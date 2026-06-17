Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk kunlaridanoq millionlab muxlislarga haqiqiy drama va unutilmas lahzalarni taqdim etmoqda. Anshlag ostida o‘tgan 1-turning eng markaziy va intizorlik bilan kutilgan bahslaridan birida amaldagi vitse-chempion hamda JCH-2018 g‘olibi bo‘lmish Fransiya milliy terma jamoasi Afrika qit’asining eng mag‘rur va shiddatli vakillaridan biri — Senegal terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Muhtasham va zamonaviy «Metlayf» stadionida kechgan ushbu keskin to‘qnashuvda Dide Desham shogirdlari o‘zlarining yuqori klassini namoyish etib, turnirni chiroyli va ishonchli g‘alaba bilan boshlab olishdi.
Kilian Mbappedan tarixiy dubl va Olisening zargarona uzatmalari
Uchrashuvning birinchi bo‘limi har ikki jamoaning jiddiy qarshiligi va himoyaviy taktikalari sabab gollarsiz yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim haqiqiy gollar shousiga aylanib ketdi. Bahsning 66-daqiqasida dunyo futbolining eng dahshatli hujumchisi Kilian Mbappe raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi. Unga yosh iqtidor sohibi Maykl Olise golli pas yetkazib berdi. Oradan hech qancha o‘tmay, Deshamning zaxiradan o‘yinga qo‘shgan «sehrli quroli» ish berdi — 80-daqiqada Dembele o‘rniga maydonga tushgan Nikolya Barkolya oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, ya’ni 82-daqiqada hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
O‘yinning so‘nggi daqiqalari esa muxlislar uchun haqiqiy asabiy va hayajonli kechdi. Zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan senegallik hujumchi Mbaye hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda, ya’ni 90+5-daqiqada fransuzlar darvozasini ishg‘ol etib, oradagi farqni qisqartirdi va o‘yinga intrigani qaytardi. Biroq oradan atigi bir daqiqa o‘tib, 90+6-daqiqada yana o‘sha Maykl Olisening navbatdagi ajoyib uzatmasidan so‘ng Kilian Mbappe o‘zining uchrashuvdagi ikkinchi golini urdi va o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 3:1! Ushbu dubli orqali Mbappe o‘zining jahon chempionatlari tarixidagi gollari sonini 14 taga yetkazib olgan holda yangi rekordlar sari yana bir ulkan qadam tashladi.
Quyidagi rasmiy sport-statistika jadvali orqali JCH-2026 1-turidan o‘rin olgan ushbu uchrashuvning yakuniy natijasi va jamoalarning to‘liq tarkiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va stadion nomi
Yakuniy hisob va gollar xronikasi
Fransiya terma jamoasi tarkibi
Senegal terma jamoasi tarkibi
JCH-2026
1-tur
«Metlayf» stadioni
Fransiya — Senegal — 3:1
• K. Mbappe (66', 90+6')
• N. Barkolya (82')
• Mbaye (90+5')
Darvozabon: Menyan
Himoyachilar: Kunde, Upamekano, Saliba, T. Ernandes
Yarimhimoyachilar: Chuameni, Rabio, Olise
Hujumchilar: Dembele (Barkolya, 80), Mbappe, Due (Sherki, 87)
Mundialda muhim start va navbatdagi raqiblar to‘qnashuvi
Ushbu g‘alabadan so‘ng Fransiya terma jamoasi o‘z guruhida yaqqol peshqadamlikni qo‘lga kiritdi va chempionlik ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini isbotladi. Endilikda mazkur guruhdagi ikkinchi juftlik — Osiyo vakili Iroq hamda Yevropaning shiddatli jamoalaridan biri, tarkibida Erling Holand bo‘lgan Norvegiya terma jamoalari o‘zaro maydonga tushib, guruhdagi dastlabki bahslarini o‘tkazishadi. Ushbu o‘yin ham guruhdagi keyingi kurashlar uchun juda muhim ahamiyatga ega.
Sport sharhlovchilarining xulosasi:
Fransiya bugun Senegalning kuchli pressingiga qaramay, sovuqqonlik bilan g‘alabani ilib ketdi. Mbappening dahshatli sport formasida ekanligi va Olisening ikkita assist qayd etib, o‘yinni boshqara olgani Desham jamoasining ushbu mundialda kamida finalgacha yetib borishiga asosiy omil bo‘la oladi. Senegal esa mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, xarakter ko‘rsata oldi va guruhdan chiqish uchun hali imkoniyatini yo‘qotgani yo‘q.
JCH-2026 stadionlarida kechayotgan har bir hayajonli soniya, Okean ortidan eng eksklyuziv va qaynoq xabarlar hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…