Christian Pulisic va Milan oʻrtasidagi shartnoma masalasi: Futbolchiga transfer boʻyicha maslahat berildi
AQSH terma jamoasining yetakchisi va Milan klubi hujumchisi Christian Pulisic hozirda oʻz faoliyatidagi muhim pallani boshidan oʻtkazmoqda. Futbolchi nafaqat Italiya chempionatida, balki oʻz vatanida oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatida ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi borasidagi noaniqliklar esa transfer bozorida turli mish-mishlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSH terma jamoasining sobiq darvozaboni Kasey Keller Goal.com nashriga bergan intervyusida Pulisicning kelajagi borasida oʻz fikrlarini bildirdi. Kellerning taʼkidlashicha, futbolchi hozirda oʻzini koʻrsatish uchun qulay imkoniyatga ega, biroq yangi klubga oʻtishda ehtiyotkor boʻlishi lozim. U Pulisicga Milan kabi nufuzli klubda qolishni yoki faqatgina oʻziga toʻliq ishonch beradigan jamoani tanlashni maslahat bergan.
Transfer bozori va shartnoma tafsilotlariHozirda Christian Pulisicning Milan bilan shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar amal qiladi. Shunga qaramay, San Siroda shartnomani uzaytirish boʻyicha hali yakuniy kelishuvga erishilmagan. Bu holat Angliya Premer-ligasining bir qator klublarida qiziqish uygʻotmoqda. Avvalroq Chelsi safida Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan futbolchi uchun Britaniyaga qaytish varianti hamon ochiq qolmoqda.
Milan klubida ham jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Jamoa boshqaruviga Massimiliano Allegri oʻrniga Manchester Yunaytedning sobiq ustozi Ruben Amorim kelishi kutilayotgan bir paytda, yangi murabbiyning rejalari Pulisicning kelajagiga bevosita taʼsir qilishi mumkin. Kellerning fikricha, Pulisic Chelsi davridagi qiyinchiliklardan soʻng oʻzi uchun qulay muhit topgan va uni tark etishdan oldin yaxshilab oʻylab koʻrishi kerak.
Jahon chempionatidagi ishtirok va jismoniy holatAQSH terma jamoasi safida Paragvayga qarshi oʻyinda (4:1) kichik jarohat olganiga qaramay, Pulisic mashgʻulotlarga qaytgan. Terma jamoa shifokorlari va murabbiylar shtabi uni ehtiyotkorlik bilan navbatdagi bahslarga tayyorlamoqda. Mauricio Pochettino boshchiligidagi jamoa uchun Pulisicning maydonda boʻlishi strategik ahamiyatga ega, chunki u jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.
Kasey Kellerning soʻzlariga koʻra, Pulisic hozirda "vitrina" (shop window) holatida turibdi. Yaʼni, uning Jahon chempionatidagi har bir harakati yirik klublar skautlari tomonidan kuzatilmoqda. Biroq Keller futbolchini shoshqaloqlik qilmaslikka chaqirgan: "Biz bilamizki, hozirgi Milan 90-yillardagi qudratli jamoa emas, lekin u baribir dunyoning eng buyuk klublaridan biri boʻlib qolaveradi. Hammasini noldan boshlash har doim ham foyda keltirmaydi", — deydi sobiq darvozabon.
Pulisicning keyingi qadamlari ham klub, ham terma jamoa miqyosida katta qiziqish bilan kutilmoqda. Agar futbolchi Milan bilan yangi bitim imzolamasa, kelayotgan transfer oynasida u Yevropa grandlari oʻrtasidagi asosiy kurash obʼyektiga aylanishi tayin. Hozircha esa bor eʼtibor oʻz uyida oʻtayotgan mundialdagi muvaffaqiyatli ishtirokga qaratilgan.
…