Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdi

·4·Sport
Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk kunlaridanoq millionlab muxlislarga haqiqiy drama va unutilmas lahzalarni taqdim etmoqda. Anshlag ostida o‘tgan 1-turning eng markaziy va intizorlik bilan kutilgan bahslaridan birida amaldagi vitse-chempion hamda JCH-2018 g‘olibi bo‘lmish Fransiya milliy terma jamoasi Afrika qit’asining eng mag‘rur va shiddatli vakillaridan biri — Senegal terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Muhtasham va zamonaviy «Metlayf» stadionida kechgan ushbu keskin to‘qnashuvda Dide Desham shogirdlari o‘zlarining yuqori klassini namoyish etib, turnirni chiroyli va ishonchli g‘alaba bilan boshlab olishdi.

Kilian Mbappedan tarixiy dubl va Olisening zargarona uzatmalari

Uchrashuvning birinchi bo‘limi har ikki jamoaning jiddiy qarshiligi va himoyaviy taktikalari sabab gollarsiz yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim haqiqiy gollar shousiga aylanib ketdi. Bahsning 66-daqiqasida dunyo futbolining eng dahshatli hujumchisi Kilian Mbappe raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi. Unga yosh iqtidor sohibi Maykl Olise golli pas yetkazib berdi. Oradan hech qancha o‘tmay, Deshamning zaxiradan o‘yinga qo‘shgan «sehrli quroli» ish berdi — 80-daqiqada Dembele o‘rniga maydonga tushgan Nikolya Barkolya oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, ya’ni 82-daqiqada hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.

O‘yinning so‘nggi daqiqalari esa muxlislar uchun haqiqiy asabiy va hayajonli kechdi. Zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan senegallik hujumchi Mbaye hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda, ya’ni 90+5-daqiqada fransuzlar darvozasini ishg‘ol etib, oradagi farqni qisqartirdi va o‘yinga intrigani qaytardi. Biroq oradan atigi bir daqiqa o‘tib, 90+6-daqiqada yana o‘sha Maykl Olisening navbatdagi ajoyib uzatmasidan so‘ng Kilian Mbappe o‘zining uchrashuvdagi ikkinchi golini urdi va o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 3:1! Ushbu dubli orqali Mbappe o‘zining jahon chempionatlari tarixidagi gollari sonini 14 taga yetkazib olgan holda yangi rekordlar sari yana bir ulkan qadam tashladi.

Quyidagi rasmiy sport-statistika jadvali orqali JCH-2026 1-turidan o‘rin olgan ushbu uchrashuvning yakuniy natijasi va jamoalarning to‘liq tarkiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va stadion nomi

Yakuniy hisob va gollar xronikasi

Fransiya terma jamoasi tarkibi

Senegal terma jamoasi tarkibi

JCH-2026

1-tur


«Metlayf» stadioni

Fransiya — Senegal — 3:1



• K. Mbappe (66', 90+6')


• N. Barkolya (82')



• Mbaye (90+5')

Darvozabon: Menyan


Himoyachilar: Kunde, Upamekano, Saliba, T. Ernandes


Yarimhimoyachilar: Chuameni, Rabio, Olise


Hujumchilar: Dembele (Barkolya, 80), Mbappe, Due (Sherki, 87)

Mundialda muhim start va navbatdagi raqiblar to‘qnashuvi

Ushbu g‘alabadan so‘ng Fransiya terma jamoasi o‘z guruhida yaqqol peshqadamlikni qo‘lga kiritdi va chempionlik ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini isbotladi. Endilikda mazkur guruhdagi ikkinchi juftlik — Osiyo vakili Iroq hamda Yevropaning shiddatli jamoalaridan biri, tarkibida Erling Holand bo‘lgan Norvegiya terma jamoalari o‘zaro maydonga tushib, guruhdagi dastlabki bahslarini o‘tkazishadi. Ushbu o‘yin ham guruhdagi keyingi kurashlar uchun juda muhim ahamiyatga ega.

Sport sharhlovchilarining xulosasi:

Fransiya bugun Senegalning kuchli pressingiga qaramay, sovuqqonlik bilan g‘alabani ilib ketdi. Mbappening dahshatli sport formasida ekanligi va Olisening ikkita assist qayd etib, o‘yinni boshqara olgani Desham jamoasining ushbu mundialda kamida finalgacha yetib borishiga asosiy omil bo‘la oladi. Senegal esa mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, xarakter ko‘rsata oldi va guruhdan chiqish uchun hali imkoniyatini yo‘qotgani yo‘q.

JCH-2026 stadionlarida kechayotgan har bir hayajonli soniya, Okean ortidan eng eksklyuziv va qaynoq xabarlar hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiLionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiBugun, 20:52Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiCole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:38Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiLamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 20:34Aleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiAleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiBugun, 19:53Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57Fransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiKecha, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi