Ispaniya, Angliya, Portugaliya, Braziliya kabi grandlar ham bosh sovrin uchun jiddiy kurash olib borishi kutilmoqda. Albatta, Markaziy Osiyo muxlislari uchun asosiy e’tibor O‘zbekiston milliy terma jamoasining tarixiy debyutiga qaratilgan.
Nufuzli Sports.kz sayti Qozog‘iston kubogi sohibi, milliy terma jamoa sobiq futbolchisi Vyacheslav Erbes bilan suhbatlashib, JCH-2026 favoritlari, Braziliyaning imkoniyatlari, O‘zbekiston terma jamoasining guruhdagi holati va yangi format haqida fikr so‘radi.
Erbesning fikricha, bu galgi mundialning bosh favoritlari sifatida avvalo Fransiya va Ispaniyani tilga olish mumkin. Shu bilan birga, u shaxsan Angliya terma jamoasiga ham doimo muxlislik qilishini yashirmadi.
“Mening nazarimda, bu safargi musobaqaning bosh favoritlari — Fransiya va Ispaniya terma jamoalari. Shuningdek, o‘zim yaxshi ko‘radigan Angliya termasini ham shular qatoriga qo‘shar edim. Bu jamoaga doim muxlislik qilaman”, — dedi Erbes.
Darhaqiqat, Fransiya so‘nggi yillarda jahon futbolidagi eng barqaror terma jamoalardan biriga aylandi. Kilian Mbappe yetakchiligidagi fransuzlar har qanday raqib uchun jiddiy xavf tug‘dira oladi. Ispaniya esa yangi avlod futbolchilari bilan yana yuqori maqsadlar sari intilmoqda. Angliya ham kuchli tarkib, tajribali futbolchilar va yosh iste’dodlar uyg‘unligiga ega.
Chempionlik borasida esa Erbes Ispaniyani tanlashini aytdi. Uning fikricha, ispan futboli o‘zining oltin davrini yana bir bor takrorlashi mumkin.
“Taxminan aytadigan bo‘lsam, Ispaniyani tanlardim. 2008 yildan boshlab ular Yevropa va jahon chempionatlarida qatorasiga uch marta yetakchi bo‘lishdi. Menimcha, endi o‘sha davrni yana bir bor takrorlash vaqti keldi”, — dedi sobiq futbolchi.
Ma’lumki, Ispaniya 2008 yilgi Yevropa chempionati, 2010 yilgi Jahon chempionati va 2012 yilgi Yevropa chempionatida g‘olib bo‘lib, futbol tarixidagi eng kuchli avlodlardan birini shakllantirgan edi. Hozirgi tarkibda ham Lamin Yamal, Pedri, Gavi, Niko Uilyams kabi yangi avlod vakillari bor. Shu bois Ispaniyadan yana katta natija kutish tabiiy.
Suhbat davomida Erbesdan qaysi jamoalar kutilmaganda ajablantirishi mumkinligi haqida ham so‘rashdi. U bu borada Portugaliyani tilga oldi, ammo bu jamoani “sirli nomzod” emas, balki favoritlar qatorida ko‘rish to‘g‘riroq bo‘lishini ta’kidladi.
“Balki Portugaliyani aytish mumkindir. Rostini aytsam, ularda juda kuchli tarkib bor, shu bois ularni sirli jamoadan ko‘ra favoritlar qatoriga qo‘shgan ma’qul”, — dedi u.
Portugaliya haqiqatan ham kuchli tarkibga ega. Jamoada Krishtianu Ronaldu, Brunu Fernandesh, Bernardu Silva, Vitinya, Rafael Leau, Ruben Diash kabi yuqori darajadagi futbolchilar bor. Shu sababli Portugaliya har qanday raqibga qarshi o‘yinda o‘z so‘zini ayta oladigan jamoa hisoblanadi.
Erbes o‘rta darajadagi terma jamoalardan katta sensatsiya kutmayotganini ham bildirdi. Uning fikricha, bunday jamoalarning eng katta imkoniyati 1/8 finalgacha yetib borish bo‘lishi mumkin. Chunki yangi format sababli endi 1/16 final bosqichi ham qo‘shilgan.
Bu fikrda ham asos bor. 48 jamoali formatda ko‘proq termalar pley-offga chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ammo katta bosqichlarda tajriba, tarkib chuqurligi, taktik tayyorgarlik va individual mahorat hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Favoritlar orasida omadsiz ishtirok etishi mumkin bo‘lgan jamoa haqida so‘ralganda, Erbes Braziliyani tilga oldi. Uning fikricha, “selesao” jiddiy raqibga duch kelsa, qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin.
“Men tilga olgan favoritlar orasidan kimdir mutlaqo omadsiz o‘ynaydi, deb o‘ylamayman. Faqat bir-biriga erta bosqichlarda duch kelib qolsa, shunday bo‘lishi mumkin xolos. Mana boshqa favoritlar orasidan esa, menimcha, Braziliya uchun bu chempionat omadsiz o‘tishi mumkin. Tasavvurimda, ular jiddiy raqibga duch kelishi bilan mag‘lubiyatga uchraydi”, — dedi Erbes.
Braziliya har qanday Jahon chempionatida alohida e’tibor markazida bo‘ladi. Ammo so‘nggi mundiallarda jamoa muxlislar kutgan darajada natija qayd eta olmayapti. Shuning uchun bu safar ham Braziliya atrofida savollar ko‘p. Tarkibda iqtidorli futbolchilar bor, ammo katta o‘yinlarda barqarorlik va jamoaviylik asosiy mezon bo‘lib qoladi.
Erbes turnirning eng yaxshi to‘purari bo‘lishga asosiy nomzodlar sifatida Xarri Keyn va Kilian Mbappeni ko‘rsatdi. Uning ta’kidlashicha, har ikki futbolchi o‘z termasining yetakchi hujumchisi va standart vaziyatlarda ham faol ishtirok etadi.
“Men Xarri Keyn va Kilian Mbappega ishonch bildiraman. Ular o‘z termalarining yetakchi hujumchilari, standart vaziyatlarni ham ko‘pincha o‘zi bajaradi”, — dedi u.
Keyn Angliyaning asosiy gol umidi bo‘lsa, Mbappe Fransiyaning eng xavfli quroli hisoblanadi. Har ikkisi ham katta turnirlarda hal qiluvchi lahzalarda o‘zini ko‘rsata oladigan futbolchilar sirasiga kiradi. Shu bois ularning to‘purarlik poygasida oldingi saflarda bo‘lishi kutilmoqda.
Suhbatning Markaziy Osiyo muxlislari uchun eng qiziq qismi, albatta, O‘zbekiston terma jamoasi haqida bo‘ldi. Erbes O‘zbekistonning Jahon chempionatiga chiqishini ulkan yutuq va mamlakat futboli tarixida qoladigan voqea sifatida baholadi.
“O‘zbekistonning o‘zi Jahon chempionatiga yo‘llanma olgani — mamlakat uchun ulkan yutuq, tarixda qoladigan voqea. Lekin ular juda qiyin guruhga tushgan. Agar omad yuz ko‘rsatsa, uchinchi o‘rin orqali keyingi bosqichga chiqishlari mumkin. Ammo shaxsan men ular guruhda so‘nggi o‘rinni egallaydi, deb o‘ylayapman”, — dedi sobiq futbolchi.
Albatta, bu fikr O‘zbekiston muxlislari uchun yoqimsiz eshitilishi mumkin. Ammo Jahon chempionatida har bir ekspert o‘z tahliliga, raqiblar kuchiga va tajriba omillariga tayanib fikr bildiradi. O‘zbekiston uchun guruh haqiqatan ham oson emas. Milliy jamoamiz kuchli raqiblar bilan to‘qnash keladi va har bir uchrashuvda maksimal tayyorgarlik talab etiladi.
Shu bilan birga, O‘zbekistonning bu turnirdagi ishtiroki allaqachon tarixiy ahamiyatga ega. Muxlislar uchun asosiy umid — jamoa maydonda xarakter ko‘rsatishi, oxirigacha kurashishi va imkoniyatdan foydalanishi. Agar “oq bo‘rilar” o‘z intizomi, tezligi va birdamligini namoyish eta olsa, har qanday raqibga qarshi kurashish mumkin.
Erbes 48 ta jamoali yangi format haqida ham fikr bildirdi. Uning aytishicha, bu format, avvalo, Jahon chempionatiga odatda chiqa olmaydigan yoki kamdan-kam yo‘llanma oladigan termalar uchun katta imkoniyatdir.
“Bu, albatta, Jahon chempionatiga deyarli chiqolmaydigan yoki kamdan-kam borib qoladigan termalar uchun katta plyus — imkoniyatlari oshadi. 1/16 final bosqichi qo‘shildi, o‘yinlar soni ko‘paydi. Tomoshabinlar uchun bu, albatta, qiziq — ko‘proq futbol, ko‘proq his-tuyg‘u”, — dedi u.
Haqiqatan ham, yangi format futbol geografiyasini kengaytirdi. Endi ko‘proq mamlakatlar mundial muhitini his qiladi, yangi futbol bozorlari ochiladi, muxlislar esa yanada ko‘proq o‘yinlardan bahramand bo‘ladi. Ayniqsa, ilk bor Jahon chempionatiga chiqqan termalar uchun bu katta motivatsiya manbai.
Biroq Erbes ushbu formatning salbiy tomoniga ham e’tibor qaratdi. Uning fikricha, bir mavsumda klub va terma jamoa o‘yinlari bilan birga 60–70 ta bellashuv o‘tkazadigan futbolchilar uchun bunday format qo‘shimcha jismoniy yuk bo‘ladi.
“Lekin mavsum davomida barcha musobaqalarni qo‘shib hisoblaganda 60–70 ta o‘yin o‘tkazadigan futbolchilar uchun bu yana qo‘shimcha yuk, yana bir necha bellashuv demakdir. Shunga qaramay, agar barcha mutlaqo qarshi bo‘lganida, bunday format joriy etilmasdi, deb o‘ylayman”, — deya qo‘shimcha qildi Erbes.
Bu ham to‘g‘ri mulohaza. Zamonaviy futbolda taqvim tobora zichlashib bormoqda. Futbolchilar klubda chempionat, kubok, yevrokuboklar, terma jamoada saralash va xalqaro turnirlarda ishtirok etadi. Mundialda o‘yinlar soni ko‘payishi esa yetakchi futbolchilarga yanada katta mas’uliyat yuklaydi.
Shu tariqa, Vyacheslav Erbes JCH-2026 haqida bir qator qiziq fikrlarni bildirdi. U Ispaniyani chempionlikka asosiy nomzod sifatida ko‘rmoqda, Fransiya va Angliyani ham favoritlar qatoriga qo‘shmoqda. Portugaliyani kuchli tarkibli jamoa sifatida baholadi, Braziliya esa uning nazarida kutilganidan ertaroq qoqilishi mumkin.
O‘zbekiston haqidagi fikri esa ikki xil qabul qilinishi tabiiy. Bir tomondan, u milliy jamoamizning mundialga chiqishini tarixiy yutuq deb e’tirof etdi. Ikkinchi tomondan, guruhdagi imkoniyatlarni ehtiyotkorlik bilan baholadi. Ammo futbolning go‘zalligi ham shunda — maydonda taxminlar emas, o‘yin natijasi hal qiladi.
Endi barcha e’tibor Jahon chempionati maydonlariga qaratilgan. Favoritlar o‘z maqomini isbotlashi, debyutantlar esa butun dunyoga o‘zini ko‘rsatishi kerak. O‘zbekiston uchun bu turnir — tarixiy sinov, katta imkoniyat va yangi avlod uchun ulkan sahnadir.
…