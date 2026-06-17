Bubnov O‘zbekistonning JCH-2026 guruhidagi imkoniyatlarini yuqori baholadi

·0·Sport
Bubnov O‘zbekistonning JCH-2026 guruhidagi imkoniyatlarini yuqori baholadi

Dunyo nigohi tikilgan va millionlab yurtdoshlarimiz orziqib kutgan futbol bo‘yicha JCH-2026 bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Tarixda ilk bor ushbu nufuzli musobaqada ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari, guruhdagi taktikasi va qayd etishi mumkin bo‘lgan natijalari ayni kunlarda jahon futboli ekspertlarining diqqat markazida turibdi. Xususan, mashhur va taniqli futbol tahlilchisi Aleksandr Bubnov milliy jamoamizning Janubiy Amerika grandi Kolumbiya hamda guruhdagi boshqa raqiblarga qarshi kutilayotgan o‘yinlari borasida o‘z tahliliy mulohazalarini o‘rtoqlashdi va vakillarimiz uchun tarixiy vazifani belgilab berdi.

Eng muhim vazifa: Grandlarga qarshi temirdek mustahkam himoya

Tajribali ekspert Aleksandr Bubnovning fikriga ko‘ra, hamyurtlarimizning ushbu jahon chempionatidagi eng birlamchi va bosh maqsadi — Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi qudratli Portugaliya hamda texnikasi yuqori bo‘lgan mahoratli Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahslarda maksimal darajada tartibli o‘ynab, imkoni boricha kam gol o‘tkazishdan iborat bo‘lishi kerak.

Tahlilchining alohida urg‘u berishicha, mana shu ikki kuchli va dahshatli to‘qnashuvning atigi bittasida bo‘lsa ham durang natija qayd etishning o‘ziyoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun juda ulkan, tarixiy muvaffaqiyat va katta yutuq sifatida qabul qilinishi lozim. Bunday natija vakillarimizga keyingi bosqich eshiklarini ochishda asosiy poydevor vazifasini o‘taydi.

Quyidagi rasmiy sport va taktik tahlil jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi raqiblari va tahlilchi Aleksandr Bubnovning ekspertlik xulosasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Guruhdagi asosiy raqiblar

Ekspert tomonidan belgilangan bosh vazifa

Kutilayotgan eng maksimal yutuqli natija

Pley-offga chiqishning hal qiluvchi sharti

Yakuniy natijaning muxlislar uchun maqomi

Portugaliya


Kolumbiya

• Tartibli himoyalanish


• Imkoni boricha kam gol o‘tkazish

Shu ikki granddan biri bilan durang (1 ochko) qayd etish

Kongo DR terma jamoasini majburiy tarzda mag‘lub etish

Guruhdan 3-o‘rin bilan chiqish — aqlbovar qilmas tarixiy natija

Kongo DR ustidan g‘alaba va pley-off sari sensatsion qadam

«Oq bo‘rilar»ning guruhdan chiqish formulasini tuzib bergan Aleksandr Bubnov keyingi vazifaga ham to‘xtalib o‘tdi: «Endi Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasini esa albatta mag‘lub etish shart! Agar o‘zbek futbolchilari ushbu bahsda uch ochkoni qo‘lga kiritishsa, guruhda uchinchi o‘rinni band etgan holda keyingi bosqichga yo‘l olishlari mumkin. Bu ko‘rsatkich ularning debyut musobaqasi uchun juda katta, hattoki aqlbovar qilmas darajadagi olamshumul natija bo‘ladi», — deya ta’kidladi mutaxassis.

Shu bilan birga, tahlilchi Afrika vakillarining ichki imkoniyatlari haqida gapirar ekan, kamtarlik bilan: «Lekin men Kongo jamoasini juda yaxshi va yaqindan bilmayman», — deya ularning kutilmagan «yopiq kuch» bo‘lishi mumkinligiga ham sha’ma qilib o‘tdi.

Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:

Aleksandr Bubnovning taktik hisob-kitoblarida jon bor. Terma jamoamiz himoya chizig‘ida Abduqodir Husanov kabi Yevropa darajasidagi tezkor himoyachimiz borligi Portugaliya va Kolumbiya hujumlarini jilovlashda bizga katta ishonch bag‘ishlaydi. Kongo DR bilan bahs esa biz uchun hayot-mamot o‘yiniga aylanadi va yigitlarimiz bu to‘siqdan o‘tishga qodirlar!

Milliy terma jamoamizning JCH-2026 maydonlaridagi har bir tarixiy uchrashuvi, eng eksklyuziv va qaynoq sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring! Vatandoshlarimizga bo‘lajak bahslarda ulkan zafarlar yor bo‘lsin!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqdaNepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqdaBugun, 09:14“K” guruhi: eng kuchli futbolchilardan iborat ramziy jamoa bilan tanishing“K” guruhi: eng kuchli futbolchilardan iborat ramziy jamoa bilan tanishingBugun, 08:44Shomurodov tarixiy o‘yin oldidan muxlislarni astoydil qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiShomurodov tarixiy o‘yin oldidan muxlislarni astoydil qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 08:19Koloskov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqishiga katta umid bildirdiKoloskov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqishiga katta umid bildirdiBugun, 08:10Denisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildiDenisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildiBugun, 07:12Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdiNestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdiBugun, 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...