JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildi

·33·Sport
JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildi

Futbol olamidagi eng nufuzli nashrlardan biri hisoblangan «Goal» sport portali 2026 yilgi Jahon chempionatining 1-turidan so‘ng turnir g‘olibligiga asosiy da’vogarlar reytingini (Power Rankings) yangiladi.

Unga ko‘ra, amaldagi dunyo chempioni — Argentina terma jamoasi ilk turda Jazoir ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabadan (3:0) so‘ng o‘z peshqadamligini saqlab qoldi. Lionel Messi boshchiligidagi "albiseleste" hamon musobaqaning eng asosiy favoriti bo‘lib turibdi.

JCH-2026 g‘olibligiga da’vogar Top-10 terma jamoa:

O‘rin

Terma jamoa

Status va turnirdagi holati

1

Argentina

Amaldagi chempion, ilk turda Jazoirni mag‘lub etdi (3:0)

2

Fransiya

So‘nggi yillardagi eng barqaror va kuchli tarkib

3

Angliya

Yulduzli tarkibga ega asosiy da’vogarlardan biri

4

Ispaniya

Texnik va tezkor futbol namoyish etayotgan jamoa

5

Germaniya

Kyurasao ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan (7:1) so‘ng yuqori o‘rinda

6

Portugaliya

Yosh va tajribali futbolchilarning ajoyib balansi

7

Braziliya

Har doim chempionlik uchun kurashadigan "pentakampeonlar"

8

Marokash

Afrika qit’asining ayni damdagi eng xavfli vakili

9

Norvegiya

Top-10 likdagi eng kutilmagan va diqqatga sazovor jamoa

10

Niderlandiya

Yevropaning kuchli taktik intizomga ega vakili

Sport tahlilchilarining e’tiborini tortgan jihatlar:

Reytingning yuqori qismida an’anaviy grandlar (Argentina, Fransiya, Angliya) joy olgan bo‘lsa-da, Marokash va ayniqsa Norvegiya terma jamoalarining kuchli o‘ntalikdan joy olishi joriy Mundialda kuchlar nisbati sezilarli darajada o‘zgarganidan dalolat beradi. Endilikda grandlar faqat o‘z nomi evaziga oson g‘alaba qozona olmaydigan davr keldi.

Jahon chempionati bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Sizningcha, ushbu kuchli o‘ntalikdan qaysi jamoa yakunda kubokni boshi ustida baland ko‘taradi? Mundial kundaliklari va eng so‘nggi insaydlarni biz bilan kuzatishda davom eting!

ArgentinaLionel MessiFrantsiyaAngliyaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Bugun, 12:33Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaMarcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaBugun, 12:30Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiHabib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiBugun, 12:02Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaAngliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaBugun, 11:50Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiJonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiBugun, 11:45Meksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdiMeksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdiBugun, 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi