Christian Pulisic va Milan oʻrtasidagi shartnoma masalasi: Futbolchiga transfer boʻyicha maslahat berildi

·29·Sport
Christian Pulisic va Milan oʻrtasidagi shartnoma masalasi: Futbolchiga transfer boʻyicha maslahat berildi

AQSH terma jamoasining yetakchisi va Milan klubi hujumchisi Christian Pulisic hozirda oʻz faoliyatidagi muhim pallani boshidan oʻtkazmoqda. Futbolchi nafaqat Italiya chempionatida, balki oʻz vatanida oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatida ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi borasidagi noaniqliklar esa transfer bozorida turli mish-mishlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSH terma jamoasining sobiq darvozaboni Kasey Keller Goal.com nashriga bergan intervyusida Pulisicning kelajagi borasida oʻz fikrlarini bildirdi. Kellerning taʼkidlashicha, futbolchi hozirda oʻzini koʻrsatish uchun qulay imkoniyatga ega, biroq yangi klubga oʻtishda ehtiyotkor boʻlishi lozim. U Pulisicga Milan kabi nufuzli klubda qolishni yoki faqatgina oʻziga toʻliq ishonch beradigan jamoani tanlashni maslahat bergan.

Transfer bozori va shartnoma tafsilotlari

Hozirda Christian Pulisicning Milan bilan shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar amal qiladi. Shunga qaramay, San Siroda shartnomani uzaytirish boʻyicha hali yakuniy kelishuvga erishilmagan. Bu holat Angliya Premer-ligasining bir qator klublarida qiziqish uygʻotmoqda. Avvalroq Chelsi safida Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan futbolchi uchun Britaniyaga qaytish varianti hamon ochiq qolmoqda.

Milan klubida ham jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Jamoa boshqaruviga Massimiliano Allegri oʻrniga Manchester Yunaytedning sobiq ustozi Ruben Amorim kelishi kutilayotgan bir paytda, yangi murabbiyning rejalari Pulisicning kelajagiga bevosita taʼsir qilishi mumkin. Kellerning fikricha, Pulisic Chelsi davridagi qiyinchiliklardan soʻng oʻzi uchun qulay muhit topgan va uni tark etishdan oldin yaxshilab oʻylab koʻrishi kerak.

Jahon chempionatidagi ishtirok va jismoniy holat

AQSH terma jamoasi safida Paragvayga qarshi oʻyinda (4:1) kichik jarohat olganiga qaramay, Pulisic mashgʻulotlarga qaytgan. Terma jamoa shifokorlari va murabbiylar shtabi uni ehtiyotkorlik bilan navbatdagi bahslarga tayyorlamoqda. Mauricio Pochettino boshchiligidagi jamoa uchun Pulisicning maydonda boʻlishi strategik ahamiyatga ega, chunki u jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Kasey Kellerning soʻzlariga koʻra, Pulisic hozirda "vitrina" (shop window) holatida turibdi. Yaʼni, uning Jahon chempionatidagi har bir harakati yirik klublar skautlari tomonidan kuzatilmoqda. Biroq Keller futbolchini shoshqaloqlik qilmaslikka chaqirgan: "Biz bilamizki, hozirgi Milan 90-yillardagi qudratli jamoa emas, lekin u baribir dunyoning eng buyuk klublaridan biri boʻlib qolaveradi. Hammasini noldan boshlash har doim ham foyda keltirmaydi", — deydi sobiq darvozabon.

Pulisicning keyingi qadamlari ham klub, ham terma jamoa miqyosida katta qiziqish bilan kutilmoqda. Agar futbolchi Milan bilan yangi bitim imzolamasa, kelayotgan transfer oynasida u Yevropa grandlari oʻrtasidagi asosiy kurash obʼyektiga aylanishi tayin. Hozircha esa bor eʼtibor oʻz uyida oʻtayotgan mundialdagi muvaffaqiyatli ishtirokga qaratilgan.

MilanChristian PulisicTransferAQSHFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarTomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarBugun, 14:58Jamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiJamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati