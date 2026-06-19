JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildi
Futbol olamidagi eng nufuzli nashrlardan biri hisoblangan «Goal» sport portali 2026 yilgi Jahon chempionatining 1-turidan so‘ng turnir g‘olibligiga asosiy da’vogarlar reytingini (Power Rankings) yangiladi.
Unga ko‘ra, amaldagi dunyo chempioni — Argentina terma jamoasi ilk turda Jazoir ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabadan (3:0) so‘ng o‘z peshqadamligini saqlab qoldi. Lionel Messi boshchiligidagi "albiseleste" hamon musobaqaning eng asosiy favoriti bo‘lib turibdi.
JCH-2026 g‘olibligiga da’vogar Top-10 terma jamoa:
O‘rin
Terma jamoa
Status va turnirdagi holati
1
Argentina
Amaldagi chempion, ilk turda Jazoirni mag‘lub etdi (3:0)
2
Fransiya
So‘nggi yillardagi eng barqaror va kuchli tarkib
3
Yulduzli tarkibga ega asosiy da’vogarlardan biri
4
Ispaniya
Texnik va tezkor futbol namoyish etayotgan jamoa
5
Germaniya
Kyurasao ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan (7:1) so‘ng yuqori o‘rinda
6
Portugaliya
Yosh va tajribali futbolchilarning ajoyib balansi
7
Braziliya
Har doim chempionlik uchun kurashadigan "pentakampeonlar"
8
Marokash
Afrika qit’asining ayni damdagi eng xavfli vakili
9
Norvegiya
Top-10 likdagi eng kutilmagan va diqqatga sazovor jamoa
10
Niderlandiya
Yevropaning kuchli taktik intizomga ega vakili
Sport tahlilchilarining e’tiborini tortgan jihatlar:
Reytingning yuqori qismida an’anaviy grandlar (Argentina, Fransiya, Angliya) joy olgan bo‘lsa-da, Marokash va ayniqsa Norvegiya terma jamoalarining kuchli o‘ntalikdan joy olishi joriy Mundialda kuchlar nisbati sezilarli darajada o‘zgarganidan dalolat beradi. Endilikda grandlar faqat o‘z nomi evaziga oson g‘alaba qozona olmaydigan davr keldi.
Jahon chempionati bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Sizningcha, ushbu kuchli o‘ntalikdan qaysi jamoa yakunda kubokni boshi ustida baland ko‘taradi? Mundial kundaliklari va eng so‘nggi insaydlarni biz bilan kuzatishda davom eting!
…