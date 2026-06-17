Bubnov O‘zbekistonning JCH-2026 guruhidagi imkoniyatlarini yuqori baholadi
Dunyo nigohi tikilgan va millionlab yurtdoshlarimiz orziqib kutgan futbol bo‘yicha JCH-2026 bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Tarixda ilk bor ushbu nufuzli musobaqada ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari, guruhdagi taktikasi va qayd etishi mumkin bo‘lgan natijalari ayni kunlarda jahon futboli ekspertlarining diqqat markazida turibdi. Xususan, mashhur va taniqli futbol tahlilchisi Aleksandr Bubnov milliy jamoamizning Janubiy Amerika grandi Kolumbiya hamda guruhdagi boshqa raqiblarga qarshi kutilayotgan o‘yinlari borasida o‘z tahliliy mulohazalarini o‘rtoqlashdi va vakillarimiz uchun tarixiy vazifani belgilab berdi.
Eng muhim vazifa: Grandlarga qarshi temirdek mustahkam himoya
Tajribali ekspert Aleksandr Bubnovning fikriga ko‘ra, hamyurtlarimizning ushbu jahon chempionatidagi eng birlamchi va bosh maqsadi — Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi qudratli Portugaliya hamda texnikasi yuqori bo‘lgan mahoratli Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahslarda maksimal darajada tartibli o‘ynab, imkoni boricha kam gol o‘tkazishdan iborat bo‘lishi kerak.
Tahlilchining alohida urg‘u berishicha, mana shu ikki kuchli va dahshatli to‘qnashuvning atigi bittasida bo‘lsa ham durang natija qayd etishning o‘ziyoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun juda ulkan, tarixiy muvaffaqiyat va katta yutuq sifatida qabul qilinishi lozim. Bunday natija vakillarimizga keyingi bosqich eshiklarini ochishda asosiy poydevor vazifasini o‘taydi.
Quyidagi rasmiy sport va taktik tahlil jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi raqiblari va tahlilchi Aleksandr Bubnovning ekspertlik xulosasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Guruhdagi asosiy raqiblar
Ekspert tomonidan belgilangan bosh vazifa
Kutilayotgan eng maksimal yutuqli natija
Pley-offga chiqishning hal qiluvchi sharti
Yakuniy natijaning muxlislar uchun maqomi
Portugaliya
Kolumbiya
• Tartibli himoyalanish
• Imkoni boricha kam gol o‘tkazish
Shu ikki granddan biri bilan durang (1 ochko) qayd etish
Kongo DR terma jamoasini majburiy tarzda mag‘lub etish
Guruhdan 3-o‘rin bilan chiqish — aqlbovar qilmas tarixiy natija
Kongo DR ustidan g‘alaba va pley-off sari sensatsion qadam
«Oq bo‘rilar»ning guruhdan chiqish formulasini tuzib bergan Aleksandr Bubnov keyingi vazifaga ham to‘xtalib o‘tdi: «Endi Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasini esa albatta mag‘lub etish shart! Agar o‘zbek futbolchilari ushbu bahsda uch ochkoni qo‘lga kiritishsa, guruhda uchinchi o‘rinni band etgan holda keyingi bosqichga yo‘l olishlari mumkin. Bu ko‘rsatkich ularning debyut musobaqasi uchun juda katta, hattoki aqlbovar qilmas darajadagi olamshumul natija bo‘ladi», — deya ta’kidladi mutaxassis.
Shu bilan birga, tahlilchi Afrika vakillarining ichki imkoniyatlari haqida gapirar ekan, kamtarlik bilan: «Lekin men Kongo jamoasini juda yaxshi va yaqindan bilmayman», — deya ularning kutilmagan «yopiq kuch» bo‘lishi mumkinligiga ham sha’ma qilib o‘tdi.
Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:
Aleksandr Bubnovning taktik hisob-kitoblarida jon bor. Terma jamoamiz himoya chizig‘ida Abduqodir Husanov kabi Yevropa darajasidagi tezkor himoyachimiz borligi Portugaliya va Kolumbiya hujumlarini jilovlashda bizga katta ishonch bag‘ishlaydi. Kongo DR bilan bahs esa biz uchun hayot-mamot o‘yiniga aylanadi va yigitlarimiz bu to‘siqdan o‘tishga qodirlar!
Milliy terma jamoamizning JCH-2026 maydonlaridagi har bir tarixiy uchrashuvi, eng eksklyuziv va qaynoq sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring! Vatandoshlarimizga bo‘lajak bahslarda ulkan zafarlar yor bo‘lsin!
…